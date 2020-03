Dánsko zavírá malé nemocnice a staví velké. Podle českých odborníků je to nesmysl | info.cz

Příkladem dánské snahy o zefektivnění zdravotnictví je stavba nové nemocnice v městečku Gødstrup na západě Jutského poloostrova. Na zelené louce tady od roku 2012 vzniká obrovské nemocniční zařízení o rozloze 50 fotbalových hřišť, které by mělo zahájit provoz příští rok v březnu. Na tom by v tak bohaté zemi, jakou je Dánsko, nebylo nic divného, pokud by stavbu nové nemocnice zároveň nedoprovázelo rušení pěti menších nemocnic v okolí.

Dvě z nich už byly zrušeny, další tři to čeká hned poté, co bude definitivně dokončeno a kompletně zprovozněno celé nemocniční zařízení v Gødstrupu. To bude jako jediná, ovšem supermoderní nemocnice obsluhovat region s 300 000 obyvateli. Z českého pohledu je to podobné jako kdyby v Jihočeském kraji ukončily provoz všechny okresní nemocnice například ve Strakonicích či Táboře a jejich úlohu převzala jediná krajská nemocnice, postavená na zelené louce u Českých Budějovic. Údajně to má samé výhody.

„Rušené nemocnice byly staré přes 100 let,“ řekl německému deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung ředitel zařízení Gødstrup Poul Michaelsen. Nevyhovující prostory a celková architektura nedovolovala podle něj využití těch nejmodernějších a nejúčinnějších technologií, pro které bude naopak dostatek místa v novém moderním areálu. V nové nemocnici budou nejen nejmodernější přístroje a operační sály, ale i nejdokonalejší systém zpracování odpadu nebo praní prádla. Celkově tak bude „supernemocnice“ údajně v budoucnu se stejným rozpočtem zajišťovat o osm procent větší objem lékařských služeb než všech pět dřívějších nemocnic dohromady.

A dostupnost péče? Do Gødstrupu vede nová moderní dálnice se sjezdem přímo do areálu nemocnice, hned vedle je zastávka rychlého regionálního vlaku stejně jako přistávací plocha pro helikoptéry. Pokud budou muset někteří pacienti dojíždět za nemocniční péčí na větší vzdálenost než doposud, zpoždění by nemělo být údajně nijak výrazné. Zato ale Gødstrup nabídne pacientům údajně nevídaný komfort a kvalitu služeb.

V nemocnici budou pouze jednolůžkové pokoje s pohovkou pro návštěvníky jako standard. „To není luxus, ale reakce na lékařský pokrok,“ tvrdí Michaelsen. V budoucnu by podle něj mělo být více lékařských zásahů prováděno ambulantně, ti lidé, kteří kvůli závažnosti svého zranění či onemocnění budou přijati do nemocniční péče, potřebují, aby s nimi mohl lékař v samostatném pokoji diskutovat v klidu i o důvěrných záležitostech.

Dánská vláda si každopádně představuje, že systém několika „supernemocnic“ do budoucna prospěje jak pacientům, tak lékařskému personálu. Vyšší dojezdová vzdálenost bude kompenzována vyšší kvalitou péče, protože lékaři v „supernemocnici“ provádějí mnohem více operací a jsou tedy zkušenější než jejich kolegové v menších zařízeních. Navíc „supernemocnice“, postavené na základě těch nejmodernějších poznatků, může pacientům i personálu přinést mnohem větší komfort než menší a starší zařízení, byť neustále přestavované.

Pokud se experiment s výstavbou Gødstrupu osvědčí, vláda plánuje v rámci ohlášené zdravotnické reformy výstavbu dalších šesti supernemocnic. A to i za cenu obrovských počátečních nákladů. Jen Gødstrup vyjde na zhruba 430 milionů euro (11 miliard korun). Dánové jsou ale přesvědčeni o tom, že se supernemocnice do budoucna vyplatí.

V dánském příkladu se přitom zhlédli zejména někteří němečtí zastánci redukce nemocničních zařízení v zemi. Podobně jako dánská vláda tvrdí, že pro pacienta je důležitější méně nemocnic s tou nejkvalitnější a nejmodernější péčí než mnohem širší nemocniční síť s řadou méně „kvalitních“ a zastaralých zařízení. Jenže (podobně jako v Česku) naráží každý plán na zrušení nemocnice na tvrdý odpor obyvatel v dotčeném regionu.

A i někteří čeští lékaři se domnívají, že dánský příklad není cesta správným směrem. „Rovnou řeknu, že je to nesmysl,“ řekl INFO.CZ místopředseda Lékařského odborového klubu Miloš Voleman. Podle něj nelze redukci nemocnic obhajovat pouze tím, že ve velké „supernemocnici“ je ta nekvalitnější operační péče. „Většina nemocí, s kterými jde člověk do nemocnice, je takzvaně běžných, častých, zvládnutelných i v menších zařízeních. V takových případech je pro pacienty mnohem důležitější dostupnost péče v místě jejich bydliště,“ řekl Voleman.

Není ani přesvědčen o tom, že by péče v supernemocnicích, nahrazující síť menších nemocnic, byla výrazně levnější. Někdy je to právě naopak. Navíc mají Dánové nespornou výhodu v tom, že žijí v rovinaté, malé zemi, protkané sítí dopravních cest. V Česku, ale i v jiných zemích, by byla výstavba supernemocnic a logistika kolem nich mnohem složitější. „Třeba ve Švýcarsku je nemocnice skutečně snad v každém alpském údolí,“ uvedl Volemann.