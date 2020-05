Krajské volby 2020 přehledně: Kdo, s kým a proti komu kandiduje ve vašem kraji? | info.cz

Ačkoli se krajské volby budou konat na podzim, už teď kolem nich panuje živý ruch a proto mapujeme situaci. Bude to totiž poslední volební klání před sněmovními volbami, jejichž řádný termín připadá na podzim roku 2021. Ty krajské budou tedy do určité míry testem. Pokud jde o pravici, ukážou její ochotu a schopnost postupovat koordinovaně, levici půjde o prosté přežití a hnutí ANO bude hájit pozici hegemona české politiky.

Na úvod snad ještě připomeňme, že před čtyřmi roky hnutí ANO nevyhrálo pouze ve čtyřech krajích. V Jihočeském a na Vysočině zvítězila ČSSD, ve Zlínském kraji lidovci a v Libereckém Starostové pro Liberecký kraj. Ani letos to nebude mít formace Andreje Babiše jednoduché. Jak nedávno upozornil v rozhovoru pro INFO.CZ profesionální volební sázkař Michal Sirový, se silnou konkurencí musí Babiš a jeho lídři počítat ve Středočeském kraji, složité to budou mít opět v kraji Libereckém, Jihočeském nebo Jihomoravském.

Na věrohodné prognózy je samozřejmě brzo, obzvlášť pokud si uvědomíme, že nejde o jedny volby, nýbrž o třináct ojedinělých politických soubojů, jejichž výsledek bude ovlivněný nejen celostátním rozložením sil, ale také specifickou situací v každém kraji. A poslední poznámka: pokud určitý segment české společnosti nabádá pravici, aby šla do voleb v jednom bloku, podzimní krajské volby ukazují, že se tak sice zčásti děje, ale diferencovaně. ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN spolupracují, avšak v každém kraji s někým jiným. Co kraj, to jiné aliance, a v žádném případě nelze říct, že jde o jednotný a centrálním vedením stran koordinovaný postup.

Pokud jde o finální podobu kandidátek i předvolebních koalic, zcela jasno ještě ve všech krajích není. Někde jednání v těchto dnech finišují, a proto není náš výčet úplný. Sociální demokraté mají finální podobu kandidátek schvalovat příští týden v pátek, do té doby proto nechtějí žádné informace novinářům poskytnout, jak nám na dotaz vysvětlila jejich mluvčí. Přesto jména několika lídrů ČSSD již nějaký čas ve veřejném prostoru kolují: na Pardubicku to bude Martin Netolický, který sestavuje širší koalici, v Moravskoslezském kraji zase bývalý primátor Ostravy Petr Kajnar. Strana naopak nedávno přišla o plzeňského hejtmana Josefa Bernarda, který ji po neshodách opouští, přičemž koketoval s odchodem ke konkurenci.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách zvítězilo v roce 2016 hnutí ANO se ziskem 20,76 % hlasů. Do zastupitelstva se dostalo celkem šest subjektů. Druhé místo bude obhajovat STAN, který před čtyřmi roky volilo 18,43 % voličů. Třetí tehdy skončila ČSSD (13,75 %), čtvrtá ODS (13,05 %), pátí komunisté (10,13 %) a šestá TOP 09, která brala 6,54 % hlasů. Zbytek stran pět procent nepřekonal, nejblíže k této hranici byla předvolební aliance Okamurovy SPD se Stranou práv občanů (SPO), když jí svůj hlas dalo 4,96 % voličů.

Jak uvedl server Seznam zprávy, hnutí ANO ve středních Čechách do voleb povede současná hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Za ODS, která zde kandiduje s podporou Soukromníků, ji vyzve místopředseda ODS, poslanec a starosta obce Líbeznice Martin Kupka. Piráty jako lídr povede předseda jejich krajské organizace Jiří Snížek, STAN zde jde do voleb s podporou lidovců a SNK-ED, jejich kandidátku povede Petra Pecková.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj je jeden ze dvou, kde minule ještě vyhrála ČSSD. Letos budou její ambice napříč celou republikou o poznání skromnější, jak před časem s odkazem na interní šetření sociálních demokratů upozornil deník Právo, toho času nejsilnější levicové formaci v zemi letos hrozí, že získá mandáty krajských zastupitelů pouze ve třech krajích. Přitom třeba právě v jižních Čechách sociální demokraty ještě v roce 2016 volilo 22,55 % voličů.

