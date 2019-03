Pentagon i Camp David. Státní televize zveřejnila cíle, kam ve válce s USA poletí ruské rakety

Mezi cíli ruských zbraní Kiseljov uvedl sídlo ministerstva obrany USA Pentagon, marylandskou rezidenci prezidentů Camp David a další americké objekty strategického významu včetně dvou dávno zrušených vojenských základen Jim Creek a Fort Ritchie. V případě jaderného konfliktu je podle ruského moderátora během pěti minut zničí nové ruské nadzvukové rakety Cirkon, o jejichž vývoji nedávno hovořil prezident Vladimir Putin.

Kiseljov v Rusku proslul ostrým protiamerickým slovníkem, pozdvižení před lety vyvolala jeho slova o tom, že Moskva by mohla Spojené státy „zničit na radioaktivní prach“. Kremelský mluvčí dnes na jeho prohlášení o raketách Cirkon odmítl reagovat. „Nikdy se nevměšujeme do redakční politiky našich televizních kanálů, a to ani těch státních,“ prohlásil mluvčí Dmitrij Peskov.

Putin minulý týden v projevu k ruským poslancům dopodrobna popsal úspěšný vývoj a testy nových zbraní, jako je revoluční podmořský dron Poseidon, těžké mezikontinentální rakety Sarmat, laserový zbraňový systém Peresvet nebo hyperzvuková střela Kinžal. Raketa Cirkon je podle Putina schopná zasahovat námořní a pozemní cíle a dosahovat devítinásobku rychlosti zvuku.