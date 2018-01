Spojené státy se vrací k fregatám, námořnictvu totiž jinak dojdou válečné lodě

Americké námořnictvo chce mít 355 válečných plavidel. Jenže při současné kapacitě loděnic a náročnosti stavby nových lodí by tohoto stavu dosáhlo až za desítky let. US Navy se proto vrací ke stavbě fregat, typu plavidla, který už v námořnictvu neměl mít místo.

Vzhledem k rostoucímu množství úkolů americké válečné loďstvo potřebuje mnohem více bojových lodí a ponorek, než má dnes. 279 lodí je prostě málo. V dokumentu jménem Navy Force Structure and Shipbuilding Plans námořní analytici konstatovali, že aby US Navy mohlo plnit všechny úkoly, které na něm spočívají, potřebuje 355 lodí a ponorek. S tímto rozvojem amerického vojenského námořnictva je srozuměn i Donald Trump.

Americké námořnictvo ale má dost vážný problém. Torpédoborce Arleigh Burke, které tvoří jeho páteř, jsou mimořádně výkonná plavidla, jenže jsou poměrně drahé. Cena jedné lodi v aktuální vývojové verzi IIA dělá se vším všudy skoro dvě miliardy dolarů. Stavba jedné lodě navíc trvá kvůli mimořádně složitému technologickému vybavení tři roky, takže do služby vstupuje jeden torpédoborec ročně. Průměrné roční provozní a údržbové náklady každého torpédoborce třídy Arleigh Burke jdou do desítek milionů dolarů a například oprava poškozeného torpédoborce USS Fitzgerald vyšla na 500 milionů dolarů. Nejstarší plavidla musí být vyřazována ze služby, takže při stávajícím tempu stavby by kýžených 355 lodí námořnictvo mělo někdy kolem roku 2045. A tak dlouho US Navy čekat nejen nechce, ale ani nemůže.

Americké námořnictvo proto v rámci programu FFG(X) plánuje znovu vybudovat flotilu bojových fregat. Poslední fregatu třídy Oliver Hazard Perry přitom námořnictvo vyřadilo bez náhrady v roce 2015. Tento typ lodě měly vystřídat lodě typu LCS. Tato plavidla se ale zatím stala asi nejkatastrofálnějším technologickým fiaskem amerického válečného námořnictva. Trpí celou řadou problémů, z nichž nejzákladnějšími jsou mizerná stabilita, nízká strukturální pevnost trupu a také fakt, že do lodí „teče“.

Námořnictvo počítá v první fázi se stavbou dvaceti fregat FFG(X) s průměrnou jednotkovou cenou 950 milionů dolarů. Je to tedy dvakrát méně než v případě torpédoborců Arleigh Burke, ale také více než u LCS, které stojí půl miliardy dolarů za kus.

Americké námořnictvo nicméně neplánuje drahý a dlouhý vývoj nových fregat. Chce využít stávající dostupné platformy. Námořnictvo už má osm návrhů od domácích a zahraničních výrobců, plánuje vybrat šest nejlepších řešení a poskytnout firmám finance na vypracování detailní technické a finanční nabídky. První lodě by měly do služby vstoupit kolem roku 2023.

Hlavní bojovou sílu amerického hladinového námořnictva nyní tvoří 66 torpédoborců třídy Arleigh Burke. Námořnictvo v roce 2016 zařadilo do výzbroje první torpédoborec třídy Zumwalt. Další dvě lodě budou následovat v letošním a příštím roce. Jedná se však o velmi drahé a komplikované lodě. Dosluhuje také 22 křižníků třídy Ticonderoga. Jejich služba měla skončit v roce 2025, vzhledem k materiálové slabosti US Navy se ale dočkají rekonstrukce a budou sloužit do roku 2035.

VŠE O PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH 2018 NAJDETE ZDE >>>