Spolupráce Prahy s Pentou? Přijde mi za tím snaha nechat někomu dobře vydělat, tvrdí aktivista

Co je podle vás největší problém?

Těch je tam více, zkusím to vzít postupně. Nelíbí se nám, že město na založení společného podniku tak spěchá bez detailnější veřejné debaty o nastavení spolupráce mezi DPP a Pentou. Spěch politiků chápu, chtějí mít nějaký konkrétní výsledek ještě před komunálními volbami. Ale řada důležitých věcí není zcela vyjasněná a spěchat by se nemělo vzhledem k reálným hrozbám pro Prahu a její majetek.

Politici argumentují, že potřebují soukromého investora, aby mohli vykupovat potřebné pozemky za vyšší než odhadní cenu.

To je podle našeho názoru zcela lichý důvod. To Praha jako samospráva může dělat už nyní. Tento argument jsem také slyšel, ale podle naší právní analýzy se nezakládá na pravdě. Pokud samo město nemá vnitřní předpisy, které by například limitovaly výkupní cenu pozemků, může ze zákona vykupovat pozemky za jakoukoli cenu.

Takže ty pozemky, které potřebuje kvůli výstavbě metra D a na nichž jejich současní majitelé chtějí vydělat, Praha skupovat může?

Ano, a za cenu za jakou potřebuje. Když bude potřebovat koupit nějaký strategický metr čtvereční, tak za něj může dát třeba milion korun. Jen je třeba, aby to bylo odůvodněné k naplnění nějaké veřejné služby.

Třeba výstavby nové linky metra.

Přesně tak. Politici a média sice tento argument často používají, ale v žádné dokumentaci ani v důvodových zprávách o něm není ani zmínka. Tam se argumentuje ekonomickým přínosem z rozvoje okolních lokalit, což by prý město samo nezvládlo.

Dobrá. I to dává smysl, ne?

Do jisté míry. Předně se podívejme na současný stav vykoupených pozemků. Například v chystané stanici metra Olbrachtova chybí vykoupit jen 12 metrů čtverečních z téměř sta tisíc, na Nových Dvorech 365 metrů z víc než 500 tisíc. Kromě stanice Depo Písnice, kde chybí vykoupit přes 36 procent pozemků, se jedná jen o jednotky procent či promile celkové výměry potřebné pro výstavbu stanic metra.

Ty Prahou už vykoupené pozemky se také budou vkládat do toho společného podniku?

Předpokládám, že ano - jinak by to asi nešlo. Jenže zatím není jasné jakým způsobem. A není zřejmé ani to, jak se budou takové pozemkové vklady oceňovat. Přitom tím, že u nich povede trasa metra, výrazně získají na ceně.

Co by podle vás dávalo větší smysl?

Aby se to řešilo podle jednotlivých stanic. Aby vznikla spolupráce u stanic, kde to dává smysl – třeba u Depa Písnice. Ale u stanic, kde jsou pozemky již téměř vykoupeny, ať si rozvoj řeší jen Praha. Díky společnému podniku může Penta za nevyjasněných podmínek přijít k lukrativním pozemkům, které nebude nutno vykupovat.

Vy ale kritizujete samotné zakládání toho společného podniku.

Mně přijde zvláštní, že se zakládá společný podnik společnosti Penta, která je odborníkem na development s Dopravním podnikem (DPP), který je odborníkem na provoz MHD a o developmentu neví vůbec nic. Ten vztah bude od začátku velmi nevyrovnaný a podle mě hrozí, že nebudou dobře hlídány majetkové zájmy DPP, respektive Prahy. Jak bude Praha, respektive DPP kontrolovat, že Penta to, co dělá, dělá dobře? Vždyť tomu nebude rozumět! To bude jako vztah dvou lidí, kde jeden umí číst a psát a druhý je negramotný a musí věřit, že to, co je napsané je pravda.

Nepřinese to ale Dopravnímu podniku peníze, když bude ve společném podniku s kompetentním partnerem?

Ano, ale jen v případě, že svého partnera bude schopný dobře kontrolovat a případně ho korigovat. O tom ale nejsem přesvědčen, protože DPP v developmentu nepodniká a nemá dostatek zkušeností. Bude tahat za kratší konec lana.

Je problém, že Penta by skrze tento společný podnik mohla zakládat dceřiné společnosti či společnosti zvláštního určení, kam by převáděla developerské projekty v okolí stanic?

