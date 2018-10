Brusel chystá další úder na Google. Na řadu přijde vyhledávání a giganta to bude bolet

Politico cituje právníky a zástupce konkurence americké společnosti, kteří se shodují, že přijde řada na takzvané lokální služby. Jde v podstatě o algoritmus, který uživateli na základě jeho dotazů a návyků nabízí restaurace, hotely nebo třeba ordinace v jeho dosahu. Evropská komise už rozeslala konkurentům Googlu dotazníky, které se lokálních služeb týkají.

Eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová v červnu loňského roku naznačila, že bude hledat „širší precedent“ pro služby, které jsou spojené právě s vyhledáváním Googlu.

Komise už firmu pokutovala za vyhledávání spojené s e-shopy, ale je zjevné, že ani pokuta 2,4 miliard eur nebyla dostatečná. Google, který ve vlastním vyhledávání zvýhodňoval svůj srovnávač cen, následně navrhl nápravná opatření, ale konkurence je odmítla jako nedostatečná.

Největší šanci na úspěch má v současnosti stížnost 29 společností, které kritizují vyhledávání lokálních služeb. Mezi stěžovateli jsou i nadnárodní firmy jako Yelp, Expedia či TripAdvisor, ale také mediální společnosti News Corp, jež patří Rupertu Murdochovi, či německý obr Axel Springer.

Společnost Yelp, která nechává uživatele hodnotit restaurace, dokonce v roce 2016 kvůli chování americké firmy omezila svoji činnost v Evropě. „Upřednostňování vlastních služeb Googlu nám znemožnilo, abychom investici proměnili ve větší provoz na webu,“ řekl webu Politico specialista na EU z Yelpu Kostas Rossoglou. Podle něj jsou ve výsledku poškozeni spotřebitelé, protože Google svůj obsah uměle předřazuje před obsah třetích stran. To může být problém například ve chvíli, kdy hledáte v okolí spolehlivého doktora.

V případě vyhledávání hotelů technologický gigant vstoupil do souboje s velkými „dovolenkovými“ stránkami jako TripAdvisor, Kayak či Trivago, které zobrazují především nabídky webů Expedia či Booking.com. Problém je, že Google vytvořil ve vyhledávači vlastní hotelový box, za nějž si nechává od zájemců hodně zaplatit. Zobrazování odkazů v tomto boxu stojí mnohem víc než na prvních příčkách ve vyhledávači.

Další stížnost, která má slušnou šanci na úspěch, se týká vyhledávání obrázků. Stěžovatelé, mezi něž patří třeba asociace CEPIC, chtějí, aby Google vyhledávání třeba zpravodajských fotek omezil a případně za něj platit. Vestagerová už ovšem v minulosti upozornila, že tento problém se spíš týká ochrany autorských práv, o jejíž reformě v současnosti jedná Evropský parlament s členskými státy. Pokud by prošly klíčové části chystané směrnice, problém by byl v podstatě vyřešen a americká firmy by musela autorům za obsah platit.