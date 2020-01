„Ministerstvo jen sbírá politické body.“ Vládní tažení proti alkoholu čelí ostré kritice | info.cz

Tažení ministerstva zdravotnictví proti reklamě na alkoholické nápoje vyvolalo ostrou reakci komunikační branže. Ta aktivity a kampaně ministerstva, respektive národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové, zhodnotila především jako silácké a mediálně vděčné gesto. A vyjádřila pochyby, že veřejným institucím jde ve skutečnosti o veřejné blaho. „Patrné je to například na kampani Nepít je normální, kterou bez výběrového řízení ministerstvo zadalo České televizi,“ říká za komunikační branži ředitel AKA Marek Hlavica.

Kampaň Nepít je normální, která upozorňuje na rizika pití alkoholu, spustilo ministerstvo zdravotnictví na podzim. Její součástí jsou mimo jiné i tři spoty, které vysílá Česká televize. Podle Marka Hlavicy a Asociace komunikačních agentur kampaň v důsledku veřejnému zdraví nepomáhá a jen způsobí ztráty v komunikačním průmyslu a v médiích.

„Kampaň dopadla stejně, jako kdyby se expert na reklamní spoty pustil do epické trilogie – tedy nevalně. Kdyby ze strany ministerstva nešlo jen o silácké, rychlé a mediálně vděčné gesto, patrně by se o strategii boje proti zneužívání alkoholu poradila s odborníky na komunikaci. Touto cestou se ministerstvo ale nevydalo, neboť o skutečný výsledek nejspíše ani nejde,“ míní Marek Hlavica v tiskové zprávě.

Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové je to nesmysl. „Reklama na alkoholické nápoje často podprahově zobrazuje alkohol jako běžný prostředek k uvolnění. Chybí ale varování, že se jedná o produkt se závislostním potenciálem, jehož užívání má svá rizika. A právě na ta chceme kampaní upozornit,“ uvedla při představení kampaně.

Ministerstvo zdravotnictví pak ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR usiluje o to, aby došlo k dalšímu posílení regulace reklamy na alkoholické nápoje. „Jsem rozhodně pro přísnější regulaci reklamy na alkohol. Na rozdíl od reklam na cigarety, které jsou v zásadě zakázány, se ty na alkohol objevují všude. Alkohol je v nich prezentován jako něco, co je dennodenní součástí našeho života a dělá lidi spokojené a šťastné. Přitom v reálu je to přesně naopak. Alkohol způsobuje těžkou závislost, rozvrat rodin a další neštěstí,“ uvedl během podzimního uvedení kampaně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

To se však pochopitelně reklamní branži nelíbí, navíc se další restrikce podle AKA minou účinkem. „Omezování reklamy nemá na spotřebu nebo zneužívání alkoholu vliv. Zatímco investice do reklamy alkoholických nápojů rostou, jeho spotřeba trvale klesá. Reklama a komunikace jsou prostředkem pro konkurenční boj značek na stále se zmenšujícím trhu, stejně jako reklama na jogurty nezvyšuje celkovou spotřebu jogurtů,“ zmiňuje šéf Asociace komunikačních agentur Marek Hlavica.

Hlavica rozvádí analogii s tabákovým průmyslem, u kterého byla reklama zakázaná před dvěma dekádami. „Počet kuřáků předtím i poté stále pozvolna klesal. Bod zlomu, kdy byla zrušena reklama, na klesající přímce nenajdete. Není tam,“ říká Marek Hlavica.

Zákazy a omezování reklamy na alkoholické výrobky tak podle Hlavicy de facto nic neřeší. „Kdyby to bylo prokazatelně ve prospěch veřejného zdraví, jistě by ani reklamní průmysl nemohl protestovat. Do řešení skutečných problémů s alkoholem ovšem restrikce reklamy nepromluví. Ministerstvo by mělo veřejně přiznat, že sbírá politické body, nikoliv chrání obyvatelstvo. Anebo upustit od mediálních exhibicí a zaměřit se na prevenci a dodržování existujících regulací,“ dodává šéf Asociace komunikačních agentur.

Podle ministerstva je naopak regulace reklamy legitimním prostředkem, jak s nadměrným alkoholismem bojovat. „Z mezinárodních doporučení jednoznačně vyplývá, že dostatečná regulace reklamy je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro řešení tohoto významného problému veřejného zdraví,“ argumentuje resort.

V připravovaném návrhu na regulaci reklamy je například ustanoveno, že reklama na alkoholické nápoje nesmí zobrazovat živou bytost či používat nebo napodobovat hlas veřejně známých osob. Reklama by dále neměla nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost v pití alkoholických nápojů, neměla by vytvářet dojem, že užívání alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu, konstatuje ministerstvo.