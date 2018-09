Volby 2018

Stala se z toho již okřídlená věta české politiky, která zdomácněla i v běžné mluvě: „Dámy a pánové, nechci se vás dotknout – kdo z vás to má?“ ptal se roce 2007 tehdejší premiér a předseda ČSSD na tiskové konferenci novinářů, když jim na papír vykresloval původ svých příjmů.

„Já vydělávám 77 400 Kč a nějaké drobné. Žiji se slečnou Kováčovou, a ta má také nějaké peníze a ve dvou se to lépe táhne,“ řekl tehdy Paroubek.

Teď už to se slečnou Kováčovou, později paní Paroubkovou, „netáhne“. Zato mu manželka v rámci předrozvodových debat o výši výživného poněkud zkomplikovala snahu vrátit se do politiky jako senátor za Ostravsko. Možná nezůstane jen u této jediné komplikace.

Všechno podle zákona

Koncem srpna pro Seznam Zprávy totiž Petra Paroubková řekla, že její manžel měl nelegální milionové příjmy a že tyto peníze nechodily přes účet.“ Paroubek se proti nařčení ohradil, prověřováním výroků se už ale začala zabývat policie.

Ve čtvrtek 6. září pak expremiér svolal tiskovou konferenci, kde oznámil, že mu ze sejfu v bance zmizelo pět milionů v hotovosti, část v korunách, část v dolarech.

„Všechny peníze byly v bankovním sejfu, všechny operace byly podle zákona,” řekl na tiskové konferenci Paroubek. Peníze chtěl investovat do nákupu certifikátů a akcií na burze, ale jeho peníze to prý nebyly.

Půjčil mu je podnikatel a bývalý kolega z ČSSD Petr Michek (který na tiskové konferenci též vystoupil) s vidinou, že mu je Paroubek dokáže na finančních trzích zhodnotit.

Paroubek ostatně deklaruje, že se po odchodu z politiky živí převážně poradenstvím a že je ve světě financí jako doma.

V obchodním rejstříku figuruje jako „osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku“ v oboru „profesní, technické, vědecké a jiné činnosti“ s převažující činností „právní a účetní činnosti a jejich revize; daňové poradenství; průzkum trhu a veřejného mínění; poradenství v oblasti podnikání a řízení, holdingové společnosti“.

Jaké příjmy z této činnosti Paroubek má, nelze z veřejných zdrojů dohledat. Jako důchodce oficiálně disponuje penzí ve výši 25 tisíc. Fakt, že Petra Paroubková požaduje výživné v násobné výši, ale naznačuje, že finanční poměry Jiřího Paroubka by měly být výrazně lepší.

Miliony v malých obnosech

Michek tvrdí, že díky Paroubkovým dobrým radám jen letos vydělal 1,1 milionu korun. Pokud jde o hotovost v sejfu, peníze prý postupně vybíral ze svých účtů a měnil je na dolary ve směnárnách při výhodném kurzu – s načasováním mu radil také Jiří Paroubek.

Vývoj kurzu se odhaduje obtížně, mění se ze dne na den; kupříkladu v dubnu 2016 (kdy zhruba měly probíhat první transakce) stál jeden dolar 23,836 Kč, v prosinci posílil na 25,641 Kč, ale o rok později byl na hodnotě 21,668 Kč. Na sázkách na pohyb kurzu se tedy dalo – jak to u investic bývá – prodělat i vydělat.

Každopádně vybírat 3,5 milionu v malých obnosech znamená i to, že Michek musel vyrazit opakovaně do banky (nejméně třináctkrát, aby byl v limitu pro hotovostní platby), pak tyto peníze vyměnil za dolary a odnést Paroubkovi, který je uložil do bankovního sejfu s tím, že je později zhodnotí finančními operacemi.

„Jsem to směňoval v těch arabských směnárnách v rámci Brna. A vždycky jsem jim řekl, pánové, přijdu zase, dejte mi to s tím dobrým kurzem. A vždy jsem dal na doporučení Jiřího, kdy mám dolary směňovat, jak se kurz vyvíjí.“ Petr Michek

Peníze byly určeny na další finanční investice. Ty se sice podle zdravého rozumu i podle expertů v oboru provádějí výhradně bezhotovostně, ale možné je leccos. V sejfu na zhodnocení však peníze čekaly tak dlouho, až vztahy mezi manželi Paroubkovými dospěly do bodu, kdy si – dle verze Jiřího Paroubka – Paroubková peníze odnesla a zanechala po sobě jen 50 Kč.

