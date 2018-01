Buď přijde změna, anebo dobudování paktu Zeman - Babiš. Jak vidí prezidentskou volbu politologové?

Vnitropolitická dynamika se bude příští rok odvíjet především od volebních výsledků. Celkový charakter české politiky přitom zásadně ovlivní klání, které nás čeká hned z kraje roku: pokud Miloš Zeman obhájí pozici na Hradě, je skoro jisté, že to bude právě on, kdo tu v tandemu s Andrejem Babišem bude udávat tón téměř veškerému politickému dění. Pokud ale u voličů – tak jako v minulosti opakovaně – převáží potřeba vyvažovat a Zeman zvolen na Hrad už nebude, může to zásadně ohrozit především sílící pozici předsedy hnutí ANO. Stále totiž není jisté, jak dopadne kauza Čapího hnízda a kdy a zda vůbec obdrží jeho vláda důvěru dolní komory.

„Čekají nás troje volby, což bude politickou dynamiku nadcházejícího roku do značné míry určovat. Jejich výsledek lze jen stěží předvídat a ani se mi do toho nechce pouštět. Dnešní čísla všichni známe, ale rozhodovat budou až samotné výsledky. Stejně tak není jasné, jak a jak dlouho se bude sestavovat vláda,“ upozorňuje politolog Ondřej Císař exkluzivně pro INFO.CZ. Z dlouhodobého hlediska mu zároveň přijde důležitější, zda se dokážeme začít nějakým způsobem bavit o širších problémech globalizace a jejich důsledcích, ať už se jedná o příjmové nerovnosti, klimatické změny nebo o naší účasti v evropské spolupráci.



Politolog Ladislav Cabada nicméně nepochybuje, že nás vrchol zřejmě čeká již na začátku roku, a to v podobě prezidentské volby. „Domnívám se, že má prezident Zeman sice mezi celkem devíti kandidáty největší šanci na výhru v prvním kole, ale jeho úspěch v kole druhém je velmi nejistý. To, kdo se stane novým českým prezidentem, jasně určí i dění kolem případné druhé vlády, pokud nynější kabinet premiéra Babiše nezíská ve sněmovně důvěru,“ zdůrazňuje Cabada. Pokud přitom Zeman mandát na Hradě neobhájí, a po 8. březnu se prezidentem stane nová osobnost, podle Cabady udělá Zeman jistě během zbývajících týdnů svého mandátu vše pro to, aby podpořil předsedu hnutí ANO.

„Naopak po 8. březnu lze očekávat jinou strategii nově nastupujícího prezidenta jak v domácí politice, tedy méně jednostranný přístup podporující jediného, byť nejsilnějšího aktéra, tak i v politice zahraniční – mezi dalšími kandidáty na prezidenta s reálnou šancí uspět nevidím nikoho tak jasně proruského a pročínského jako Miloše Zemana,“ vysvětluje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ. „Podle výsledku prezidentské volby nás tedy buď čeká poměrně významná změna, anebo lze naopak očekávat dobudování mocenského paktu Zeman – Babiš a zřejmě ještě méně rezervované – či jinak napsáno zcela nekontrolované – chování prezidenta Zemana,“ uzavírá Cabada.



Jednoduše řečeno to znamená, že prezidentská volba zásadně ovlivní dění v dolní komoře související se vznikem vlády. Tu sice sestavil na sklonku letošního roku Andrej Babiš za výrazné kooperace právě Zemana, avšak vůbec není jisté, zda se mu podaří sehnat dostatek hlasů a obstát při hlasování o důvěře. Nikoli náhodou se přitom tato klíčová událost odehraje v týdnu před prvním kolem prezidentské volby: Zeman s Babišem vše načasovali způsobem, který stávající hlavu státu maximálně zvýhodňuje v dalším kole souboje o Hrad.

Přestože Zeman tvrdí, že nevede předvolební kampaň a třeba do diskusních pořadů za sebe posílá už i svého mluvčího, v týdnu před volbami Babišovu vládu podpoří projevem přímo před poslanci. Že nepůjde ani tak o vládu, jako především o prezidentské volby, musí být jasné každému, kdo se tady trochu orientuje v politice. Ostatně už teď se v kuloárech spekuluje, které všechny televize budou projev ze sněmovny vysílat. Vcelku se tak nelze ubránit dojmu, kterak je první Babišova vláda, kterou třeba politoložka Vladimíra Dvořáková označuje za koaliční vládu Andreje Babiše a Miloše Zemana, pouhým testováním terénu. Hlavním cílem je tu vyhrát pro Zemana prezidentské volby.



Od jejich výsledku se totiž bude odvíjet vše ostatní. Podle politologa Milana Znoje půjde v roce 2018 především o to, jak se hnutí ANO podaří institucionalizovat její vítězství ve sněmovních volbách. „Andrej Babiš vykročil za tímto cílem sice rázně, když navrhl vládu odborníků ANO bez ohledu na poměry ve sněmovně, ale ke schválení této vlády má stále daleko. Ve hře je tolik neznámých, že pořádně ani nevíme, jak bude vláda hnutí ANO vypadat, kdo ji bude vytvářet, a co to udělá s českou politikou,“ uvedl Znoj pro INFO.CZ.

