Noc blonďatých nožů a vládní masakr. Podívejte se, jak se britský tisk popasoval s nástupem Johnsona | info.cz

Překotný středeční vývoj na britské politické scéně vyvolal kreativní vlnu v tamních médiích. Titulní strany některých deníků se „koupou v krvi“ a úměrně své serioznosti komentují nástup Borise Johnsona do čela vlády a její razantní obměnu. Čtenáři se tak můžou dočíst i o „masakru“, „krvavé lázni“ nebo „pomstě“. A z titulky listu The Sun se ve zjevné historické narážce dozvědí o „Noci blonďatých nožů“. Podívejte se do galerie nebo si titulní strany prohlédněte níže. A přečtěte si o Borisi Johnsonovi na INFO.CZ TADY a TADY.