Před pěti lety lákala prezidentská volba už proto, že se jednalo o první přímé hlasování. Podle odborníků by ale mohla dosahovat vysokých čísel i letos. Dokonce by mohla překonat i tu minulou. „Tyto prezidentské volby jsou velmi unikátní v tom, že se poprvé volí přímo a kandiduje stávající prezident. To je výrazný nový prvek, který v roce 2013 nebyl. Dá se předpokládat, že volby budou z velké části referendem o výkonu mandátu Miloše Zemana v uplynulých pěti letech. To může mobilizovat příznivce i odpůrce Miloše Zemana,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ analytik Centra pro výzkum veřejného mínění Jan Červenka. Neznámou v rovnici představují nerozhodnutí voliči, hlavně ti, kteří nemají na hlavní kandidáty vyhraněný názor. „To jsou pravděpodobně lidé, kteří se mohou rozhodovat mezi jednotlivými kandidáty a nemusí to být jen při vybírání mezi vyzyvateli Zemana, ale mohou váhat i třeba mezi Horáčkem a Zemanem, nebo Drahošem a Zemanem,“ vysvětluje Červenka.

V předešlých prezidentských volbách dosáhla volební účast 60 procent. Jedná se o vysoké číslo?

V kontextu jiných voleb, které se v Česku konají, je to účast poměrně vysoká. Z hlediska fungování našeho politického systému jsou nejdůležitějšími volbami ty do poslanecké sněmovny. Účast v prezidentských volbách byla srovnatelná s volební účastí ve volbách sněmovních. To znamená, že prezidentské volby jsou volby prvního řádu.

Pokud jde o letošní rok, tak jsme provedli několik předvolebních průzkumů v září, říjnu a prosinci. Deklarovaná volební účast vycházela systematicky vyšší než ve volbách do poslanecké sněmovny. Zda opravdu taková bude, to si v tuto chvíli netroufám odhadovat. Ale kdybych si měl tipnout, tak myslím, že bude vyšší. Ne snad proto, že by prezidentské volby byly významnější, ale volba poslaneckých stran je o něco anonymnější. V prezidentských volbách je snazší se rozhodovat, hlasujete pro konkrétního člověka. Prezidentská volba je u české populace populární. Volební účast by mohla být okolo 65 procent.

Mohla by být tedy dokonce vyšší než v první prezidentské volbě?

Vychází to tak, že by mohla.

Podle některých komentátorů není kampaň příliš viditelná. Nemyslíte, že to může voliče odradit?

Kampaň je výrazně poznamenaná tím, že hlavní kandidát, proti kterému se ostatní vymezují, do debat nechodí. Tím není až tak atraktivní. Tyto prezidentské volby jsou ale velmi unikátní v tom, že se poprvé volí přímo a kandiduje stávající prezident. To je výrazný nový prvek, který v roce 2013 nebyl. Dá se předpokládat, že volby budou z velké části referendem o výkonu mandátu Miloše Zemana v uplynulých pěti letech. To může mobilizovat příznivce i odpůrce Miloše Zemana.

Dalším specifickým prvkem je to, že v letošních volbách absentují kandidáti politických stran. Jednak byly volby do poslanecké sněmovny, na které se soustředily partaje daleko víc a na kterých také dost vykrvácely finančně i prestiží. Všichni si také umí spočítat, jakou pozici má prezident, kterému důvěřuje okolo 50 procent obyvatel. Strany tedy nemají, koho by vygenerovaly jako protikandidáta, který by měl šanci uspět.

Může Zemanovi nahrávat fakt, že Češi mají funkci prezidenta v úctě?

Pozice prezidenta byla v Česku vždy specifická. Ale zavedením přímé volby se to změnilo. Dokud byl prezident volen parlamentem, tak byla jeho pozice trochu odlišná. Nerozdělovala tolik společnost. Nebylo to provázeno tak intenzivní kampaní jako první přímá prezidentská volba v roce 2013. U Václava Klause důvěra jenom tím, že byl zvolen prezidentem, výrazně vzrostla. Většinu období se pak pohyboval stabilně nad padesáti, dokonce i šedesáti procenty.

U Miloše Zemana to takto nebylo. Začínal na 63 procentech bezprostředně po zvolení a nikdy už se na ně znovu nedostal. Byly chvíle, kdy mu důvěra padla pod 50 procent, pak se opět zvýšila. Nemám to empiricky potvrzené, ale myslím si, že je to velké míry důsledkem přímé volby, která výrazným způsobem veřejnost rozdělila. Pro část antizemanovských voličů Miloš Zeman prostě není prezidentem.

Zemanových vyzyvatelů je poměrně mnoho a cílí na podobné skupiny voličů. Nahrává to Zemanovi? Mohl by současný prezident zvítězit už v prvním kole?

Volba je to dvoukolová a specifická v tom, že se nepředpokládá, že by první kolo přineslo definitivní rozhodnutí. Samozřejmě, že se to může stát. Nicméně v našich podmínkách, kde systém není založen na dvou dominantních politických silách, tak tato situace nenastává běžně.

Nečekáte to tedy v letošních volbách?

Pravděpodobnost, že k tomu dojde, není úplně vyloučená. Kdyby se z modelu vyřadili nerozhodnutí voliči, tak výsledek Miloše Zemana se padesáti procentům poměrně blíží. Kdyby se hlasy nerozhodnutých voličů distribuovaly v jeho prospěch, tak šanci má.

Jak je to se skupinou nerozhodnutých voličů? Bude se velká část lidí rozhodovat na poslední chvíli?

Vyšší zastoupení nerozhodnutých je mezi lidmi, kteří se nezajímají o politiku. Dá se mluvit o tom, že větší podíl je mezi mladšími voliči do 45 let a mezi ženami než muži. Pokud bych se specificky podíval na prezidentské kandidáty, tak větší počet nerozhodnutých je u lidí, kteří nedůvěřují současnému prezidentovi. Zároveň o něco vyšší podíl je u lidí, kteří nemají na hlavní kandidáty úplně vyhraněný pohled – negativní ani pozitivní. To jsou pravděpodobně lidé, kteří se mohou rozhodovat mezi jednotlivými kandidáty a nemusí to být jen při vybírání mezi vyzyvateli Zemana, ale mohou váhat i třeba mezi Horáčkem a Zemanem, nebo Drahošem a Zemanem. Není to tak, že všichni voliči jsou vyhranění pro, nebo proti Zemanovi. Jak se tito lidé rozhodnou, je v tuto chvíli neodhadnutelné.