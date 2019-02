USA čeká Trumpův projev o stavu unie. Zareaguje na něj nová hvězda demokratů

Donald Trump bude před oběma komorami Kongresu řečnit v úterý večer amerického času (v noci na středu toho středoevropského). Tradiční projev, jehož termín se stal předmětem sporu mezi prezidentem a šéfkou Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou, budí emoce už nyní. Američané očekávají další kolo tvrdé rétorické bitvy demokratů s republikány.

Demokratickou odpověď na Trumpova slova přednese Stacey Abramsová, která je navzdory loňské volební porážce stále jednou ze stranických vycházejících hvězd. Abramsová bude první černoškou s výsadou reagovat na prezidentův výroční projev.

Abramsová si připravuje vlastní řeč, v níž chce mluvit o zážitcích ze svého dosavadního 45letého života i z doby, kdy objížděla stát Georgia s kampaní. „Plánuji pronést vizi prosperity a rovnosti, v níž každý člen našeho národa má hlas a v níž je každý z těchto hlasů slyšet,“ nastínila Abramsová, jakým směrem se bude ubírat.

Podle listu Washington Post by její řeč měla zahrnovat zdravotnická témata (Abramsová podporuje rozšíření vládních programů zajišťujících zdravotní péči chudším a znevýhodněným lidem), plány na vytváření pracovních míst, pomoci drobným podnikatelům v menších městech a venkovských oblastech nebo na navýšení peněz jdoucích do škol.

Nositelka změny

Volba demokratů nebyla tak překvapivá, jak se může na první pohled zdát. Abramsová patří mezi komety, na něž chce strana v budoucnu sázet. Právnička si svoji pozici vydobyla nečekaným úspěchem v loňském volebním boji. Ačkoli se guvernérkou nestala, překonala očekávání. Demokraté původně příliš nevěřili, že by mohla v jižanském konzervativním státě získat stranickou nominaci.

Když se to Abramsové povedlo a konkurentku Stacey Evansovou porazila o propastných 56 bodů, řada lidí vycítila její potenciál. Abramsová vydělala na poptávce po progresivistech a vzestupu radikálnějšího demokratického křídla. Progresivisté ji přijížděli pomáhat i z jiných států. Do její kampaně se zapojily i celebrity v čele s Oprah Winfreyovou.

„Plánuji pronést vizi prosperity a rovnosti, v níž každý člen našeho národa má hlas a v níž je každý z těchto hlasů slyšet.“ Stacey Abramsová

Její souboj s Brianem Kempem, jenž se prezentoval jako obhájce tradičních jižanských hodnot a ve videích tvrdil, že bude ve svém voze deportovat migranty a hájit držení zbraní, měl ilustrovat nastupující změnu poměrů a odmítnutí politického stylu, jehož symbolem se stal prezident Donald Trump.

Abramsová dokázala, že se Georgia skutečně mění, na čemž má hlavní podíl demografie. V Georgii získala více hlasů než kterýkoli demokrat před ní. Duel s Kempem byl vyrovnaný, jeho sčítání se protahovalo. Abramsová navíc odmítla porážku přiznat. „Uznání porážky znamená připuštění, že bylo vše v pořádku, správné a řádné. Jako žena svědomí a víry to nemohu přiznat,“ pravila.

Kandidátka, kterou v jejím názoru podpořili i další demokraté, narážela na Kempův střet zájmů. Ten jako člen státní vlády dohlížel na řádný průběh voleb, v nichž sám kandidoval. Abramsová po volbách založila skupinu, která se snaží změnit volební systém, aby k podobným věcem do budoucna nedocházelo.

Kam s ní?

Její podporovatelé ji popisují jako autentickou demokratku. Ona sama o sobě tvrdí, že je introvertka. Setkávání s lidmi v rámci kampaně ji ale bavilo. Do budoucna tak nevyloučila, že se bude o nějaký volený úřad ucházet znovu. Jen není jasné o který.

