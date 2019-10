Žádná jaderná elektrárna se stavět nebude. Politici vám lžou a podvádí, říká investor Šnobr | info.cz

INSIDER PODCAST | Michal Šnobr patří k nejzajímavějším českým investorům, který už více než 20 let radí skupině J&T především s investicemi do energetiky. Sám provozuje malou hotelovou síť Amenity Resort, sbírá lego a mezi menšinovými akcionáři patří k nejhlasitějším odpůrcům současného vedení společnosti ČEZ. Šnobr dlouhodobě v médiích kritizuje německou energetickou politiku, slova chvály nemá ani pro tu českou. „Nepochybuji, že to nakonec nějak zvládnou, ale nezvládne to zbytek Evropy. Oni se doslova utrhnou,“ říká v novém vydání podcastu Insider.

Za klíčovou pro vývoj v Evropě Šnobr považuje hranici mezi Německem, Českem a Polskem. Rozdíly mezi těmito zeměmi podle něj rostou rekordně rychle, ale z Česka se prý pomyslně stává další spolková země Německa. „Jako jediní jsme do Německa geograficky zapasovaní. V tomto směru se více stáváme další spolkovou zemí Německa. V energetice to tak je, tam to platí,“ říká. Skutečnost, že česká a německá energetika jsou na sobě totálně závislé, se podle něj odrazí i na cenách elektřiny.

„V Česku máme německé ceny elektřiny. Ty se nevytváří na základě toho, jaká je energetická politika Česka, nýbrž na základě energetické politiky Německa,“ dodává Šnobr. K vzestupu cen by vedla i výstavba dalších jaderných bloků, ale podle Šnobra se žádná elektrárna pravděpodobně stavět nebude a politici lžou, pokud tvrdí opak. „Jaderné elektrárny se nedaří stavět světovým velmocem. Politici to totálně ignorují. Je to absolutně katastrofální stav. Premiér v každé druhé větě říká, že dostaví další blok Dukovan. Zcela vědomě vám lžou a podvádí, když tvrdí, že nový jaderný blok bude stát 140 miliard korun. To zcela jistě stát nebude, bude stát dvojnásobek,“ uvádí.

Pokud chcete kromě podstatných věcí o energetice vědět, kolik Šnobr investuje do lego kostiček, jaké to je provozovat jeden z nejlepších hotelů na Lipně či koho volil a bude volit, poslechněte si podcast Tomáše Jirsy a Michala Půra.



