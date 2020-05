Rada ČT může být bez vedení delší dobu. Sněmovna odkládá volbu chybějících radních | info.cz

Už zítra měla sněmovna rozhodovat o tom, kdo obsadí volné pozice v radách veřejnoprávních médií. Na poslední chvíle je ale – zdá se –všechno jinak. Podle informací INFO.CZ, které redakci potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů, to vypadá, že se tyto volby odsunou až na řádnou červnovou schůzi dolní komory. Změnu termínu ještě musí schválit sněmovna, ale mělo by se pro ni najít dost hlasů. Poslancům každopádně zbývá zvolit tři členy Rady ČT a jednoho kandidáta do Rady ČRo.