Návod pro Česko? Rakušané otevřou hospody už za dva týdny | info.cz

Na rozdíl do Česka, kde se podmínky otevření restaurací teprve upřesňují, má už rakouský kabinet jasno. Od 15. května se otevřou restaurace, od 29. května pak bude následovat otevření hotelů, bazénů a wellness center. Hospody ale musí počítat se zvláštním režimem, který nemá v celé historii země obdoby.

Lidé budou moci sedět maximálně čtyři u jednoho stolu, a to včetně příslušníků jedné rodiny a dětí. Mezi hosty, sedícími u různých stolů, musí být minimálně metrový odstup. Obsluhující personál bude povinně obsluhovat s rouškou, kuchaři a zaměstnanci v zázemí restaurace ji mít nemusejí. Vláda doporučuje, aby si lidé stůl v restauraci předem rezervovali, hromadné rezervace nebudou možné. „Tím by se mělo zabránit vytváření front. V restauracích nebude volný výběr míst,“ uvedla na tiskové konferenci ministryně pro cestovní ruch Elisabeth Köstingerová.

Ministryně také apelovala na osobní odpovědnost každého jednotlivce. I podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze nemůže vláda při otevření obchodů a restaurací regulovat úplně každý detail. Ačkoliv ale rakouský kabinet plánuje uvolnění gastronomického provozu při koronavirové pandemii jako jeden z prvních v EU, od některých restauratérů a hoteliérů se příliš „vděku“ nedočkal.

Zatímco pravidla pro samotný provoz hospod vláda upřesnila, stále například není jasné, jak to bude se zaměstnáváním cizinců, kteří jsou pro rakouskou gastronomii nezbytní, stejně jako třeba s otevřením hranic pro turisty z okolních zemí. Řada hotelů má někdy i celou kapacitu na léto rezervovanou například od německých či českých zájemců, i když se neví, zda budou moci vůbec přijet.

„Nemůžeme stále věštit z mlhy,“ řekla v rakouské televizi ORF Susanne Kraus-Winklerová, ředitelka odboru hotelnictví Rakouské hospodářské komory. Restauratérům a hoteliérům podle ní dnes nejde o co největší obrat, ale o to, aby mohli plánovat dopředu a přizpůsobit tomu i najímání zaměstnanců a další okolnosti. Jenže ani rakouská vláda jim nějakou stoprocentní jistotu do budoucna nedává. Kancléř Kurz oznámil, že pokud se epidemiologická situace opět zhorší, mohou se uvolněná pravidla opět rychle vrátit.

Česko se každopádně může z rakouského postupu a jeho výsledků poučit. Restaurace se česká vláda chystá otevřít až 25. května, tedy 10 dní po otevření těch rakouských. Už 11. května by ale měly být v Česku otevřené restaurační zahrádky a předzahrádky s prodejem přes výdejní okénko. Přesné podmínky jejich provozu však ještě vláda neupřesnila.