Druhé hnutí ANO zde tehdy bralo 17,67 % hlasů, třetí tehdy skončila ODS (12,67 %), čtvrté komunisty preferovalo 10 % voličů, pátá byla předvolební koalice Pro jižní Čechy, jejíž součástí byl STAN a TOP 09, a to se ziskem 8 % hlasů, šestí skončili lidovci (6,63 %) a sedmá kandidátka nazvaná Jihočeši 2012 (5,8 %). I tady skončila relativně těsně pod pěti procenty koalice SPD-SPO, svůj hlas ji dalo 4,39 % voličů.

Lídrem hnutí ANO v Jihočeském kraji by měl být současný krajský zastupitel František Konečný. ODS zde do voleb jako lídr povede bývalý ministr průmyslu Martin Kuba. Lídrem Pirátů je lékař-radiolog, předseda místní odborové organizace lékařů a opoziční zastupitel v Českých Budějovicích Lukáš Mareš. Na pravici vznikla koalice složená z TOP 09, KDU-ČSL a uskupení Společně pro jižní Čechy, lídrem jejich kandidátky je František Talíř. STAN jde do voleb podle všeho samostatně, jeho lídrem bude Jiří Švec.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji se před čtyřmi roky do zastupitelstva dostalo celkem osm subjektů a předvolebních koalic. Volby zde vyhrálo hnutí ANO, když obdrželo 21,52 % hlasů. Druhé sociální demokraty volilo 17,35 %, třetí skončila ODS (14,63 %), čtvrtá byla KSČM (11,58 %). Pátá byla široká aliance stran (STAN, Patrioti, Svobodní, SsČR) se ziskem 8,15 % hlasů, šestou TOP 09 volilo 7,09 % voličů, sedmá skončila aliance SPD-SPO (5,33 %) a osmá Koalice pro Plzeňský kraj (5,11 %).

Na Plzeňsku hnutí ANO do voleb povede první náměstek primátora Plzně a krajský předseda ANO Roman Zarzycký. ODS zde jde do voleb společně s TOP 09, lídryně jejich kandidátky bude poslankyně, zakladatelka a emeritní děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU Ilona Mauritzová (ODS). Za Piráty jde do voleb jako lídr Rudolf Špoták. Lidovci zde jdou do voleb v koalici s ADS (Agrární demokratická strana) a Nestraníky, jejich společnou lídryní bude Ivana Bartošová. STAN zde ještě pořád o předvolební koalici jedná, lídrem bude ale podle všeho Pavel Čížek.

Karlovarský kraj

Také na Karlovarsku vyhrálo v roce 2016 krajské volby hnutí ANO, a to se ziskem 22,91 % hlasů. I zde byla tehdy druhá ČSSD, byť ji volilo pouhých 13,91 % voličů. Třetí skončili komunisté (11,5 %) čtvrtý STAN (10,09 %), jehož kandidátku tehdy podporovali lidovci nebo TOP 09, až pátá zde skončila ODS (7,59 %), šesté bylo Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst (6,4 %), sedmá koalice SPD-SPO (5,52 %) a osmí Piráti (5,46 %).

O tom, kdo bude lídrem hnutí ANO na Karlovarsku, zatím není jasno. Za ODS, která zde kandiduje spolu s lidovci a podporou Soukromníků, jako lídr kandiduje bývalý dlouholetý starosta, a současný místostarosta Sokolova a krajský radní Karel Jakobec, kandidátku Pirátů povede regionální politik a krajský radní Josef Janů, lídrem široké koalice složené z Starostů a nezávislých, TOP 09, KOA a VPM povede Petr Kulhánek.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji minule zvítězilo hnutí ANO se ziskem 23,24 % hlasů. Druhé zde ale nebyla ČSSD, nýbrž komunisté, které volilo 15,82 % voličů. Sociální demokraté brali 11,9 % hlasů, čtvrtou ODS volilo 8,54 % voličů a pátá skončila koalice SPD-SPO (6,07 %). Nikdo další se na Ústecku do krajského zastupitelstva v roce 2016 nedostal. Nejtěsněji pod pětiprocentní hranici skončila koalice Pirátů a Zelených (4,40 %).