Ano, to je další věc, která bývá často kritizována. To jsou ty společnosti, které by dělaly konkrétní development a de facto by ekonomicky vytěžily ty nejatraktivnější pozemky. Přitom Praha by měla nad hospodařením těchto firem velmi omezenou kontrolu. Předpokládám, že společnému podniku by zůstaly ve správě ty pozemky, které nejsou nebo nemohou být ze své podstaty ekonomicky zhodnotitelné, například plochy nezbytné pro občanskou vybavenost a infrastrukturu, jako jsou chodníky, silnice, parkoviště či plochy veřejné zeleně.

Spolu například s Transparency International či pražskou opozicí kritizujete i fakt, že město bude prostřednictvím DP ve společnosti nedostatečnou kontrolu.

To, že Penta bude mít v podniku 51 procent podíl znamená, že se zakládá soukromá firma, do které město převede pozemky vysoké hodnoty a ve které bude mít skrze DP jenom tři lidi – dva v Dozorčí radě a jednoho v Představenstvu. To je hrozně slabá pojistka. Navíc Praha ani její městské společnosti historicky nejsou schopny najít pro kontrolu profesionály s vysokou integritou. A tím, že půjde de iure o soukromou společnost, tam nebude platit žádný klasický nástroj pro zvýšení transparentnosti. Ta firma nebude muset publikovat navenek žádné informace, zastupitelé se nedostanou k číslům hospodaření, novináři nebudou moci využít zákon o svobodném přístupu k informacím a tak dále.

Politici ale argumentují, že procenta 51:49 znamenají, že projekt jde na triko Pentě.

No dobře, ale co když se ten projekt Pentě nepovede? Kde je záruka, že bude projekt úspěšný? Penta si klidně může vytěžit ekonomický potenciál těch pozemků do svých dceřiných firem a pak ta kontrola a výtěžnost bude pro Dopravní podnik ještě horší. Tak, jak je to nyní, může Penta klidně dál bohatnout a společný podnik může krachovat.

Jak tomu lze zabránit?

Třeba garancemi nějakého minimálního zisku, který by ten společný podnik vykazoval. A nám by se samozřejmě líbilo i to, pokud by ten společný podnik měl ve stanovách nějaké další garance na zvýšení transparentnosti. Že bude dobrovolně podléhat zákonu o svobodném přístupu k informacím. Že se management zaváže k dobrovolnému předávání informace pražským zastupitelům. Že to nebude naprosto neprůhledný podnik, do kterého se Praha nepochopitelně pustila.

Nepochopitelně?

Vezměte si, proč Praha vůbec nějaký společný podnik zakládá a pouští se do takového podnikání? Proč ty pozemky Praha raději jednoduše Pentě nebo jinému developerovi neprodá, nebo nepronajme? Navrhovaný model spolupráce mi z výše uvedených důvodu nepřipadá moc důvěryhodný a spíše za tím vidím snahu nechat někomu dobře vydělat.

To lze Pentě jen stěží vyčítat.

To nevyčítám Pentě ani jinému podobnému developerovi, takové firmy se samozřejmě zakládají za účelem zisku a je legitimní, když usilují v mezích zákonů o jejich maximalizaci. Ale je otázka, jestli autoři tohoto modelu nejdou soukromému investorovi až příliš na ruku. Například už jen to, že politikům nebyla předložena žádná další varianta řešení, ve mně vyvolává pochyby o skutečných zájmech, které tento projekt provází. Ale to jsou jen moje nepodložené spekulace.

Jaké další problémy ve spojení vidíte?

Zajímavá je třeba otázka, kdo bude určovat, jaká bude konečná podoba stanice v návaznosti na své okolí – návaznost na další MHD, obytnou zástavbu či komerční plochy. Vezměte si, že Penta jako společnost založená za účelem zisku se nejspíš nebude trápit s tím, aby stanice a její bezprostřední okolí plnilo i veřejnou funkci - tedy třeba umožnit jednoduchý nástup a výstup, napojení na další dopravu. Já bych opravdu nechtěl, aby mě Penta po výstupu z metra protahovala několika obchody.

Nejste zrovna optimista.

Já netvrdím, že to metro fungovat nebude, nebo že by ten společný podnik byl kámen úrazu pro dokončení celého projektu. To metro se pod zemí postaví a nahoře, kde to má v gesci ten společný podnik, se stanice také postaví. Jen to dost možná nebude urbanisticky a dopravně nejlepší řešení a město přitom dá všanc pozemky, na kterých potenciálně mohlo zbohatnout ještě víc. Praha se prostě pouští do projektu, kterému úplně moc nerozumí a nemá garance, že na tom vydělá.