Pokud první pokus nedopadne, lze podle politologa Petra Justa očekávat, že se první jednání o druhém pokusu povedou na půdorysu bývalé koalice. „Andrej Babiš v jednom rozhovoru připustil, že si vědom toho, že společnost polarizuje, a že by s tím chtěl něco dělat. Přiznám se, že mě docela bude zajímat, jak toho bude chtít docílit. A také se ukáže, jak nové rozložení sil v Poslanecké sněmovně zapůsobí na rozhodování voličů v komunálních volbách a volbách do jedné třetiny Senátu. Zda bude pokračovat vlna úspěchu ANO, anebo zda se naopak projeví prvek vyvažování moci,“ říká Just.



Zpět ale k dění, které nás čeká hned z kraje roku. Také politolog Lubomír Kopeček pochybuje, že se Babišovi podaří vyjednat pro svou jednobarevnou menšinovou vládu podporu. „Avšak vzhledem k postoji prezidenta Zemana, který zůstane na Pražském hradě minimálně do začátku března a avizuje, že dá šéfovi ANO prostor jednat, je zjevné, že Andreji Babišovi zůstane v rukou iniciativa při vytváření další – tedy druhé - vlády a bude mít v tomto jednání nadále velmi silnou pozici.“ Podle Kopečka na tom nic zásadního nezmění ani případná Zemanova porážka v prezidentských volbách.

„I kdyby napodruhé znovu při hlasování o důvěře ve sněmovně neuspěl, hlavní slovo při jmenování třetí vlády bude mít předseda sněmovny, a tím je člen hnutí ANO. Časově tak má Babiš k dobru pro vyjednávání poměrně dost času - minimálně čtvrt roku. Navíc bude stále u vlády a nebude pod tlakem času. Díky své dominantní pozici v hnutí ANO nebude ani pod větším tlakem vlastních členů. Naopak pod tlakem veřejnosti a asi i části vlastních straníků budou menší strany ve sněmovně,“ připomíná Kopeček v rozhovoru pro INFO.CZ.



Buď jak buď, Babiš podle něj bude pracovat s několika scénáři: „Může stále preferovat menšinovou vládu ANO a najít nakonec toleranci při hlasování o důvěře u SPD a komunistů. V tuto chvíli je to asi nejpravděpodobnější. Stejně tak není vyloučená vládní koalice ANO s menšími stranami. Nemyslím si ale, že by byla pravděpodobná vládní koalice ANO s SPD a komunisty, na rozdíl od jejich tolerance menšinové vlády ANO. Pro Babiše by otevřené vládní spojenectví s SPD a komunisty bylo příliš kompromitující. Třetí možnost, je teď menšinová vláda ANO tolerovaná jinou stranou či stranami, než SPD a komunisty.“

Kopeček také nevylučuje možnost, kterou Babiš zatím odmítá. Tedy že se rozhodne před druhým nebo třetím pokusem ustoupit z požadavku být premiérem a „vysune“ před sebe někoho jiného. „Velmi to záleží na dalším vývoji kauzy Čapí hnízdo. Nepříznivá zpráva OLAFu a jeho nové vydání k trestnímu stíhání sněmovnou dost snižuje šanci jím vedené vlády na získání důvěry. Nominace někoho jiného z ANO jako premiéra naopak může výrazně zvýšit šanci na zisk důvěry vlády ve sněmovně,“ myslí si politolog.



Pokud nakonec uspěje varianta menšinové vlády ANO, která nebude opřená o nějakou trvalejší a pevnější dohodu o podpoře částí opozice, dá se podle Kopečka čekat omezená úspěšnost vlády při prosazování její agendy a její neustálé ohrožení hrozbou vyslovení nedůvěry. Naopak koaliční většinová vláda vedená hnutím ANO bude mít podle jeho mínění vcelku solidní šanci prosazovat dohodnutou agendu a vydržet delší dobu. „Podobně by na tom mohla být i menšinová vláda ANO opřená o nějakou jasně formulovanou a pevnější dohodu s částí opozice, která by obsahovala i závazek opozičních poslanců pomoci vládě při hlasování o důvěře výměnou za nějaké koncese - programové, ve státních firmách a agenturách atd.,“ říká.

Milan Znoj nakonec připomíná, že při ustavení sněmovny fungovala koalice ANO, KSČM a SPD, avšak schválení vlády je podle něj přece jenom trochu jiný podnik. „Na tuto koalici zatím Andrej Babiš nechce spoléhat, jakkoli ona může sloužit jako „defaultní“ možnost pro případ, že všechno ostatní selže. V příštím roce se ale bude měnit vedení několika stran a to může být příležitost pro změnu nálady ke spolupráci s hnutím ANO. Nakloněná ke spolupráci již nyní je ČSSD, takže by mohla vzniknout koalice ANO s ČSSD s tichou podporou KSČM, což se zdá být nejpravděpodobnější verze,“ uvažuje Znoj.



Zkrátka a dobře, hlavní neznámou příštího roku podle Znoje je, nakolik se k vládnutí dostane Okamurova SPD. „Hnutí ANO tuto vazbu zatím odmítá, prezident Zeman na ni naopak sází, a Tomio Okamura vyčkává. „SPD ve vládě s Babišem by znamenalo úplný rozchod s polistopadovými poměry a byl by to soumrak české demokracie,“ nepochybuje Znoj. Zároveň je přesvědčený, že pokud Zeman obhájí mandát na Hradě, bez SPD ve vládě to zřejmě nepůjde.



„V takovém případě se vydáme na specificky českou cestu ke středoevropské neliberální demokracii. Andrej Babiš se přidá k Viktoru Orbánovi a Jaroslavu Kaczynskému jako třetí do visegrádského mariáše. Avšak pokud Miloš Zeman prezidentské volby prohraje, není evropská perspektiva české politiky ještě ztracena,“ uzavírá Znoj.