Chystá se revoluce? Většina Němců nevěří výhodám kapitalismu | info.cz

Tvrdí to alespoň závěry reprezentativního výzkumu veřejného mínění „Trust Barometer (barometr důvěry)“, který už dvacet let za sebou právě pro Světové ekonomické fórum zpracovává americká komunikační agentura Edelman. Ta se mezi říjnem a listopadem 2019 ptala celkem 34 000 respondentů ve 28 zemích světa (Česko na seznamu nefiguruje) na otázky spojené s vývojem ekonomiky a životní úrovně v jejich domovských státech. Výsledky jsou přitom v mnoha ohledech překvapivé, a to zejména v případě Německa.

Vyplývá z nich například, že jen každý osmý Němec považuje současný hospodářský růst v zemi za něco, z čeho má prospěch také on sám. Zbytek se hospodářským růstem necítí nijak osobně obohacen. Podobně pesimističtí jsou ale Němci i v otázce budoucnosti.

Optimisticky vidí ekonomickou budoucnost země jen 24 % obyvatel Německa, pouze Japonci (15 %) a Francouzi (19 %) jsou ze sledovaných národů v průzkumu ještě pesimističtější. Překvapivá je ale především nízká míra důvěry Němců v pozitiva kapitalistického systému. Celých 55 % německých respondentů je totiž přesvědčeno, že kapitalismus v jeho současné podobě způsobuje více škody než užitku. Tím se ale Němci podle autorů průzkumu jen připojují ke globálnímu, antikapitalistickému trendu. „To je alarmující výsledek. Společnosti, které nerozumí těmto novým trendům, budou mít v budoucnu těžké časy,“ řekla deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung Christiane Schulzová z německé pobočky agentury Edelman.

Co to znamená? Autoři průzkumu jinými slovy tvrdí, že obyvatelům nejvyspělejších států už nestačí ke spokojenosti trvalý hospodářský růst a nízká nezaměstnanost. Celá řada lidí totiž údajně hledá odpovědi na takzvaně velké otázky, týkající se například změny klimatu, důsledků technologických změn nebo udržení politické stability ve světě.

„Protože však samotná ekonomika dosud neposkytla na většinu podobných otázek žádné odpovědi, stále více lidí zpochybňuje samotný kapitalistický systém,“ tvrdí Schulzová. Lidé jsou podle ní rok od roku více přesvědčeni, že nejnaléhavější problémy dneška musí vedle politiků řešit především „kapitáni světové ekonomiky“, tedy národní a nadnárodní společnosti. A jestliže se tak podle nich neděje, je na vině kapitalismus.

Jenže jaký demokratický systém by měl současnou formu kapitalismu nahradit, aniž by byl vystřídán nějakým totalitním režimem? O tom se respondenti nezmiňují. Jsou ale přesvědčeni, že kapitalismus v současné formě je prostě dlouhodobě neudržitelný.

Autoři průzkumu se domnívají, že jedinou cestou k tomu, jak vrátit lidem důvěru v současný kapitalistický systém, je právě větší zapojení globálních a národních ekonomických hráčů do řešení celosvětových problémů. Pokud budou mít lidé pocit, že korporacím jde pouze o zisk a nikoliv o sociální a společenskou udržitelnost, může to mít neblahé důsledky. Třeba i ve formě různých sociálních otřesů. „Abychom dokázali čelit výzvám naší doby, musí ekonomický sektor mnohem více spolupracovat s vládami. Výsledky našeho Trust Barometru to jasně ukazují,“ uvedla Schulzová.