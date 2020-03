Vídeň chystá v centru města obří lazaret pro nakažené koronavirem | info.cz

V Rakousku zatím testy do pátečního odpoledne potvrdily nákazu koronavirem u 508 osob, Vídeň se ale připravuje na rozsáhlejší epidemii. Tamní radnice se rozhodla přebudovat veletržní halu v centru města tak, aby složila pro stovky nemocných.

Z haly se po rozsáhlé přeměně stane už od pondělí obří lazaret s celkem 880 lůžky i potřebným hygienickým a zdravotnickým zázemím.“Nebude to žádná nemocnice, ale skutečně zařízení pro poskytování péče,“ řekl vídeňský starosta za sociální demokracii Michael Ludwig. Lazaret je podle něj určen pro pacienty, u kterých koronavirus vyvolá jen lehčí průběh onemocnění, ale kteří se nebudou schopni postarat o sebe v domácích podmínkách.

Starosta zdůraznil, že výstavba lazaretu není vynucená nárůstem počtu nemocných a jedná se o ryze preventivní opatření. „Ukazujeme, že jsme jako město dobře připraveni,“ řekl Ludwig. Podle něj se klidně může stát, že ani jedna postel nebude obsazená. „V současné době mají zatím nemocnice dostatečnou kapacitu,“ ujistil politik.

Na možný nárůst počtu nemocných se připravuje i rakouská vláda, která také značně zpřísnila opatření a posílila prevenci proti nákaze. Všechny hotely v Tyrolsku zůstanou zavřené, v regionech Paznauntal a St-Anton am Arlberg byla vyhlášena celková karanténa. Zahraniční návštěvníci sice mohou z obou oblastí odjet, ovšem musejí počítat s tím, že rakouské úřady o tom budou informovat úřady v jejich domovských zemích. A pokud někdo lyžoval například v Paznauntalu, měl by jít do karantény doma.

Od pondělí také smějí být bary, restaurace a kavárny v celém Rakousku otevřené jen do tří hodin odpoledne, ve stejném termínu dojde k uzavření obchodů a obchodních zón. Výjimkou jsou pouze obchody s potravinami, lékárny, banky, pošty, drogérie a podobné vybrané důležité prodejny.

Od pondělí se vláda rozhodla zavřít podobně jako v Česku všechny školy. Už několik dní byla kritizována za to, že to neudělala už dávno. Nyní se stejně jako v České republice jedná o to, kdo uhradí rodičům, kteří se budou muset starat doma o děti, ušlou mzdu. „Vláda včera oznámila, že rodič si může vzít až tři týdny pečovatelského volna a stát jeho zaměstnavateli uhradí třetinu mzdových nákladů. Zaměstnanecká komora ale žádá, aby státní pokladna uhradila všechny náklady,“ řekl INFO.CZ linecký novinář Manfred Maurer.