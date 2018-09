Volby 2018

V trabantech projel celý svět a po poslední cestě o sobě mluví jako o realistickém rasistovi. Cestovatel Dan Přibáň si zkrátka myslí, že migrace do Evropy nemá „dobré řešení“ a Afrika by podle něj měla přijít na to, že si musí pomoct hlavně sama. Zároveň ale oceňuje i německý přístup, který podle něj před masivnější migrací zachránil i Českou republiku. Naši politici mezitím těží z uměle vyvolaného strachu a i u nás podle Přibáně vidíme „povstání chudých a neschopných“. Zvažoval, že s věcmi něco udělá z pozice senátora, ale nakonec od plánu ustoupil. Proč? Podívejte se na rozhovor.