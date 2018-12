Macron nikdy nepracoval. Netuší, co to práce je, říká pro INFO.CZ organizátor pochodu žlutých vest

Do Paříže mají dorazit den po Štědrém dnu, přijetí od prezidenta Emmanuela Macrona ale neočekávají. Během své pětitýdenní cesty však chtějí sbírat dopisy se stížnostmi obyčejných lidí adresované do Elysejského paláce. Muž vystupující pod přezdívkou Ricou, jeden z organizátorů pěšího pochodu takzvaných „žlutých vest“, mluví v rozhovoru pro Info.cz o požadavcích hnutí i o názoru na prezidenta Emmanuela Macrona.

Ricou žije ve 12 tisícovém městečku Mende v jižní Francii. Třiapadesátiletý muž, který se živí jako učitel motoristických sportů, se vydal na pochod spolu s dvěma dalšími přáteli, autem je pak následuje jedna tělesně postižená žena. Další tři lidé se k nim už přidali. Aby dorazili do Paříže ve stanovený termín, musí denně urazit mezi 30 až 40 kilometry.

V pondělí jste zahájili váš 776 kilometrů dlouhý pochod do Paříže. Co je jeho cílem?

Naším cílem je povzbudit národ, a to zcela pacifisticky, bez jakéhokoliv násilí. Chceme vyvolat vlnu tsunami, násilí ale odmítáme. Současná vláda Francouze jen rozděluje, místo toho, aby vládla.

Jak vidíte úterní kroky vlády, kdy rozhodla o odložení zvyšování cen pohonných hmot? Očekával jste víc?

Řešit by měli spoustu věcí, tohle jsou jen drobky. Házejí nám drobky, aby lidi uklidnili, ale nepočítají s tím, že ve společnosti panuje obrovská nespokojenost. Dnešní Francie mi trochu připomíná Rumunsko – lidé povstali, stejně jako v dobách Nicolae Ceaušeska. Měli by o tom přemýšlet. Vláda a Emmanuel Macron měli příležitost napsat krásnou kapitolu do historie Francie. Francie, to je svoboda, rovnost a bratrství. To je jejich domácí úkol. Taky ale za sebou mohou nechat podobnou stopu jako Pinochet v Chile.

Zmínil jste násilí. Minulou sobotu zažila dost drsné pouliční boje Paříž. Nebojíte se, že vám vaši věc „unesou“ extremisté zprava i zleva?

Mně samotnému už několikrát vyhrožovali od chvíle, kdy jsme zahájili pochod, to mě ale neodradí. Od toho, aby nás ochránila, je tu policie. Takže strach nemám. Z čeho strach naopak mám, to je z blížícího se víkendu. My odmítáme násilí, někteří protestující mají ale jiný názor, dnes ráno jsem pár takových potkal. Nevíme, co se bude o víkendu dít, my se ale každopádně na žádném násilí podílet nebudeme.

Jeden z mluvčích „žlutých vest“ Éric Drouet do médií řekl, že je třeba vniknout do Elysejského paláce. To není násilí?

Ne, ne, ne, nikdo nesmí lidi rozdělovat. Co by dosáhli, kdyby vnikli do paláce a zabili Macrona? Problém je, jak dosáhnout svých požadavků pokojnou cestou. Když se lidé spojí, budou se držet za ruce a odmítnou poslouchat vládu, co můžou politici dělat? Nic.

Vy osobně fandíte spíše pravici, nebo levici? Kterou stranu volíte?

Nejsem ani napravo, ani nalevo, dívám se na to svrchu. Beru si to dobré zprava i zleva, v každé politické straně mohou mít dobré nápady. Proto se k žádné z nich nehlásím.

Jaký krok ze strany by vás uspokojil? Mluví se například o opětovném zavedení milionářské daně…

Zavedení milionářské daně, zvýšení minimální mzdy, podívejte se na stav penzí, nemocnic… Co se děje v nemocnicích, to je skandální. Seznam požadavků je velmi dlouhý. Pánové Macron a Philippe se ale nesmí chovat jako monarchové a musejí respektovat občany. Prezident Macron je jako Don Salluste z filmu Pošetilost mocných, znáte ho? (lakomý a bezohledný ministr financí na dvoře španělského krále, pozn. red.)

Přejete si, aby odstoupil?

Ano, přejeme, protože na to nemá schopnosti, ukousl si příliš velký krajíc. Pan Macron, a mrzí mě, že to tak musím říci, nikdy skutečně nepracoval a netuší, co to práce je. Na to, aby se stal člověk hlavou státu, nestačí být jen bankéřem, prezident musí také naslouchat lidem, kteří křičí, protože už nemohou. Francouzští politici mají svá privilegia, po lidech ale chtějí, aby si stále utahovali opasky. Takhle už to ale dál pokračovat nejde, musejí to pochopit, jinak vypukne občanská válka. My teď Macronovi přinášíme dopisy od lidí, má poslední šanci, jak se zapsat dobře do historie. Zbytek už je jen na něm.