Trumpova ruská Amerika, Kimovy trumfy i česká nenávist. Výběr analýz za rok 2017

Rok 2017 jako rok, kdy se americkým prezidentem stal Donald Trump. Dopad to mělo skoro všude. Ve vztazích s Ruskem, které testuje aféra kolem možného ovlivňování voleb a které nejsou tak vřelé, jak někteří po Trumpově vítězství čekali. Hned na několika světových bojištích i v zemí, která se v bojiště možná promění. Přímo ohnivé byly místy přestřelky mezi americkým prezidentem a jeho severokorejským protějškem, kdo v nich má navrch? A co se děje v opomíjeném Jemenu nebo blokádem zasaženém Kataru. A jak to vypadá u nás doma, ať už v boji o Hrad nebo v anonymitě sociálních sítí?