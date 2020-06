Bavorsko otestuje všechny zájemce na koronavirus zdarma. Má to smysl? | info.cz

Od středy bude testování v Bavorsku probíhat následujícím způsobem. Každý, kdo vykazuje známky onemocnění nebo přišel do styku s někým, u koho se objevil covid-19, by měl být nejpozději následující den zdarma testován příslušným lékařem a výsledky by měl znát do 24 hodin. Stejnou možnost však nově mají i lidé, kteří nevykazují vůbec žádné příznaky nemoci, jen musejí na testy a výsledek počkat trochu déle.

„Vzorek by v jejich případě měl být odebrán do 48 hodin od žádosti s tím, že na zpracování vzorku má laboratoř týden,“ uvedl bavorský premiér Markus Söder (CSU). Vláda věří, že takový krok povede ke zvýšenému zájmu o dobrovolné testování například u zaměstnanců nemocnic, domovů důchodců, stejně jako u učitelů, vychovatelů či vedoucích na dětských táborech.

Předpokládané letošní náklady ve výši minimálně 200 milionů eur by se měly odvíjet od toho, jaký zájem o testy bude a kolik lékařů, nejen pacientů, se do testování zapojí. „Nejprve musíme vědět, jak bude nabídka přijata, zda určité skupiny populace mají bý v testech upřednostněny,“ uvedla bavorská ministryně Melanie Humlová (CSU).

Bavorsko se rozhodlo nabídnout všem obyvatelům testy zdarma i přes odpor federální vlády a některých odborníků. Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn uvedl, že „rozsáhlé testování má smysl, zvlášť pokud jde o potlačení regionálních ohnisek viru,“ zároveň ale varoval před příliš velkým očekáváním, které může tak rozsáhlá akce vyvolat. „Test poskytuje obrázek momentální zdravotního stavu člověka. Nesmí vyvolávat u nikoho falešný pocit bezpečí,“ uvedl Spahn.

Podobně skeptická je k testování zdarma i Karin Maagová, poslankyně za CDU a expertka strany na koronavirus. „Pokud je člověk čerstvě infikovaný, test nefunguje. Problém je i s výsledkem. Sice se prakticky ihned po testu dozvíme, zda byl výsledek pozitivní, či negativní, to ale neznamená, že se nemohu nakazit třeba hned druhý den,“ řekla Maagová novinám Augsburger Allgemeine. Podle jejího názoru má větší smysl pokračovat v testování zejména tam, kde žijí a pracují lidé, vyžadující kvůli nebezpečí nákazy „zvláštní ochranu“.

Bavorský premiér Söder však tuto kritiku neomezeného bezplatného testování odmítl. Podle něj zavedou brzy podobné opatření i další německé spolkové země. Podobně tomu, jak tvrdí Söder, bylo například v případě uzavření hranic a omezení pohybu osob a obchodu mezi regiony. Tehdy bylo Bavorsko také kritizováno a pak jeho příklad následovaly i ostatní.

Od začátku pandemie bylo v Bavorsku s 13 miliony obyvateli provedeno 1,1 milionu testů. Země má kapacitu na to, aby lékaři otestovali zhruba 21 000 nových zájemců denně. Tato kapacita by se ale mohla údajně zvednout až na 30 000.