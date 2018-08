Volby 2018

Je to taková malá Kubiceho zpráva 2, asi se někomu hodilo mě pošpinit pět týdnů před volbami, tvrdí k obviněním manželky Petry bývalý premiér Jiří Paroubek. Politik si před hlasováním do Senátu věří – v Ostravě, kde kandiduje, má prý podporu 70 % lidí. A jeho návrat do ČSSD? Prý jednou přijde, až mu, dle jeho slov, přestanou jít po krku lidé ze „sobotkovského a chovancovského“ křídla. Překvapilo ho vystoupení manželky? Jak se bude bránit? Už ho oslovila policie? A kde bere takové sebevědomí? Podívejte se na rozhovor, další rozhovory Pavla Štrunce si pusťte TADY.