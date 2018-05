Sea Hunter vyplul. USA vysílají na lov ponorek futuristickou loď bez posádky

Sea Hunter neboli známý také jako Class III Unmanned Surface Vessel, se zrodil na rýsovacích prknech inženýrů pověstné americké technologické a vojenské agentury DARPA. Pokud jeho zkušební provoz ukáže životaschopnost celé technologie, podle všeho to bude znamenat stejně významný přelom v taktice a strategii, jako přechod z plachetního pohonu na parní nebo zařazení raket do výzbroje lodí.

Sea Hunter podle prvních údajů dokáže operovat s akčním rádiem vyšším než deset tisíc mil (18,5 tisíce kilometrů). To je dvojnásobek akčního rádia stávajících protiponorkových plavidel s konvenčním pohonem a lidskou posádkou. Sea Hunter je také výrazně ekonomičtější. Jeho denní provozní náklady činí zhruba patnáct tisíc dolarů. U torpédoborce je tato částka násobně vyšší – 700 tisíc dolarů.

Sea Hunter je konstrukčně čtyřicet metrů dlouhý trimaran s provozní rychlostí 25 uzlů (skoro 50 kilometrů za hodinu). V roce 2017 prošel Sea Hunter třemi testy v reálných podmínkách, jejichž cílem bylo zavedení a využití autonomních systémů tak, aby byly v souladu s mezinárodními pravidly pro zabránění srážkám na moři. Loni v srpnu americký dron navíc provedl několik zkoušek s výbavou pro odklízení námořních min.

Konstruktéři Sea Hunteru se přiklonili k modulární koncepci. To v praxi znamená, že plavidlo může plnit celou řadu různých úkolů a v závislosti na nich je vybaveno na konkrétní mise.

Americkému válečnému námořnictvu by se plavidla jako je Sea Hunter velmi hodila. V posledních letech se totiž ukazuje, že neustálé střežení amerického pobřeží a lodních dopravních cest je mimořádně nákladná záležitost. A také vyčerpávající: nároky, které obsluha složitých zařízení na válečných lodích klade, jsou vysoké. US Navy by pro protiponorková plavidla potřebovalo zavést systém „modrých“ a „zlatých posádek,“ které se po dvou měsících střídají ve službě. K tomu námořnictvu ale chybí dostatek lidské síly.

Sea Hunter by mohl tento začarovaný kruh prolomit. Z technologického hlediska by to nejspíš nebylo nic složitého. Potíž mimo jiné je, že by se zařazení většího množství námořních dronů neobešlo bez zásahů do stávajících taktik – a to už se může ukázat jako větší oříšek.