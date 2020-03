Důraz na regiony a věcná debata. Favorité do Rady ČRo představují své priority | info.cz

Chceme klást větší důraz na regiony, protože právě v této oblasti má vysílání Českého rozhlasu své největší deficity. Tak to podle ankety INFO.CZ vidí oba favorité nadcházející volby nových členů Rady Českého rozhlasu, ředitel ostravské galerie moderního umění Marek Pokorný a historik Jaroslav Šebek. Ti od poslanců volebního výboru dostali v prvním kole volby všech 18 hlasů a podle papírových předpokladů by tak měli obsadit dvě uvolněná místa v Radě.

„Obecně řečeno má asi ČRo největší deficit v systematickém a dobře strukturovaném zprostředkování toho, co se opravdu děje v regionech,“ uvedl v anketě pro INFO.CZ galerista Marek Pokorný. S tím souhlasí i pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR Jaroslav Šebek – navzdory pokroku, který dle jeho názoru Rozhlas v této oblasti poslední roky zaznamenává. „Jako pozitivum vnímám posilování regionálního vysílání v posledních letech, pokud bych byl zvolen do pozice člena rady, tak bych o těchto otázkách vedl další komunikaci s vedením rozhlasu,“ dodává v anketě INFO.CZ Šebek.

Jak galerista Pokorný, tak historik Šebek přitom mají papírově největší šanci se do Rady Českého rozhlasu dostat. V prvním kole volby to totiž byli právě jen oni dva, kdo získal plnou podporu poslanců volebního výboru, když si připsali osmnáct hlasů z osmnácti možných. Až s odstupem se umístil ředitel Národního muzea Michal Lukeš a porodní asistentka Zoša Vyoralová, kteří získali jedenáct hlasů; současná předsedkyně Rady Hana Vyhnálková obdržela devět hlasů a jazykovědkyně Markéta Pravdová se do druhého kola probojovala se ziskem sedmi hlasů.

Právě Pravdová by svou pozornost na regiony coby členka Rady rovněž zaměřila – byť v trochu jiném gardu než oba papíroví favorité. „Dlouhodobě se řeší podfinancovanost Rozhlasu. Jistě je namístě otázka, zda by se neměly zvýšit koncesionářské poplatky, ale zajímalo by mě hospodaření Českého rozhlasu a hledání rezerv v jeho majetkové struktuře, například v nemovitostech, a to zvláště v regionech. Efektivita regionálních stanic je samozřejmě další věc, která si zaslouží pozornost,“ odpověděla jazykovědkyně Pravdová na otázku o tom, kde vidí v současnosti největší deficity v oblasti fungování ČRo.

Zbylí tři kandidáti se z ankety buď omluvili, nebo na zaslané otázky nereagovali. Ředitel Národního muzea Michal Lukeš nicméně před volebním výborem uvedl, že „není přesvědčen o efektivitě regionální struktury stanic“. Současná předsedkyně Rady Hana Vyhnálková pak podle webu Mediální rady, který se odvolává na web Lupa.cz, během své prezentace na volebním výboru akcentovala jako priority hospodaření a vyvážené vysílání. A ředitelka Židovské agentury Zoša Vyoralová pak akcentovala ekologii a spolupráci s Izraelem.

Všichni tři kandidáti, kteří se účastnili ankety INFO.CZ, se rovněž poměrně kriticky vyjádřili k nedávné diskusi na téma mediální gramotnosti, kterou pořádala právě Rada Českého rozhlasu. „Obočí jsem měl vytažené až na temeno hlavy,“ uvedl například Marek Pokorný. Podle Šebka by se „ke všem tématům mělo diskutovat hlavně věcně a co nejvíce objektivně a vyvarovat se přílišné ideologizace jakýmkoli směrem.“ Podle Pravdové zase Rada zklamala ve výběru pozvaných řečníků: „Pokud na danou akci nebyl jako aktivní mluvčí pozván žádný pedagog ze školské praxe ani zástupce MŠMT, považuji kritiku za oprávněnou. Výběr řečníků je pro akce tohoto formátu klíčový,“ míní Pravdová.

Plénum Poslanecké sněmovny by o tom, kdo ze šesti kandidátů nakonec usedne na dvě uvolněná místa v Radě Českého rozhlasu, mělo hlasovat příští středu 11. března.