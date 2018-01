Oslavy vítězství nad Boko Haram byly předčasné. Vede se nám dobře, vzkázal vůdce teroristů

Shekau se v přibližně půlhodinovém videu přihlásil mimo jiné k útoku z 24. prosince, kdy ozbrojenci přepadli armádní stanoviště na silnici východně od Maiduguri na severovýchodě Nigérie. Součástí nahrávky byly i záběry z přestřelky, při níž vojáci zabili deset členů Boko Haram, napsal zpravodajský server BBC.

„Těšíme se dobrému zdraví, nic se nám nestalo. Nigerijští vojáci, policie a ti, kteří proti nám konají rozbroje, nám nemohou nic udělat, nic tím nezískáte,“ uvedl Shekau. „Provedli jsme útoky v Maiduguri, v Gamboru, v Damboi. Všechny ty útoky jsme provedli,“ pokračoval vůdce teroristů.

Nigerijská armáda už vícekrát prohlašovala, že Boko Haram je poražena, deník The Guardian ale napsal, že v posledních měsících se násilnosti v oblasti Čadského jezera stupňují. V sobotu prý islamisté ve vesnici poblíž Maiduguri povraždili 25 dřevorubců, v jednom z posledních z dlouhé série sebevražedných útoků pak minulý týden ve čtvrtek zahynulo nejméně šest lidí.

Prezident Buhari v pondělí zopakoval tvrzení o vítězství nad Boko Haram. „Izolované útoky se stále dějí, ale ani ty nejlépe střežené státy nemohou zamezit odhodlaným zločincům v páchání otřesných teroristických činů,“ řekl Buhari.

Podle The Guardian je nemožné vytvořit si jasný obrázek o tom, jaká bezpečnostní situace na severovýchodě Nigérie a v přilehlých částech Kamerunu a Čadu panuje. Od rozsáhlé ofenzivy nigerijské armády v roce 2015 sice Boko Haram nekontroluje žádná větší města, zřejmě však operuje v odlehlých a nepřehledných oblastech kolem Čadského jezera a často podniká smrtící bombové útoky.

Monitoring médií americké neziskové organizace Rada pro mezinárodní vztahy (CFR) uvádí, že od května 2011 připravil konflikt s islamisty o život alespoň 30 000 lidí. To by bylo o 10 000 více než běžně uváděný odhad tragické bilance posledních osmi let. Takový odhad už se ale v médiích objevuje déle než dva roky.