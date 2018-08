Věčný kritik Žantovský na hraně zákona. Měsíce byl ve střetu zájmů, poslanci mu teď jdou po krku

Manželka člena Rady ČTK Petra Žantovského podá výpověď v Českém rozhlase. Žantovský se tak formálně zbaví střetu zájmů, na který server HlídacíPes.org upozornil minulý týden . Radní nicméně porušoval neslučitelnost funkcí několik měsíců a pro některé poslance ze sněmovního volebního výboru je to důvod k jeho odvolání z Rady ČTK.

„Na základě uvedených informací považuji za nutné, aby se volební výbor věcí zabýval. Nechci jakkoli předjímat usnesení výboru, ale pokud by se prokázalo porušení zákona, bylo by odvolání pana Žantovského jediným možným řešením,“ odepsal na dotaz HlídacíPes.org poslanec a pražský radní Petr Dolínek (ČSSD).

Diskutujme o tom

Podobně reagovali i další jeho kolegové z výboru, například poslanec Petr Gazdík (STAN). Ten vidí v působení Žantovského ženy v Českém rozhlase porušení zákona.

„Zákon nespecifikuje, že by se to týkalo jen zpravodajství nebo publicistiky, ale pracovně-právního vztahu v hromadných sdělovacích prostředcích. Volební výbor by o tom měl minimálně diskutovat,“ říká Gazdík.

Zákon o ČTK doslova říká, že ani sami radní, ani osoby jim blízké „nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či pracovněprávním vztahem“.

Irena Žantovská však byla od loňska interním zaměstnancem Českého rozhlasu. V Centru výroby pracovala jako režisérka. Výpověď podá ke konci srpna, jak sám Žantovský uvedl dnes ve svém Zápisníku radního ČTK na serveru Česká média.

„Moje manželka, ctíc zákon, ačkoli s vědomím jeho věcné nesmyslnosti v popsaném případě (vzpomínáte na havlovské úvahy o „duchu“ a „liteře“ zákona?) – ukončila k 31. 8. 2018 svůj pracovní poměr v ČRo,“ napsal v textu.

Petr Žantovský byl do Rady ČTK zvolen letos v únoru coby nominant hnutí ANO. Od té doby, tedy zhruba pět měsíců, byl kvůli manželčině zaměstnání ve veřejnoprávním médiu v konfliktu zájmů.

Rozhlas – místo pro všechny

Žantovský sám navíc v Českém rozhlase působí také – jako externí komentátor a moderátor. Vždy v rozmezí několika týdnů ho posluchači můžou slyšet coby moderátora pořadu Hovory na stanici Český rozhlas – Plus. Nyní během léta navíc moderoval i hodinové debaty na stanici Dvojka s podtitulem „Velcí Slováci v českých dějinách“.

Právě v tomto pořadu se manželé Žantovští „potkali“. Debaty moderované Žantovským totiž bezprostředně navazovaly na pásma ke stejnému tématu, které připravila Irena Žantovská coby režisérka.

Podle advokáta a odborníka na mediální právo Aleše Rozehnala, který autorsky spolupracuje i s HlídacíPes.org, Žantovský kvůli manželce zákon jednoznačně porušoval.

„Manželka je osobou blízkou, takže nemůže mít žádný finanční zájem z činnosti ČRo. Je ale pravda, že v minulosti to celá řada lidí porušovala,“ připouští Rozehnal.

V minulosti například museli své vedlejší příjmy z mediální branže (nad rámec odměny za výkon funkce radních) vysvětlovat mediální manažerka a členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Jana Kasalová či moderátor a člen Rady Českého rozhlasu Ivan Vodochodský.

Člen Rady České televize Vratislav Dostál během svého působení v Radě zase začal pracovat pro server Info.cz patřící společnosti CNC Daniela Křetínského.

Není to jen Žantovský

„Domnívám se, že bychom měli střety zájmů radních veřejnoprávních médií probrat na jednom z příštích zasedání volebního výboru. Nejedná se pouze o pana Žantovského, ale také o jiné radní z jiných rad, kteří jsou například veřejnými funkcionáři,“ říká poslanec Tomáš Martínek (Piráti).

Předseda volebního výboru sněmovny Stanislav Berkovec (ANO) na SMS s otázkou, jak by se výbor měl k Žantovského případu postavit, do termínu vydání tohoto článku nereagoval.

Další člen výboru za ANO Martin Kolovratník připouští, že pracovní úvazek manželky Žantovského „by v kolizi byl a měla by ho ukončit“. Hlavní kritiku ale namířil jinam:

„Pozoruhodné je pro mě spíše vystupování předsedy Rady ČTK (Miroslava) Augustina, který byl sice zvolen za ANO, ale s nikým z Poslanecké sněmovny nekomunikuje a provádí o své vůli nestandardní kroky. Spíše toto by mělo být téma pro další zasedání Volebního výboru,“ tvrdí Kolovratník.

Žantovský vedení Rady ČTK v čele s Augustinem vyčítá, že je údajně málo kritické k vedení samotné „četky“ a k práci celé agentury.

Spolu s dalšími dvěma radními Pavlem Foltánem (ANO) a Janou Gáborovou (SPD) si také Žantovský v červenci vyžádal svolání mimořádné schůze Rady. Ani jeden z nich ale na schůzi nakonec nepřišel.

Augustin naopak Žantovského kritizuje za to, že prosazoval, aby ČTK informovala o Krameriových cenách, které novinářům uděluje Asociace nezávislých médií blízká dezinformačním webům. Podle Augustina přitom Žantovský radním neřekl, že se na cenách sám podílí jako spoluorganizátor, a je tak ve střetu zájmů.

Jak Žantovského dosavadní souběh funkce radního ČTK a zaměstnání jeho ženy v rozhlase posoudí poslanci, bude jasné nejdřív začátkem září, po dalším zasedání volebního výboru sněmovny. Podle informací HlídacíPes.org má být situace v Radě agentury ČTK jedním z hlavních témat.

Text vyšel na serveru HlídacíPes.org, zveřejňujeme ho v plném rozsahu se souhlasem redakce.