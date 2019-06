Trumpova taktika nátlaku boduje. Otázky a odpovědi kolem dohody USA s Mexikem | info.cz

Taktika tvrdého nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa opět padla na úrodnou půdu. Mexiko přistoupilo na podmínky Spojených států a začne více strážit vlastní hranice. Výměnou za to na něj Trump neuvalí cla. Jak bude vypadat dohoda, která má potenciál změnit situaci na hranici, skrze kterou proudí čím dál více migrantů do USA? A jak může její uzavření ovlivnit obchodní válku mezi Washingtonu s Čínou?

Co je obsahem dohody?

Mexiko se ve snaze vyhnout se clům ze strany USA zavázalo k větší ostraze vlastních hranic. Slíbilo nasadit 6 tisíc členů ozbrojené národní gardy, aby chránili hranici s Guatemalou. Kromě toho mají týdně zatýkat tisíce migrantů navíc proti současnému stavu. Mexiko také souhlasilo s vracením běženců od amerických hranic na své území.

Existuje tajná část dohody, o níž veřejnost neví?

To je zatím předmětem spekulací. Trump v tweetu takovou variantu zmínil s tím, že dosud nezveřejněné body mexická vláda odtajní v nejbližších dnech. Mexiko však ústy svého ministra zahraničí následně popřelo, že by tajná ustanovení vůbec existovala. Američtí diplomaté se domnívají, že Trump nepublikovanou částí myslel dohodu na pozdější kontrole plnění závazků. Ta by měla proběhnout po 45 a poté po 90 dnech.

Co si představit pod mexickou národní gardou?

Národní garda je novou složkou, která by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti v Mexiku. Tvoří ji celkem 61 tisíc lidí. Jejím hlavním účelem je doplňovat často selhávající policii a místní autority. V Mexiku totiž roste počet vražd. Letošní první čtvrtletí bylo v tomto směru s 8493 vraždami vůbec nejhorším zaznamenaným v historii.

Prezident Andrés Manuel López Obrador však národní gardu nikdy neprezentoval jako nástroj pohraniční stráže. Muži a ženy sloužící v gardě neprošli cíleným tréninkem pohraničníků a nemají žádné formální vazby na úřady řešící migraci. Ministr zahraničí Marcelo Ebrard ale tvrdí, že nasazení gardistů na hranici bylo v původních plánech, jen k němu nyní po dohodě s USA dojde dříve.

Budou mexické kroky stačit Trumpovi?

U tak nevyzpytatelného prezidenta, jakým Donald Trump je, není nic jisté. Hlídat hranici Mexika s Guatemalou je obtížné, jelikož ji tvoří z velké části řeky, hory nebo lesy a na jiných místech není ani vyznačena. Trumpova hrozba cly se může vrátit, když se strategie mexických úřadů ukáže jako neúčinná.

Proč Trump na Mexiko tolik tlačí?

Eskalace vztahů má dva hlavní důvody. Trumpovi se stále nedaří prosadit jím tolik vzývanou pohraniční zeď. Zároveň narůstá počet běženců překračujících hranice Spojených států. Jejich množství je nejvyšší za 13 let. Američané v květnu zadrželi na hranici s Mexikem 144 tisíc migrantů. Zařízení a imigrační zákony navíc nejsou připraveny na tak velký příliv rodin s dětmi, které tvoří hlavní část současné migrační vlny. Azylová řízení se vlečou i roky. Stává se tak, že úřady musí rodiny propustit a nechat je volně se pohybovat po americkém území.

Co z dohody vyplývá v globálním kontextu?

Uzavření dohody mezi USA a Mexikem by měla vnímat primárně Čína. Trump si na Mexiku vyzkoušel, že svoji strategií vyhrůžek cly může přinutit zemi zasednout za jednací stůl a přistoupit na americké podmínky.

Přestože diplomatické i finanční síly Mexika a Číny jsou nesrovnatelné, Trump se domnívá, že může podobný postup aplikovat i na Peking. Už dříve pohrozil zavedením dalších cel na zboží v hodnotě asi 300 miliard dolarů. Nyní prohlásil, že je připraven je zavést okamžitě, pokud se s ním čínský prezident Si Ťin-pching nesejde na červnovém summitu skupiny G20 v Japonsku.