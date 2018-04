Americké ministerstvo začne sledovat vlivné novináře. Na seznamu jich je 290 tisíc

Ministerstvo v současnosti hledá dodavatele, který pro ně bude více než čtvrt milionu zpravodajských kanálů z celého světa sledovat. Výběrové řízení staví na požadavku přesného pojmenování sentimentu zpráv, jejich zeměpisného rozložení, dosahu a dopadu.

Úřad, jehož důležitost a pravomoci výrazně narostly po útocích na Světové obchodní centrum z roku 2001, se v poslední době začal výrazně zaměřovat na doposud podceňovanou oblast vlivových operací v prostředí internetu. Ve Spojených státech se stále vede dlouhá debata o tom, jak velký byl vliv Ruska na poslední prezidentské volby. Nyní bude tato část agendy týkající se provozu na internetu rozšířená o plošné sledování trendů, které šíří vybraní influenceři.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti plánuje sledovat zejména oblast obchodu a průmyslu a sociálních sítí. Mediální pokrytí se má týkat stovky jazyků s důrazem na arabštinu, čínštinu a ruštinu. Zásadním požadavkem je, aby společnost, která bude sledování provádět, dokázala mediální výstupy v online režimu překládat do angličtiny.

Zatím není jasné, zda a jakým způsobem chce ministerstvo vnitřní bezpečnosti řešit otázku, odkud influenceři svoje informace berou. Právě tento dotaz je totiž pro celou agendu klíčový. Nedávno zemřelý Ulf Kotte, do roku 2003 reportér německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, ve své vlivné knize Journalists For Hire tvrdí, že prakticky všichni vlivní novináři jsou, zjednodušeně řečeno, někým „podplacení.“

Opodstatněnost Kotteových vývodů je diskutabilní, jeho kniha se ale pro tvůrce „alternativních zpráv“ stala argumentem, proč by lidé neměli důvěřovat konzervativním médiím. Cary O´Reillyová z agentury Bloomberg naznačuje, že podobný typ monitoringu influencerů, jaký plánuje provádět ministerstvo vnitřní bezpečnosti, by právě do této debaty mohl přinést objektivní data a informace – čili právě to, co v ní doposud zcela chybí.