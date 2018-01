Češi na prezidentské volby prosázeli přes sto milionů. Zájem je oproti první volbě až dvojnásobný

Češi se před druhými přímými prezidentskými volbami mění v národ náruživých sázkařů. V největších sázkových kancelářích již nyní prosázeli přes sto milionů korun a tato suma se do voleb podle všeho ještě výrazně zvýší. Přestože nejvíce lidé sázejí na vítězství současného prezidenta Miloše Zemana, našel se i sázkař, který vsadil dva miliony korun na vítězství Zemanova konkurenta - Jiřího Drahoše.

Mimořádný zájem, který na poslední chvíli nejspíše ještě naroste. Sázkové kanceláře jsou zaplaveny Čechy, kteří si chtějí na prezidentské volbě finančně přilepšit. „Aktuálně vsazených 51 milionů je již nyní dvojnásobek toho, co bylo vsazeno na první přímou prezidentskou volbu,“ říká pro INFO.CZ manažer komunikace kanceláře Tipsport Jiří Hadrava, podle kterého se počet sázek s blížící se volbou ještě zvýší. „Sázkaři většinou nechtějí mít v tiketech uložené peníze a sází až co nejblíže události.“

Nejvyšší sázku z oslovených kanceláří zatím eviduje Maxi-Tip, který přijal dvoumilionový tiket na úspěch Jiřího Drahoše. „Kromě něj jsme zaznamenali i několik milionových sázek, buď na největší favority voleb, nebo na dílčí výsledky,“ upřesňuje tiskový zástupce společnosti Vít Rosenbaum s tím, že celkové sázky na prezidentské volby se pohybují v nižších desítkách milionů. Sázkaři této kanceláře však mohou tipovat i na méně vážné události – například na to, zda v případě svého vítězství Mirek Topolánek udělí prezidentskou milost Marku Dalíkovi.

Přibližně dvojnásobný zájem sázkařů v porovnání s minulou volbou eviduje i kancelář Fortuna. Ta zatím přijala sázky za 42 milionů korun, nicméně předpokládá, že do volby prezidenta se celkové vklady zvýší až k 60 milionům. „Zájem sázkařů je opravdu mimořádný, největší zájem přijde bezpochyby v pátek,“ říká pro INFO.CZ tiskový mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Sázkové kanceláře vypisují i různé kuriózní sázky. Například Fortuna eviduje tikety za celkem tři tisíce korun na to, že ve druhém kole získají oba kandidáti na chlup stejný počet hlasů. Pokud by tato kuriózní situace opravdu nastala, kancelář by musela vyplatit výhercům celkem 30 milionů korun. V Maxi-Tipu zase jeden ze sázkařů využil kurzu na vítězství producenta Petra Hanniga a vsadil na jeho úspěch 2 500 korun. Pokud mu jeho tip vyjde, bude o pět milionů korun bohatší.

Sázková kancelář Chance, která eviduje prezidentské sázky za 7,8 milionu korun, krátce po oznámení kandidatury Mirka Topolánka zažila nával sázek na jeho konto. „Ta vlna ale velmi rychle opadla a v posledním týdnu se na něj nesází téměř vůbec,“ vysvětluje manažerka komunikace Chance Markéta Světlíková. Podle ní přes 40 procent sázek, které kancelář přijala, věří ve vítězství Miloše Zemana.

Jasný poměr sázek ve prospěch současné hlavy státu potvrzují i další sázkové kanceláře. U Tipsportu například na celkový úspěch současného prezidenta lidé vsadili 15 z celkově prosázených 51 milionů korun.