Když se Paroubek rozváděl poprvé s předchozí manželkou Zuzanou, vše probíhalo nesrovnatelně poklidněji. Paroubek jí pomohl sehnat miliony korun na její projekty na pomoc dětem z dětských domovů. Dary tehdy poslaly různé firmy, třeba i miliardář Tomáš Chrenek.

Za peníze Paroubková (respektive její sdružení) koupilo chalupu v Horní Malé Úpě zhruba za pět milionů, za dalších 14 milionů ji zrekonstruovalo. Ani to však nestačilo k tomu, aby nemovitost začala sloužit deklarovanému účelu.

Jak vloni v únoru popsal HlídacíPes.org, lukrativní objekt skončil nakonec v rukou podnikatele Jaroslava Syrového. Co se přesně stalo, Zuzana Paroubková komentovala jen úsečně a bez detailů: „Chci zkrátka zůstat čistá a nechci, aby se dělo něco nekalého,“ řekla.

Knihami k domku v Řecku

Jiří Paroubek milionové sumy pozoruhodně přitahuje. Ještě jako aktivní politik ČSSD se vrhl na spisovatelskou a vydavatelskou dráhu. V roce 2007 vyšla 900stránková, čtyřkilová fotografická kniha vytištěná na křídovém papíře Minuty s Jiřím Paroubkem. Část nákladu skoupila ČSSD, s financováním pomohl i neznámý sponzor. V roce 2011 vydal Paroubek hned tři knihy, na které dostal předem štědrou zálohu.

Jak v roce 2011 přiznal v poslaneckém majetkovém přiznání, jen záloha na sepsání jeho pamětí činila rovný milion. V únoru 2012 Paroubek oznámil, že se knihy prodalo neuvěřitelných 44 tisíc kusů.

Jak přitom informovala ve stejném textu MF Dnes: „Ve třetím největším řetězci knihkupectví Knihy Dobrovský, který má po celém Česku třináct prodejen, se celkově od podzimu prodalo jen čtyřicet kusů Paroubkovy knihy.“

Knihu V botičkách od Diora vydala už dříve i Petra Paroubková, která později byla i vydavatelkou manželových knih díky finančnímu vstupu do nakladatelství Columbus.

Vydavatelské počiny se manželům vyplatily. Za veleúspěch s memoáry, nad nímž žasli snad všichni knihkupci (přičemž kniha se prý prodávala hlavně přes internet), inkasoval Paroubek čtyřmilionový honorář, který obratem investoval do koupě domku na řeckém ostrově Ithaka.

I s investicí do rekonstrukce prý náklady vyšly zhruba na pět milionů korun. Bez zajímavosti není, že kupní cenu 100 tisíc eur zaplatil realitní makléř, který nákup vyřizoval, v hotovosti.

Řecké zákony (na rozdíl od českých) takovou hotovostní operaci umožňovaly. „Jsem schopen doložit výpisy z bankovního účtu, že Petra mu poslala peníze bankovním převodem,“ argumentoval tehdy Paroubek.

Na co chcípl LEV

Miliony se kolem Paroubka točily i při jeho tříletém působení v marginální straně LEV 21 Národní socialisté. Od sponzorů v době Paroubkova působení získala strana přes 43 milionů. Až se tomu sám Paroubek v rozhovoru pro Hospodářské noviny sám podivil: „To se mi nezdá,“ pravil.

Peníze poukázali například pražští právníci Libor Kapalín (10 milionů) a Zbyněk Zacha (tři miliony) – zda za sebe, či za anonymní klienty své kanceláře, odmítli komentovat.

Zajímavé je, že když v září 2013 Paroubek oznamoval, že on už v nadcházejících parlamentních volbách kandidovat nebude, argumentoval i tím, že strana má velmi omezené prostředky.

„Bez možnosti dostat se do veřejnoprávních médií, do řady médií soukromých a s velmi omezenými prostředky finančními, nemá moje osobní účast ve volbách do sněmovny smysl,“ uvedl ve svém prohlášení Paroubek. Kam se desítky milionů ze sponzorských darů poděly, se můžeme jen domýšlet.

Text vyšel na serveru HlídacíPes.org. Zveřejňujeme ho se souhlasem redakce.