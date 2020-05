Francie vytvoří zóny nákazy uvnitř země. Bude to model pro celou Evropu? | info.cz

Dovedete si přestavit, že by v Praze byly kvůli koronaviru i nadále uzavřené všechny restaurace a obchody, zatímco v Brně už by mohli lidé žít bez jakýchkoliv omezení? I když se to zdá zvlášní, Francie podobný model chystá. Na návrh dvou významných ekonomů rozdělí zemi do zón s různým stupněm epidemiologické ochrany. Pokud se tento model osvědčí, mohl by být údajně zaveden i v jiných evropských zemích.

Podstata francouzského opatření je v podstatě jednoduchá. Tak jako dnes platí jiná omezení například v Německu a jiná v Česku, bude podobným způsobem „barevně“ rozdělena i Francie. Tam, kde se už šíření koronaviru dostalo pod relativní kontrolu, dostanou lidé možnost znovu se vrátit k prakticky normálnímu životu. Takové zóny budou označeny zeleně. Naopak v „červených“ oblastech, v nichž je stupeň epidemiologického ohrožení i nadále vysoký, bude ochranný režim mnohem přísnější. Podstatné ale je, že až na nejnutnější výjimky nebudou lidé moci cestovat z jedné „barvy“ do druhé.

„Pokud omezíme cestování mezi červenou a zelenou zónou, těžko pak mohou vzniknout dlouhé, obtížně identifikovatelné řetězce infekce,“ řekl německému deníku Süddeutsche Zeitung ekonom Bary Pradelski, jeden ze dvou autorů koncepce barevných zón. Druhým autorem je matematik Miquel Oliu-Barton. Oba odborníci přesvědčili francouzskou vládu k tomu, aby od příštího týdne vyzkoušela, zda jimi navrhovaný model může fungovat.

Jednotlivé francouzské regiony dostanou barvu podle konkrétní epidemiologické situace. Hodnotit se bude mimo jiné počet nových infekcí za poslední sedm dní stejně jako počet „odtestovaných“ obyvatel či naplnění kapacity nemocnic v místě. Nízká míra hrozby bude znamenat volnější protiepidemiologická opatření. Naopak například v Paříži, která je kvůli stupni nebezpečí označena červenou barvou, budou opatření přísnější. Mimo jiné třeba musejí obyvatelé francouzské metropole při vstupu do metra v dopravní špičce ukázat policistům na vyžádání potvrzení zaměstnavatele, že nemohou pracovat doma, ale musí opravdu jet do práce veřejnou dopravou.

Důležité ale je, že barvy regionů se mohou podle aktuální epidemiologické situace změnit, zelená oblast se snadno změní v červenou a naopak. Možnost změny barvy je podle autorů konceptů i základní prevencí proti možným podvodům. Úřady i lidé v konkrétním regionu by si falšováním dat a rychlým uvolňováním restrikcí příliš nepomohli. Jakmile by se totiž kvůli přílišné benevolenci nákaza znovu rozšířila, spadli by znovu mezi „červené“ oblasti s přísnějším režimem.

Barevná mapa Francie je přitom už takřka hotová. Svou barvu má každý ze 101 francouzských apartmánů. Vpravo nahoře je hodně červené, vlevo zelené, mezi i nimi i trochu žluté, označující oblasti, kde bude jasné až v následujících dnech, do které kategorie spadají. Výpočtové modely ekonomů však počítají v další fázi ještě s menšími zónami s pěti tisíci až 100 tisíci obyvateli. „Musí to být ale politicky proveditelné,“ uvedl Pradelski. Barevný region není podle něj možné vytvořit jen prostým nakreslením hranice na mapě, ale tak, aby to bylo ekonomicky a společensky přijatelné.

Základní výhodou celého systému by ale měl být každopádně rychlejší návrat k normálnímu životu, aniž by to zároveň vedlo k nové vlně šíření epidemie. Týká se to i cestování. Lidé ze zelených zón by se mohli normálně navštěvovat, i kdyby bydleli každý na opačném konci země. Důležitá je barva, nikoliv vzdálenost. Právě kvůli tomu by údajně model epidemiologické zonace regionů, pokud se osvědčí ve Francii, mohl teoreticky fungovat i na evropské úrovni.

Příklad za všechny: lidé z okresu Pelhřimov, který je nejméně zasažený koronavirem v celém Česku, by mohli jet na dovolenou do podobně „zelené“ oblasti v Chorvatsku. Naopak obyvatelům Prahy by byla taková cesta zapovězena do doby než patřičně „zezelenají“.

I když je podobná možnost zatím obtížně představitelná, Francouzi nejsou jediní, kdo se rozhodl uvolnit protiepidemiologická opatření nikoliv plošně, ale podle situace v jednotlivých regionech. Podobný plán návratu k normálnímu životu chystají například i Španělsko a Itálie.