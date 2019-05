Orbán má jasnou politiku a velké úspěchy, fascinuje mě, co o něm píší, říká vnuk posledního rakouského císaře | info.cz

Jak jste se cítil coby Habsburk zde ve Vlasteneckém sále Karolina? Přednášel jste pod obrazem T. G. Masaryka?

Vážně? Vidíte, ani jsem si nevšiml… Ale to pro mě opravdu není žádný problém. Ostatně navštívil jsem nejrůznější místa a řečnil tam a jak vidíte – pořád jsem tady (smích).

Proč jste si ze všech zemí bývalého impéria vybral k životu právě Maďarsko?

To nebyl plán… Ale v roce 1989 jsem hodně jezdil s otcem do Maďarska. A už předtím na univerzitě jsme se Maďarskem a maďarskou otázkou zabýval. Ale neuměl jsem maďarsky a tak jsem si říkal, že bych se mohl naučit lépe maďarsky přímo v Budapešti. Jenže maďarština není zrovna jednoduchá řeč, takže se to protahovalo a protahoval, do toho jsem tam začal pracovat pro jednu mediální firmu a najednou jsem tam žil. I s rodinou.

Vaší ženě nevadilo se přestěhovat do Maďarska?

Ne. Ona je ze severního Německa, ale věděla, že když si mě vezme, bere si mě jaksi v „kompletním balíku“. I s Maďarskem.

Ona je protestantka, že…

Ano.

To nebývalo u Habsburků zvykem.

Ano, to v této rodině zvykem opravdu nebylo. Ale měl jsem skvělého otce, který velmi dobře chápal, jaké jsou povinnosti rodiny před rokem 1918 a po roce 1918. A že se věci mění. Ale jedna věc pro něj byla důležitá – pokud si někoho vezmeme, musí být věřící. Protože to neuvěřitelně pomáhá. A protože moje žena je velmi věřící, tak jsme si od začátku rozuměli a hledali spíše styčné body. A nakonec jsem byl sám překvapen v kolika bodech si absolutně rozumíme.

Když jste byl mladý, musel jste se třeba učit o jednotlivých zemích bývalého impéria?

Ne, to vůbec. To po mě otec nechtěl. Učil jsem se přirozeně „za pochodu“. Otec nám hodně vyprávěl a nebo jsem s ním jezdil na cesty a během té doby jsem se toho od něj a o naší minulosti hodně dozvěděl. Protože on hodně cestoval a skoro na každém místě, kde jsem ho doprovázel, bylo něco, co mělo nějakou souvislost s naší rodinou.

Uvažoval jste někdy, že se naučíte česky?

To je moje slabá stránka. Vždycky jsem chtěl umět alespoň jeden slovanský jazyk. Můj otec mluvil osmi jazyky, já jenom šesti, takže mám ještě co dělat. Rád bych se naučil česky a latinsky. Otec mluvil latinsky skvěle a já bohužel vůbec.

Žijete v Maďarsku, které je v EU takovou černou ovcí. Oprávněně?

Ne, ne. Jelikož v Maďarsku žiju, sleduji vždy naprosto fascinovaně, co se v zahraničí o Maďarsku píše. To asi není ta země, kde žiju. Jistě, nikdo a nic není bez chyby. Ale Orbán je někdo s jasnou politickou linií. S tou linií má velký úspěch. Takový, jaký mu můžou politici v celé Evropě jenom závidět. To jsme viděli i nyní při eurovolbách. Ekonomicky se Maďarsku vede. Přichází hodně zahraničních investorů. Hraje aktivní roli ve visegradské skupině. A musím říct, že jsem hrdý, že Maďarsko má ústavu, kde je místo pro Boha, pro rodinu a pro ochranu života.

Jak byste komentoval situaci v Rakousku, kde padla vláda?

Musím říct, že mě šokovalo, co se v posledních dnech stalo. A musím říct, že často myslím na císaře Františka Josefa, který říkal, že hlavní úlohou mocnáře je chránit občany před politiky. To nám teď chybí. Udělat takový cirkus! V této chvíli, kdy se jedná o budoucím uspořádání Evropské unie… Příští měsíce jsou absolutně zásadní pro podobu Evropy na dalších pět let a parlament vládu shodí a Rakousko fakticky z těch jednání vyřadí. Oni zjevně nejsou schopni dohlédnout následků svého konání. Považuji to za velmi nezodpovědné. Sebastian Kurz, když nyní není kancléřem, má čas připravit volební kampaň a já jsem si jistý, že z voleb vyjde ještě silnější, než předtím.

Rozhovor vyšel na Konzervativních novinách, zveřejňujeme ho se souhlasem redakce