Kongres ODS: Neprohrála jen Udženija, ale v jistém smyslu také Fiala, říká Pečinka | info.cz

Očekával se hladký průběh sjezdu. Nakonec se ale zvrtla volba první místopředsedkyně. Ač neměla Alexandra Udženija protikandidáta, zvolena nebyla. Následně jsme byli svědky poměrně dlouhé improvizace a hledání nového kandidáta. Jak byste toto tápání okomentoval?

Především se dlouhodobě vědělo, že je Alexandra Udženija nepopulární. Petr Fiala ji přemlouval ke kandidatuře na post první místopředsedkyně, ona to nakonec přijala, avšak Petr Fiala toho v krajích neudělal mnoho k tomu, aby dostala dostatek hlasů a byla zvolena.

A přestože neměla žádného protikandidáta, stalo se něco, co se nestalo na žádném sjezdu nebo kongresu za třicet polistopadových let. To znamená, že nebyl první místopředseda či místopředsedkyně zvolena navzdory tomu, že neměla protikandidáta. Jinak řečeno, nikdy se nestalo, že by v takové situaci byla odevzdána nadpoloviční většina neplatných hlasů.

To je absolutní vyjádření nedůvěry. A to nejen Alexandře Udženija, ale v jistém smyslu také Petru Fialovi. A teprve toto nezvolení první místopředsedkyně a následné nominace ukázaly, že v ODS přece jenom nějaký étos, který byl hodně zatlačený, je. A teprve v tento moment začala nějaká diskuse.

Čemu to přičítáte?

No, noví kandidáti, třeba Stanjura, ale i Novotný, začali předkládat nějaké návrhy a své představy o straně a jejím fungování. Tady se ukázalo, jak byl celý kongres postaven tak, aby byli suchou cestou schváleni někteří kandidáti do vedení. Čili, nejdříve zvolíme lidi, teprve pak půjdeme diskutovat. Přitom všechny kongresy ODS měly opačný průběh. Nejdřív se diskutovalo, teprve pak se hlasovalo. A neplatí to jen o ODS, ale také třeba o ČSSD.

Tady to chtěli dneska navolit suchou cestou a narazili na nedůvěru delegátů. Delegáti zkrátka pochopili, že Andreji Babišovi nemůžete konkurovat, natož nad ním zvítězit, když navolíte staronové vedení. A začali hledat způsob, jak průběh kongresu rozpohybovat, jak mu dát novou dynamiku. Spontánně nezvolili první místopředsedkyni, čímž hodili do celého připraveného scénáře vidle.

A jak si vysvětlujete fakt, že z jejího nezvolení hledali tak dlouho cestu? Kongres byl de facto přerušen asi na dvě hodiny. Petr Fiala nakonec vystoupil s nominací Zbyňka Stanjury a zatímco my tady hovoříme, tak pod námi stojí hlouček pražských delegátů a zjevně domlouvají svůj postup. Jeví se to tudíž tak, že nominace Stanjury byla navzdory pražské ODS?

Ale tak pražská ODS už dneska není nejdůležitější. Jsou tady i další stejně velké kraje, a žádný z nich není dominantní. Takže Praha ani zdaleka nerozhoduje, což potvrdilo také nezvolení Alexandry Udženiji. Spíše se ale ukazuje, že Fiala a jeho lidé neměli plán „B“. A diskuse o místopředsedech ukazuje, že ODS není mrtvá strana.

Pokud bychom tento rozhovor o tři hodiny dříve, tak řeknu, že je to polomrtvá strana, která se sešla jenom proto, aby zvolilo dopředu navržené vedení. Teď se ale ukazuje, že tam ještě pořád nějaký potenciál je.

A co říkáte na skladbu kandidátů na post prvního místopředsedy? Petr Fiala preferoval Zbyňka Stanjuru, ale o post se ucházeli i radní z Prahy 6 Marie Kubíková a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný.

Já bych řekl, že to bylo ze všech stran senátní. Bylo to naprosto spontánní a myslím, že to bude podobně pokračovat při volbě řadových místopředsedů. Očekávám, že budou opět padat nominační návrhy z řad jednotlivých delegátů. Potvrzuje se tak, že jsou kongresy, které jsou dopředu domluvené. A pak jsou takové, které jsou úplně spontánní. A tento, jak se ukazuje, bude také spontánní.

Co to bude znamenat pro jeho výsledek? Petr Fiala sem zjevně přijel s tím, že mu delegáti schválí tým, který preferoval, nakonec to ale může dopadnout tak, že tam nebude mít pouze své „koně“.

Jsme před volbou místopředsedů. Prvním místopředsedou byl nakonec zvolen Zbyněk Stanjura, kterého navrhl Petr Fiala. Avšak i kdyby to dopadlo tak, že budou zvoleny staronové tváře, tak to pohnulo náladou v sále. Opakuji: 42 procent pro kandidáta na první místopředsedkyni, kterou navrhl Petr Fiala, je strašně málo. A to už nepůjde vzít zpět. Je to výstraha.

A pokud bych to měl interpretovat na základě svých debat s delegáty, řekl bych to v jedné větě takto: Nechceme jít jako ovce na porážku. Petra Fialu ještě jednou zvolíme, všichni ale cítí, že řeči o tom, jak musíme věřit ve vítězství, nic neváží. Že toto vedení v posledních letech stagnovalo a že do toho chtějí vnést nový vítr aspoň nevolbou někoho.