Volby 2018

"Dominuje tomu zdůrazňování nezávislosti a hesla jako změna, šance. To znamená, ukázat se jako nějaká nová síla. Používá to i řada lidí, kteří už ty funkce dávno zastávali a přišli o ně," řekl Mrklas. Obzvlášť patrné je to podle něj v komunálních volbách v městských částech Prahy, kde řada bývalých starostů kandiduje za nově vytvořené subjekty.

"Už před čtyřmi lety i ve velkých městech kandidovala celá řada subjektů nezávislých, různých nových uskupení a podobně. Ten trend není nový, ale je ještě výrazně posílený," uvedl politolog.

Novinkou proti předchozím volbám je podle Mrklase skutečnost, že z letošní kampaně do značné míry vymizelo vzájemné vymezování vlády a opozice. "Sice dnes existuje vláda, která má důvěru, ale je to vláda problematicky většinová, takže se ještě víc rozostřily kontury mezi vládou a opozicí. Takže se nehraje kampaň na vině je vláda versus opozice. Ale je to možná Babiš versus všichni ostatní," řekl.

Politolog si všímá i roztříštěnosti kampaně. "Pramení z toho, že i sama politická scéna je roztříštěná. Do toho ještě vstupují stovky nezávislých kandidátů a místních koalic, a to nejenom v komunální politice, ale i v té senátní," uvedl Mrklas. Roztříštěnosti podle něj nahrává také to, že si řada kandidátů vede individuální kampaň.

V důsledku roztříštěnosti se kampaň také ve větší míře přesouvá na sociální sítě, což mění i její podobu proti minulosti. "Za čtyři roky internet ještě více posílil a ještě více ji individualizoval," řekl. Podotkl, že přesouvání kampaně na sociální sítě bylo patrné už před čtyřmi lety, ovšem nyní se tento trend prosazuje mnohem silněji.