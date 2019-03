Obrovské selhání, řekl Macron na konto žlutých vest. Podpora hnutí klesá, sžírají ho hádky

Francouzské hnutí žlutých vest znamená „obrovské kolektivní selhání“. V rozhovoru v knize Národ a prezident, která vyšla ve čtvrtek, to připustil Emmanuel Macron s tím, že na tomto selhání má i on svůj podíl. „Mám ale ještě tři roky na to, abych to změnil,“ řekl šéf Elysejského paláce novinářům Cyrilu Grazianimu a Cécile Amarové.

Kniha zároveň líčí, jak ministr vnitra Christophe Castaner organizoval setkání Macrona se žlutými vestami už na sobotu 23. listopadu. Prezident měl přijet na některý z demonstranty blokovaných kruhových objezdů, nakonec ale schůzku zrušil. „Jen by to oslabilo exekutivu,“ hájil se v knize, z níž citoval server 20 minutes.

Tradiční sobotní demonstrace chystají stoupenci hnutí už popatnácté. V Paříži se lidé sejdou v 11 hodin před Vítězným obloukem, na Facebooku má tato akce zatím asi 3500 účastníků. Na Champs-Elysées nebude chybět například kontroverzní mluvčí Eric Drouet.

Další akce se pak chystají ve francouzských regionech (přehled najdete zde). Mezi třemi až deseti tisíci demonstrantů očekávají úřady ve městě Clermont-Ferrand, kde zároveň panují obavy z vandalismu a nepokojů. Aby se vyhnuli škodám, uzavřou mnozí podnikatelé ve městě své obchody, zavřené zůstanou v sobotu i veřejné budovy a parky.

Další z mnoha akcí naplánovali organizátoři na zámku Charmbord, kde by se mělo sejít asi 2500 lidí. Žluté vesty výběrem tohoto místa zareagovaly na loňský rok, kdy slavil na Chambordu své čtyřicátiny prezident Macron.

V poslední době ale hnutí slábne. Zatímco po Novém roce se účast na demonstracích zvedla a v půli ledna dosahovala podle údajů ministerstva vnitra okolo 84 tisíc lidí, od té doby nezadržitelně klesá. Devátého února vyrazilo do ulic po celé zemi už „jen“ asi 51 000 lidí, minulou sobotu pak 41 500.

Hnutí žlutých vest ale výše citované údaje ministerstva odmítá a vede si vlastní statistiky – podle nich demonstrovalo devátého února nejméně 110 tisíc lidí. Klesající účast však nepopírají ani samotné žluté vesty.

Ještě vážnější problém hnutí pak signalizují průzkumy. Podle sondáže Elabe z minulého týdne se vůbec poprvé vyjádřila většina Francouzů (56 procent) pro ukončení protestů. Sympatie či podporu hnutí sice stále vyjadřuje 58 procent dotázaných, i to je ale o pět procentních bodů méně než o dva týdny dříve.

Jedním z důvodů klesající podpory hnutí může být jeho vývoj – zatímco na začátku žluté vesty žádaly zvýšení kupní síly a protestovaly proti sociální nespravedlnosti, v poslední době se jejich hlavním požadavkem stalo uzákonění referenda z občanské iniciativy (známého pod zkratkou RIC).

Pokles popularity žlutých vest se odrazil i v průzkumech před květnovými evropskými volbami. V tom posledním z dílny Ifop (Francouzský institut pro veřejné mínění) by volby vyhrálo Macronovo hnutí Republika vpřed! s 24 procenty před nacionalistickým Národním shromáždění Marine Le Penové (20 procent). Kandidátka žlutých vest by podle tohoto průzkumu dosáhla na pouhých 3,5 procenta.

Problémem zůstává i nejednotnost hnutí. Krátce poté, kdy žluté vesty ohlásily sestavení první kandidátky do evropských voleb, kterou vede zdravotní sestra Ingrid Levavasseurová, vznikly další tři konkurenční kandidátky. Samotná Levavasseurová se pak dočkala vypískání a urážek, když minulou sobotu přišla na mítink žlutých vest v Paříži.

„Problémem je, že hnutí odmítá tradiční demokratický model, zvláště princip zastupitelské demokracie. Tuto slepou uličku dobře ilustruje fakt, že Ingrid Levavasseurová není schopna sestavit kandidátku,“ citoval server Atlantico Davida Nguyena z agentury Ifop.

Část veřejnosti mohla ve vztahu k žlutým vestám „ochladnout“ také po antisemitském útoku na známého filozofa Alaina Finkielrauta, na něhož skupinka demonstrantů řvala, že je „špinavý sionista“. Přední představitelé hnutí se od toho sice distancovali a zpráva tajných služeb vyloučila, že by žluté vesty ovládli extremisté, popularitě protestů ale útok každopádně nepomohl.