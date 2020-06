Jako zaseknutá Rubikova kostka. Chaos v Libyii jen tak neskončí | info.cz

Boje na předměstích hlavního města si za poslední rok vyžádaly až tři tisíce obětí, přes dvě stě tisíc lidí vyhnaly z domovů a dále poničily elektrickou a vodovodní infrastrukturu či nemocnice. Zvláštní představitel OSN pro Libyi současný konflikt nazval „největší válkou dronů“, protože jejich nasazení má zásadní význam pro posuny frontových linií.

Libyjský konflikt můžeme také nazvat válkou milic a jejich vnějších podporovatelů – za joysticky dronů a řídících systémů raketových baterií, které dokáží účinně napadat pozemní jednotky protivníka, sedí na obou stranách specialisté z Turecka a Spojených arabských emirátů. Stejně jako v Sýrii proti sobě bojují také stovky ruských žoldnéřů takzvané Wagnerovy armády a tisíce veteránů syrských opozičních milic, část z nich původně z džihádistických uskupení, jako je Fronta an-Nusrá.

Zbraně a peníze pro jednotlivé milice do Libye proudí už od roku 2011, kdy vypuklo krvavé povstání proti Kaddáfímu. Zatímco Britové a Francouzi jejich přímou podporu ukončili záhy po jeho svržení, Katar, Egypt a Spojené arabské emiráty pokračovaly v budování svého vlivu. Přímý vstup Ruska a Turecka na bojiště v posledním roce představuje další eskalaci konfliktu. V praxi to znamená, že jejich vojáci nejen cvičí a podporují spřízněné jednotky, ale přímo v zemi operují sofistikované zbraňové systémy jako protiletecké baterie, drony nebo bojová letadla a pomáhají plánovat operace.

Právě vojenská podpora Turecka v posledních týdnech převážila poměr sil a vytlačila síly generála Haftara ze západu Libye. Společně s Katarem chce za každou cenu udržet tripolskou vládu s účastí Muslimského bratrstva – jedinou jim spřízněnou v celém regionu. Vojenská porážka povede k oslabení jeho vojenské koalice a vůdčí pozice.

Pod povrchem politické příbuznosti však z pohledu Turecka dominují ekonomické a geopolitické zájmy na výhodném rozdělení výsostných vod a zón ve Středomoří, kde se nachází ložiska plynu a ropy a kde pokračují prospekce. Obnova infrastruktury po válce by byla pěkným soustem pro turecký stavební sektor, který je globálně druhým největším vývozcem v oboru po tom čínském. Turecké firmy zatím v Libyi kvůli chaosu v poslední dekádě spíše počítaly ztráty. Libye má deváté největší zásoby ropy a plynu na světě, které jsou současně v blízkém dosahu evropského trhu, koncese na průzkum nových ložisek proto lákají.

Příjmy z vývozu ropy plynou Libyjské centrální bance – životně důležité a stále jakž takž fungující institucí v zemi, zajišťující krev místní ekonomiky. Ropná pole a terminály stále zčásti kontrolují milice spřízněné s Haftarem a blokují její vývoz, což podle údajů Libyjské národní ropné společnosti státní rozpočet od ledna připravilo až o čtyři miliardy dolarů. Haftarovy síly ale nemohou z těchto ložisek legálně profitovat a poslední snahy vyvést ropu na emirátském tankeru zastavila francouzská fregatou jako porušení embarga OSN.

Vzhledem k rozložení sil a podpoře Egypta, Spojených arabských emirátů, Saudů a zejména Ruska pro generála Haftara a jeho spojence konflikt nejspíše nemá v dohledné době žádné „vojenské řešení“. Aby zastavilo tripolsko-tureckou ofenzívu, Rusko vyslalo čtrnáct svých bojových letadel (MiG-29 a Su-25) přímo do Libye, poté co na své základně v Sýrii odstranilo jejich výsostné znaky.

They are flown by Russian military members & escorted by Russian fighters based in Syria to Libya, landing in Eastern Libya near Tobruk for fuel. At least 14 newly unmarked Russian aircraft are then delivered to Al Jufra Air Base in Libya. (2/2) pic.twitter.com/bB9g66pVUc