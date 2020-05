O Markétu Fialovou není u diváků zájem, její pořad sledují čtyři tisíce lidí | info.cz

Zatímco první den vysílání se nové zpravodajské televizi CNN Prima News v číslech povedl – navzdory „klacku“ v podobě exkluzivního rozhovoru s premiérem, který jí na poslední chvíli hodila pod nohy konkurenční Nova – data sledovanosti za minulý týden už tolik důvodů k optimismu nedávají. Ukazují na to, že většina diváků ze zvědavosti zhlédla vlajkové pořady nové stanice a pak se rychle vrátila ke sledování „svých“ kanálů.

Tento pokles je velmi patrný u Silného hlasu Markéty Fialové, někdejší hlavní hvězdy „nováckých“ Televizních novin a následně publicistických Střepin. V těchto pořadech měla někdejší moderátorská partnerka Karla Voříška sledovanost v řádu milionů, případně vysokých statisíců diváků. Její nový pořad na CNN Prima News má však podle našich informací sledovanost o několik řádů nižší – zatímco předminulou neděli, kdy celá stanice ve velkém stylu začala vysílat, Silný hlas sledovalo 26 tisíc lidí, o den později to bylo deset tisíc a v úterý si ho naladily pouhé čtyři tisícovky diváků.

Právě Silný hlas je jedním z divácky nejslabších programů nového kanálu. Hlavní zprávy měly ve věkové kategorii 15–69 let na začátku minulého týdne na CNN Prima News průměrnou sledovanost 24 tisíc diváků, pořad 360° Pavlíny Wolfové se během prvních pár dní sice držel na sledovanosti okolo 20 tisíc, nakonec ale v úterý rovněž kapituloval před desetitisícovou hranicí.

Podle televize Prima zatím není důvod pro jakékoli změny. „Hodnotit po pouhých několika dnech projekt, jako je CNN Prima News, by bylo předčasné. Co se týče kvality vysílání, dostáváme od diváků mnoho pozitivních reakcí. Sledovanost se bude stále vyvíjet. Nyní se soustředíme na zvýšení ‚proladěnosti‘ kanálu, tedy na to, aby mělo CNN Prima News naladěno co nejvíce domácností a diváků,“ reaguje pro INFO.CZ Marek Singer, generální ředitel televize Prima, a dodává: „Celková sledovanost kanálu CNN Prima NEWS se od začátku vysílání zatím pohybuje pod jedním procentem. Je třeba ale brát v potaz, že kanál vysílá teprve týden. Očekáváme proto postupný nárůst diváků.“

Průměrný share stanice (podíl na publiku) minulý týden osciloval okolo 0,66 procenta, tedy daleko od vytyčeného cíle 1,5 procenta. Denní zásah nové zpravodajské televize je podle našich dat ve věkové skupině 15+ 367 tisíc, tedy přibližně na úrovni programu ČT3; veřejnoprávní ČT24 má zásah přibližně pětinásobný. Průměrná doba sledování kanálu CNN Prima News je 36 minut, u ČT24 je to přibližně hodina. Data rovněž ukazují, že CNN Prima News si oproti své hlavní konkurenci ČT24 zatím získala o něco mladší diváky – ve věkové skupině do 69 let věku se nachází 71 procent diváků CNN Prima News, u ČT24 to je 62 procent.