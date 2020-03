Jak bude fungovat odklad splátek úvěrů? Jedná se o třech scénářích, jeden je pro banky černý | info.cz

Plánované šestiměsíční moratorium na odklad splátek úvěrů oznámila ministryně financí Alena Schillerová v nedělním pořadu Partie televize Prima. Jak se později ukázalo, banky nejen že o takovém opatření dopředu nevěděly, ale ani na něj nebyly připravené. Tím spíš, že v prohlášení Schillerové chyběly některé podstatné detaily. „Tato informace je pro nás nová, nezbývá než doufat, že ten návrh domýšlí nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé a také právní účinky tohoto kroku napříč celým finančním sektorem. Více se k tomu nyní, dokud jsme návrh neviděli, říci nedá,“ reagovala například Česká bankovní asociace.

V úvodu tohoto týdne se situace změnila a ministryně financí s bankami začala dolaďovat, jak by mělo moratorium odkladu splátek vypadat. Na stole jsou podle našich informací tři základní návrhy.

První scénář počítá s tím, že by se šestiměsíční moratorium na odklad splátek týkalo plošně všech subjektů s nějakým typem úvěru. Dotklo by se tak nejen těch, kdo přišli do tíživé situaci kvůli opatřením proti koronaviru, ale například i chronických neplatičů. Co víc, pokud by někdo chtěl tuto možnost nevyužít a splátky dále platit beze změny, musel by to bance výslovně oznámit (tzv. opt-out).

Proti takovému plošnému opatření v posledních dvou dnech argumentoval například generální ředitel České Spořitelny Tomáš Salomon. „Paušální postup, plošné a automatické odložení splátek úplně všem klientům, by totiž bylo v tuto chvíli kontraproduktivní. To, co ekonomika potřebuje, je adresná pomoc,“ uvedl manažer ve svém komentáři pro deník E15.

Druhý, pro banky mírnější, scénář počítá se situací, že moratorium se bude vztahovat na všechny, kdo o něj požádají, nebude přitom záležet na tom, zda se postižený dostal do problematické situace kvůli epidemii koronaviru, či nikoliv.

Poslední scénář pak předpokládá de facto variaci současného stavu – tedy že banky budou odkládat splátky úvěrů lidem zasaženým koronavirem, nově by to však bylo namísto nyní běžných tří měsíců půl roku. U všech scénářů se přitom ještě diskutuje, které typy úvěrů budou do moratoria zahrnuté. „Jednání finišují, předpokládám, že během dnešního večera, případně zítra ráno, by měl pan Babiš veřejně vystoupit a oznámit výsledek,“ uvedl zdroj blízký jednání, který si nepřál být jmenován.

Lidé chtějí platit

Banky se nejvíce obávají prvního scénáře, který by znamenal masivní nárůst administrativy a propad příjmů. „Tím, že bychom museli všechny, kdo o odklad splátek nemají zájem, ručně vyřazovat, tak by nám neúměrně vzrostla administrativa. Přitom se z dat většiny bank ukazuje, že zájem o odklad splátek v čase klesá,“ uvádí zástupce jednoho z finančních domů.ׅ

Seznam Zprávy v úterý navíc citovaly obavy nejmenovaných bankéřů, podle kterých by plošné zmrazení úvěrů mohlo ohrozit zdraví především menších bank. „Kdyby moratorium vyčerpalo byť i jednu banku tak, že se na konci u jejích přepážek začnou tvořit fronty a lidi budou v panice vybírat vklady, může se to rychle přenést na celý bankovní sektor, což by znamenalo obrovská rizika i škody,“ varoval Seznam Zprávy manažer jednoho z domácích finančních ústavů.

Paradoxně, podle průzkumu agentury IPSOS pro Komerční banku zveřejněného v úterý by většina Čechů odklad splátek nevyužila. O odklad plateb za hypotéku či spotřebitelský úvěr má podle průzkumu zájem 32 procent lidí. „Průzkum potvrdil naše očekávání, že odklad splátek nyní využije jen menší část klientů bank. Ostatní lidé buď stále pracují, nebo mají dostatečnou finanční rezervu na to, aby byli schopni své závazky nadále plnit,“ uzavírá Jan Kubálek, manažer pro strategii retailového bankovnictví v Komerční bance.