Nejednotné ANO: Náš kandidát Zeman není, vzkazují z Bruselu europoslanci

„Nevím o tom, že by orgány hnutí ANO přijaly nějaké rozhodnutí v této věci,“ uvedl pro INFO.CZ Ježek. Rozhodnutí premiéra Babiše podpořit stávajícího prezidenta ve víkendové volbě považuje čistě za jeho osobní názor, na který má právo, čtveřice europoslanců a europoslankyň, kteří byli v roce 2014 zvoleni za hnutí ANO do Evropského parlamentu.

„Miloš Zeman můj kandidát není,“ říká šéfka delegace poslanců ANO v Evropském parlamentu Dita Charanzová. Babišův krok podle ní nelze brát jako doporučení pro členy hnutí ANO nebo osoby, které s ním spolupracují. Veřejnou podporu Miloši Zemanovi jako postoj celého hnutí nevnímá ani další europoslankyně zvolená na kandidátce hnutí ANO Martina Dlabajová. „Já i řada mých kolegů se vůči němu již veřejně vyhradila a jsem si jistá, že v hnutí jsou názory na podporu jednotlivých kandidátů různorodé,“ uvedla.

Dlabajová Miloše Zemana v prezidentské volbě volit nebude. „Osobně si přeji prezidenta, který dokáže společnost skutečně spojovat, nikoli naopak, a na kterého budu moci být opět hrdá. V případě současného prezidenta tomu tak bohužel není,“ napsala redakci.

Zeman na Hradě je nepředstavitelný také pro Charanzovou. „Nesdílím názor, že by byl Miloš Zeman prezidentem, který dobře plní svoji roli. Rozhodující pro mne je, abychom udrželi či dnes spíše posílili naše vazby se spojenci z demokratické části světa, abychom měli v čele ČR osobnost, které si budeme vážit doma a která nás bude důstojně reprezentovat i ve světě,“ uvedla.

Rozdílná představa, kdo by měl být příštím českým prezidentem, byla jedním z hlavních důvodů, proč se s hnutím ANO nedávno rozešel europoslanec Pavel Telička. Dnešní Babišovo veřejné vystoupení ho proto nepřekvapilo a považuje ho za jeho politickou zodpovědnost. „Oba pánové k sobě mají blízko a spekulace nad důvody ani nemá smysl,“ sdělil INFO.CZ. Telička Zemana kritizoval na sociálních sítích. Vadilo mu, že Zeman nevykonává funkci prezidenta ve prospěch země a špatně ji reprezentuje navenek. „Zeman porušuje prakticky všechny zásadní sliby, které před první volbou či po ní učinil,“ zdůrazňuje Telička.

Proti Zemanovi se v minulosti vymezil i Ježek. „Znovuzvolení Zemana bych považoval za obrovský problém pro naši zemi, navíc v jejích krajně složitých časech, kdy může mít s jeho přispěním potíže naše liberální demokracie,“ uvedl. „V souvislosti s hnutím ANO se teď děje mnoho zásadních věcí, ty samozřejmě volají po reflexi, ale nadále si myslím, že ještě více teď vyžadují snahu o omezení možných negativních dopadů na naši společnost a také hnutí samotné,“ dodal.

Lidé, kteří mají zkušenosti s domácí politikou hnutí ANO, působí skeptičtěji. Kristýna Zelienková, která byla zvolená v roce 2013 za hnutí ANO do sněmovny, později ze strany odešla a stala se členkou TOP 09, se domnívá, že k pnutí uvnitř hnutí nedojde.

„Kdo by si to dovolil? Nedělám si žádné iluze. Nečekám, že by došlo k nějaké personální revoluci nebo by se vytvářely postojové proudy uvnitř hnutí,“ uvedla pro INFO.CZ. „Ti lidé se po volbách ani prakticky neznají. Ti, co tam byli už předtím, jsou prověření lidé, které si dal Babiš na kandidátky z určitého důvodu, protože věděl, že jsou loajální,“ dodává.

Univerzitní profesor a bývalý poslanec ANO Jiří Zlatuška, který patřil v roce 2013 k hlavním tvářím kampaně, připomíná, že před pěti lety sympatizoval Babiš s prezidentským kandidátem Karlem Schwarzenbergem.

„Vzhledem k veřejně vyslovované podpoře Andreje Babiše pro Karla Schwarzenberga proti Miloši Zemanovi v obou kolech minulé volby prezidenta by pro mne výslovná podpora Miloše Zemana od Andreje Babiše byla překvapením,“ řekl INFO.CZ chvíli předtím, než Babiš veřejně vystoupil na podporu současné hlavy státu. Zlatuškovi skončilo členství ve straně na konci minulého roku, na který měl zaplacený členský příspěvek.

Andrej Babiš vystoupil na podporu prezidentského kandidáta Miloše Zemana dnes odpoledne. Ten ho a jeho vládu podpořil o den dříve během jednání sněmovny. Babiš dnes na současné hlavě státu vyzvedl jeho schopnosti rétora nebo hájení českých zájmů. Nazval ho výraznou osobností. Dodal, že by ovšem chtěl, aby politik české občany více spojoval, a ne tolik rozděloval. Potvrdil také, že se jen několik dní před prvním kolem voleb sešel kancléřem Vratislavem Mynářem a jeho „neavizovaným kolegou“. Podle informací MF DNES se jedná o Martina Nejedlého. Babiš vyloučil, že by schůzka měla vliv na jeho rozhodnutí, koho podpoří v prezidentském klání.