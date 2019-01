Demokraty děsí vzpomínka na vlastní vítězství. Oživil ji bývalý šéf Starbucks

Jeho šance jsou mizivé, přesto se Howard Schultz může stát klíčovou postavou amerických prezidentských voleb. Bývalý šéf kavárenského řetězce Starbucks vyděsil oznámením, že zvažuje kandidaturu jako nezávislý, hlavně demokraty. Ti plánují, že příští rok porazí současného prezidenta Donalda Trump a nový rival by jim mohl nepříjemně zavařit.

Howard Schultz o sobě tvrdí, že je celoživotním příznivcem Demokratické strany. Přesto svým oznámením, že zvažuje kandidaturu v prezidentských volbách, nemyslel účast v demokratických primárkách. Schultz deklaroval zájem ucházet se o Bílý dům jako nezávislý kandidát mimo systém dvou nejsilnějších stran.

„Máme rozbitý politický systém. Obě hlavní strany pracují na ochraně své ideologie bez uznání a odpovědnosti vůči zastupování zájmů Američanů,“ vysvětlil Schultz svoji úvahu v rozhovoru pro New York Times. V interview pro pořad 60 Minutes vysílaný na stanici CBS zase Schultz tepal do amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Není kvalifikovaný na to být prezidentem,“ pravil.

Naznačování, že mezi demokraty a republikány nejsou zásadní rozdíly, je populární taktikou ostatních kandidátů. V současné době ale nemá oporu v realitě. Americká politika je nejvíce rozdělená za poslední dekády. Podobně je na tom i tamní společnost. Podporovatelé obou stran se více utvrzují ve svých přesvědčeních, což se projevuje i na takřka neměnných průzkumech nálad. Schultzovy důvody pro samostatný postup je třeba hledat jinde.

Špatné demokratické klima

Kandidatura mimo zavedený systém dvou stran má pro Schultze jednu zásadní výhodu. Nemusí absolvovat nejisté primárky. Jelikož se považuje za demokrata a zastává liberální postoje, dala by se předpokládat jeho účast v demokratickém klání. Jako starší bílý miliardář by ale měl při současném naladění minimální šance nominaci získat. Progresivisté mají jiné favority a ty, kterým zmíněná charakteristika nevadí, se zřejmě pokusí oslovit mnohem známější bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg.

I sám Schultz si uvědomuje, že mu současné klima mezi demokraty nesvědčí. „Mám pocit, že kdybych kandidoval jako demokrat, musel bych být neupřímný a říkat věci, v něž nevěřím, protože strana se posunula velice doleva. Když slyším lidi podporovat vládou plně hrazené školství, zdravotnictví, v době kdy máme dluh ve výši 21 bilionů dolarů, ptám se, jak to všechno zaplatíme a nezbankrotujeme,“ oponuje Schultz nápadům radikálního stranického křídla.

Odmítáním stranické nominace si Schultz po splnění zákonných podmínek zajistí přístup přímo do listopadových všeobecných voleb. Zároveň si v nich ale výrazně snižuje šance. Od ukotvení systému dvou hlavních stran v 19. století nevyhrál žádný nezávislý kandidát. A do Bílého domu nevkročil ani kandidát tzv. „třetích stran“, tedy člověk, kterého nominovaly jiné strany než Republikánská a Demokratická.

Schultz, jenž loni opustil vedení Starbucks, poslední roky investoval do vylepšování svého jména a najal několik zkušených poradců, kteří mu měli s kandidaturou pomoci. Mezi nimi vyčnívá především Steve Schmidt, jenž působil jako manažer kampaně Johna McCaina v roce 2008. Loni zesnulý republikánský senátor tehdy prohrál s Barackem Obamou. Schmidtovi byla vyčítána hlavně jeho role ve výběru nepopulární a radikální guvernérky Sarah Palinové jako potenciální viceprezidentky.

Šance 65letého Schultze navíc sráží, že není příliš známý mezi běžnými Američany. I proto nyní plánuje tři měsíce obrážet zemi při představování své nové knihy. Pojal ji jako autobiografii a zároveň nástřel své politické vize. To je strategie, na níž vsadila i demokratická uchazečka o nominaci Kamala Harrisová, která se také potýká s tím, že ji zhruba polovina obyvatel nezná.

Nový Ross Perot

Přestože jsou i kvůli výše zmíněnému šance na Schultzovo zvolení minimální, demokraté z jeho kandidatury radost nemají a vyzývají jej, aby si záměr rozmyslel. „Pokud bude kandidovat, začnu bojkotovat Starbucks, protože nebudu dávat ani penny, která skončí v pokladně muže, jenž pomůže Trumpovi vyhrát,“ rozohnila se na Twitteru bývalá poradkyně Hillary Clintonové Neera Tandenová. Další demokratka Tina Podlodowská se zase nechala slyšet, že ji Schultzova kandidatura nedá spát.

Kde hledat příčiny demokratických obav? Ačkoli je v americké realitě velice obtížné, až nemožné, vyhrát prezidentské volby jako nezávislý kandidát, existují příklady, kdy lidé z třetích stran zamíchali konečnými výsledky. Tím nejznámějším je kandidatura miliardáře Rosse Perota v roce 1992. Perot posbíral 20 milionů hlasů, čímž se stal nejúspěšnějším politikem „třetích stran“ od roku 1912.

Ačkoli Perot nezískal ani jeden volitelský hlas, dodnes se o něm mluví jako o zásadním faktoru, který způsobil střídání v Bílém domě. Miliardář tehdy odčerpal mnoho voličů republikánskému obhájci Georgi Bushovi staršímu, který kvůli tomu podlehl demokratu Billu Clintonovi.

Pro lepší představu, v českém politickém systému bylo něco obdobného možné vidět ve volbách v roce 2010, kdy podobnou roli sehrála Strana práv občanů v čele se současným prezidentem Milošem Zemanem. Odčerpala hlasy ČSSD, ale sama se do sněmovny nedostala, což vedlo k pravicové většině.

Podobně jako nyní se demokraté obávali o výsledky také v předchozích volbách. Závěr kampaně se nesl nejen ve vymezování proti Trumpovi, ale také vysvětlování, proč by demokratičtí voliči neměli hlasovat pro kandidátku Zelených Jill Steinovou nebo nezávislého Evana McMullina. Ani jeden z nich ale do výsledků zásadně nepromluvil.

Demokraté mohou Schultze zneškodnit

„Průzkumy ukazují, že Trumpa podporuje zhruba 41 nebo 42 procent Američanů. Jeho jediná naděje, pokud věci zůstanou, jak jsou, je nezbytně získat někoho jiného, třetí stranu, aby odsál hlasy proti němu,“ konstatoval pro CNN Julián Castro, jenž hodlá soupeřit o nominaci v demokratických primárkách.

Schultz kritiky vyslyšet nehodlá. Tvrdí, že je na ně připravený a nesouhlasí s jejich viděním světa. Podle něho je „neamerické.“

I kdyby Schultz nakonec kandidoval, mohou jej demokraté výrazně „zneškodnit“ volbou svého kandidáta. Dá se očekávat, že Schultz bude mířit spíše na umírněně naladěné voliče. Pokud by proti němu stál například bývalý viceprezident Joe Biden, jeho šance by se výrazně snížily. Naopak v souboji s radikálněji naladěným reprezentantem progresivního křídla by se Schultz mohl snadněji vymezit jako alternativa.