Spor o ČT: Nejde o hospodaření, poslancům vadí zaujatí redaktoři, tvrdí Zaorálek | info.cz

Poslanecká sněmovna bude tento čtvrtek opět schvalovat výroční zprávy o hospodaření a činnosti České televize od roku 2016. Pokud je odmítne, mohla by padnout Rada ČT a následně být vyměněn i generální ředitel veřejnoprávní televize. O zprávách sice jednali poslanci minulý týden, na hlasování ale nakonec po pětihodinové rozpravě nedošlo. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka se však za spory o výroční zprávy ČT skrývá něco jiného.

„Ta debata o schvalování hospodaření je podle mě zástupná. Myslím, že ve skutečnosti poslanci vnímají problém, že Česká televize – respektive její redaktoři – nezachovávají neutralitu vůči všem legitimním politickým postojům. Někteří poslanci jsou automaticky v defenzivě,“ tvrdí Zaorálek.

S tím souhlasí i předseda Rady ČT Jan Bednář. „Jsem rád, že to pan ministr zmínil. Ta debata je zástupná a problémy, které poslance tíží, leží někde jinde. Samozřejmě je možné, že by se v hospodaření dala najít nějaká nehospodárnost, ale řešíme to a děláme vše pro to, abychom tomu předcházeli. Podle mého názoru je kontrola dostatečná. Pokud si poslanci myslí opak, nic nebrání tomu, aby ji zvýšili – ať již větším počtem lidí, kteří se o kontrolu starají, případně tím, že by umožnili NKÚ dohled,“ uvedl Bednář.

„Myslím si, že pan ministr to pojmenoval poměrně přesně, v projednávání těch zpráv se ukazují nahromaděné frustrace poslanců,“ dodal pro INFO.CZ mediální expert Jan Jirák s tím, že bude zajímavé sledovat, zda a o kolik hlasů zprávy parlamentem projdou.

Porušení neutrality redaktorů České televize demonstroval Zaorálek na příkladu, kdy po oficiální návštěvě KLDR přišel na rozhovor do studia České televize. „Tam jsem měl pocit, že se od první minuty musím obhajovat. Redaktor této instituce by přitom podle mě neměl deklarovat své názory, být zaujatý,“ uvedl ministr kultury.

Zaorálek dodal, že mnoho poslanců má podobnou osobní zkušenost, televize prý nedostatečně reprezentuje názorové proudy. „Novináři z Prahy si musí uvědomit, že svými názory nereprezentují celou Českou republiku. Ale přesto si myslím, že veřejnoprávní média zde máme lepší než například v Polsku či Maďarsku. Právě proto bychom ale měli o současných problémech hovořit a pojmenovat je,“ myslí si.

Proti tomu, aby novináři veřejnoprávního média svůj názor uměle schovávali, vystoupil na workshopu odborník na mediální právo Aleš Rozehnal. „Beznázorovost redaktorů je špatná cesta. Myslím, že každý novinář má mít vlastní názor; média z těch názorů pak skládají editoriální politiku, díky které si vytváří pozici na trhu,“ uvedl expert.