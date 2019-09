TV Prima se připravuje na spuštění CNN. Známe nové posily, které přilákala do zpravodajství | info.cz

Už příští rok na jaře by pod vlajkou televize Prima měla začít vysílat česká franšíza respektované americké stanice CNN. Devátý kanál Primy provizorně nazvaný CNN Prima News už proto začal posilovat zpravodajskou redakci. „Je to jiný styl práce, takže budeme lidi přibírat, ale i měnit styl práce. Nyní máme ve zpravodajství desítky lidí a určitě se to bude zásadně zvětšovat,“ avizoval na jaře ředitel televize Marek Singer pro server iRozhlas.cz . Televize Prima na dotazy INFO.CZ o podrobnostech příprav na rozjezd stanice odmítla odpovědět, podle našich zdrojů by se však jednou z výrazných tváří CNN Prima News mohla stát zkušená moderátorka Markéta Fialová, redakci by měli posílit i někteří novináři Seznam zpráv.

Martin Ondráček

Jediné prozatím oficiálně potvrzené jméno. Martin Ondráček je televizní matador a profesionál, který na Nově od přelomu milénia formoval zpravodajský newsroom. Dvanáct let byl zodpovědný za rozšíření „nováckého“ zpravodajství, vznik nových formátů a řídil start webu TN.cz. Všechny tyto zkušenosti se mu budou hodit i nyní, jeho úkoly budou dost podobné.

Svým příchodem na Primu Ondráček – s poslední mezizastávkou na postu ředitele zpravodajství a publicistiky v Českém rozhlase – střídá dlouholetou ředitelku Jitku Obzinovou. Největší Ondráčkovou výzvou v roli šéfa zpravodajství bude právě rozšíření a „vyladění“ redakce a vybudování nového a kvalitního zpravodajského kanálu CNN Prima News. „Zpravodajský projekt CNN Prima News je pro mě novou profesní výzvou. Přineseme nové pojetí televizního a online zpravodajství, budete překvapeni, až to uvidíte a budete číst,“ uvedl Ondráček na začátku července.

Markéta Fialová

Podle jednoho z našich zdrojů by se mohla stát výraznou tváří nového kanálu Primy i zkušená moderátorka Markéta Fialová. Ta v současné době moderuje pořad Střepiny na konkurenční Nově. „Nezlobte se, nemám potřebu to komentovat, zeptejte se na případné podrobnosti toho, kdo vám tu informaci přinesl,“ odmítla Fialová naši informaci potvrdit, zároveň ji však nevyvrátila.

Pokud Fialová skutečně kývla na nabídku Primy, shledala by se znovu svým bývalým moderátorským kolegou Karlem Voříškem. Ten na Nově skončil před šesti lety poté, co se objevily (později soudem vyvrácené) spekulace o jeho údajné spolupráci s StB. Dát obě oblíbené osobnosti televizní obrazovky opět vedle sebe by tak bylo nasnadě.

Nikola Bojčev

V současné chvíli pracuje Nikola Bojčev stále ještě jako šéfeditor webu Seznam Zprávy, i on však již brzy změní redakci. Podle našich informací by měl Bojčev rovněž zamířit do české CNN – tedy na Primu. Bojčev je zvyklý pracovat s Martinem Ondráčkem, oba spolu působili v Českém rozhlasu – Ondráček jako šéf zpravodajství, Bojčev jako reportér domácí redakce. Podle zdrojů INFO.CZ by se Bojčev na CNN Prima News měl stát editorem domácího zpravodajství. Sám Bojčev na naše dotazy a snahu o potvrzení informace uvedl pouze: „Bez komentáře.“

Pavlína Kosová

Na pozici reportérky bude pro CNN Prima News (název ještě není finální, jak uvedl šéf Primy Marek Singer) pracovat Pavlína Kosová, která již do televize nastoupila na začátku července. Předtím redaktorka přes dva roky psala a točila jako reportérka pro Seznam Zprávy, v minulosti pracovala také pro televizi Nova.

Petra Benešová

Dalším, kdo by se měl pracovně podílet na chodu nového kanálu televize Prima je rovněž bývalá redaktorka Seznam Zpráv Petra Benešová. Ta s novinařinou začínala v MF Dnes a Hospodářských novinách, následně odešla na pozici vedoucí editorky živého vysílání v Českém rozhlasu, kde strávila osm let. Odtud její cesta vedla do Seznam Zpráv a nyní na Palmovku, respektive na nové sídlo Primy do Strašnic.