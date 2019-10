V dnešním světě je téměř nemožné vybudovat výrobní závod a být s ním úspěšný, říká Frolík | info.cz

INSIDER PODCAST | Už 21. října končí možnost přihlásit se do soutěže EY Podnikatel roku. Ta v Česku oslaví 20 let existence a v USA vznikla už před 30 lety. Za kláním stojí auditorský gigant EY, jehož šéfka pro střední a jihovýchodní Evropu Magdalena Souček byla hostem nového vydání podcastu Insider. Vůbec poprvé měl pořad Tomáše Jirsy a Michala Půra dva hosty. Magdalenu Souček doprovodil CEO společnosti Linet Holding Zbyněk Frolík, který je nejen členem poroty, ale také vítězem soutěže z roku 2003. Od té doby se jeho výrobce nemocničních postelí stal světovou jedničkou na trhu.

„Byla to velká bomba. Vyhrát nejen v Česku, ale i postoupit na mezinárodní finále do Monte Carla. Přineslo to sebedůvěru, že i v Česku lze dělat byznys férově a rozvíjet ho globálně,“ vzpomíná Frolík na svoji tehdejší zkušenost.

Magdalena Souček upozorňuje, že soutěžící podnikatele hodnotí bývalí vítězové soutěže, kteří pocházejí výhradně z řad známých a osvědčených firem. Žádný z dosavadních vítězů nebyl spojen s nějakými negativy. „Když jsem tu soutěž přebírala, tak jsem se hodně snažila, abychom zvýšili úroveň. Lidé se nyní na podnikatele dívají úplně jinak. Vždy, když vyhlašujeme vítěze na Žofíně, je to velmi pozitivní večer,“ dodává.

Frolík upozorňuje, že se soutěž výrazně proměnila. Přestože první vítězkou byla žena z technologické firmy Moravia IT, poté na několik let klání ovládli „kapitáni průmyslu“. Technologické firmy se ovšem nyní vrací do hry a podle šéfa Linet Holding je to logické. „Čtyři vítězové jsou technologické firmy. V dnešním světě vybudovat výrobní závod a dosáhnout s ním úspěchu je téměř nemožné. Technologický byznys má velmi levnou propagaci prostřednictvím internetu. Když umíte anglicky, okamžitě oslovujete x miliard lidí,“ říká.