Sponzoři a političtí spojenci ji už v prosinci žádali, ať uvažuje o budoucnosti senátorky. V Georgii se bude volit už příští rok a Abramsová by v případě vítězství mohla připravit o křeslo přesvědčeného Trumpova spojence Davida Perduea. Abramsová je ale opatrná. Spíše se jí zamlouvá možnost odvety v guvernérských volbách v roce 2022.

Pokud by Abramsová skutečně do Senátu pronikla, byla by první ženou, kterou by Georgia do horní komory zvolila. Ve dvacátých letech tam sice úřadovala Rebecca Latimer Feltonová, její mandát ale trval jediný den, na nějž byla pověřena dokončením práce zesnulého Thomase Watsona. Posledního demokratického senátora měl stát první tři lednové dny roku 2005.

Nebezpečný projev

Ať už Abramsová zvolí jakoukoli možnost, první krok musí udělat již za pár hodin. Ačkoli pozornost směřuje především k Trumpovi, její projev bude též velice sledovaný. Předchozí roky jej vidělo asi 40 milionů Američanů. Není přitom výjimkou, že se politikům přihodí faux-pas.

„Lidé by měli poslouchat sdělení, nikoli jen koukat na to, kdo jej pronáší.“ Kellyanne Conwayová, poradkyně prezidenta Donalda Trumpa

Například republikánská kongresmanka Michele Bachmannová koukala při své řeči v roce 2011 celou dobu do špatné kamery. Demokrat Joe Kennedy, vnuk Roberta Kennedyho, zase loni použil příliš krému na rty, což v záběru budilo dojem, že slintá. Na Twitteru tehdy vznikl satirický účet Rty Joe Kennedyho, který situaci glosoval parafrází slov Kennedyho slavnějšího příbuzného Johna Fitzgeralda. „Neptej se, co může tvoje země naslintat pro tebe, ptej se, co můžeš ty naslintat pro svoji zemi.“

Asi nejhorší zkušenost s odpovědí na zprávu o stavu unie však má republikán Bobby Jindal. V roce 2009 byl podobně jako Abramsová stranickou vycházející hvězdou. Guvernér Louisiany měl dokonce ambice kandidovat na prezidenta. Jeho projev, v němž přirovnal plány tehdy čerstvého prezidenta Baracka Obamy na řešení ekonomické krize k hurikánu Katrina, však strhali komentátoři z obou stran. Jindal sice ještě jednou obhájil guvernérské křeslo, jeho šance prosadit se ve Washingtonu ale skončily.

Trump bude mluvit k migrantům

Na Abramsovou bude upřena podobná pozornost. Bude mít největší prostor ke kritice Donalda Trumpa. Prezident se na tradiční událost pečlivě chystá i proto, že pro něj představuje možnost k hodinové prezentaci sebe sama a svých úspěchů, aniž by během toho musel čelit nepříjemným otázkám nebo oponentům. Jeho poradci už naznačili, že Trump vsadí na slova o sjednocení, která jsou typická pro tento typ projevu.

„Bude volat po ukončení politiky odporu a odškodnění. Lidé by měli poslouchat sdělení, nikoli jen koukat na to, kdo jej pronáší,“ vyzvala v pondělí prezidentova klíčová poradkyně Kellyanne Conwayová. Trump si zřejmě bude chtít nekonfliktní notou naklonit část voličů, o níž přišel během tzv. shutdownu. Většina Američanů viní za nejdelší stav platební neschopnosti v historii právě Trumpa. Podpora prezidenta spadla podle agregátoru průzkumů FiveThrityEight.com pod 40 procent.

Demokraté však chystají políčky, které mají prezidenta dostat mimo komfortní pozici a voličům připomenout, že jeho kroky dopadají na skutečné lidi. Každý zákonodárce si může na slavnostní schůzi pozvat hosty. Mezi těmi, kteří přijdou s demokratickými politiky, budou například ilegální migranti, lidé, kteří v USA pobývají díky programu DACA nebo federální zaměstnanci postižení nedávným shutdownem. Trumpovým hostem bude mimo jiné školák, jenž čelil šikaně, jelikož nosí stejné příjmení jako šéf Bílého domu.