Lídrem hnutí ANO na Ústecku bude poslanec Jan Schiller. Občanští demokraté zde kandidují s podporou lidovců, do voleb je povede dlouholetý starosta Kadaně a krajský zastupitel lídr Jiří Kulhánek. Za Piráty jako lídr kandiduje aktivista Karel Karika, na pravici zde vznikla aliance Spojenci pro kraj - JsmePRO!, jejíž součástí je TOP 09, Strana zelených a SNK-ED a lídrem. STAN zde o koalici teprve jedná, kandidátku by měl představit začátkem června.

Liberecký kraj

Na Liberecku v minulých volbách dominovali Starostové, volilo je 32,35 % voličů, s velkým odstupem druhé ANO obdrželo 17,08 % hlasů. Také tady třetí skončili komunisté (8,10 %), za nimi pak těsně čtvrtá ČSSD (8,04 %). Na páté příčce byla ODS (7,91 %), šestá Změna pro Liberecký kraj (7,06 %).

V čele kandidátky hnutí ANO pro krajské volby v Libereckém kraji bude podle zjištění ČTK pravděpodobně stávající náměstkyně hejtmana a starostka České Lípy Jitka Volfová. Lídrem ODS bude starosta Frýdlantu a předseda krajského klubu zastupitelů Dan Ramzer. Piráty zde do voleb povede jejich člen Zbyněk Miklík, lidovci zde jdou do voleb v koalici s TOP 09, lídrem bude Štěpán Matek. Lídrem Starostů pro Liberecký kraj bude opět hejtman Martin Půta.

Královéhradecký kraj

Na Královéhradecku krajské volby v roce 2016 vyhrálo suverénně hnutí ANO, svůj hlas mu dalo 25,18 % voličů, druhou ČSSD jich volilo 13,08 %. Zbytek politických stran nepřekročil 10 %: třetí byla ODS (9,93 %), čtvrtá Koalice pro Královéhradecký kraj (9,75 %), pátá KSČM (9,39 %) šestý STAN a Východočeši (8,98 %), sedmá TOP 09 (7,74 %) a osmá koalice Pirátů a Strany zelených pro Královéhradecký kraj (5,27 %).

Lídrem hnutí ANO do podzimních voleb v Královéhradeckém kraji bude podnikatel z Jičínska Jaromír Dědeček. Na pravici zde vznikla širší aliance složená z ODS, Starostů a nezávislých a Východočechů, do voleb je jako lídr povede bývalý policejní prezident, senátor a náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS). Za Piráty jako lídr kandiduje business analytik Pavel Bulíček, silnou kandidátku postaví Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci), povede ji navíc expředseda lidovců Pavel Bělobrádek. Další předvolební aliancí jsou Spojenci pro Královéhradecký kraj, kterou tvoří TOP 09, Hradecký demokratický klub a Liberálně ekologická strana.

Pardubický kraj

Pokud na Královéhradecku vyhrálo hnutí ANO před čtyřmi lety suverénně, v sousedním Pardubickém kraji bylo jeho vítězství naopak těsné. ANO zde skončilo pod dvaceti procenty, když mu svůj hlas dalo 19,17 % voličů, druhá ČSSD brala 18,01 % hlasů. Třetí skončila Koalice pro Pardubický kraj (15,69 %), čtvrtá ODS (8,99 %), pátí komunisté (8,36 %) a šestý STAN (5,62 %). Těsně pod pěti procenty tehdy skončila SPD (4,72 %) a TOP 09 (4,63 %).

Hnutí ANO letos vysílá jako lídra do krajských voleb poslance Martina Kolovratníka. Stejně jako na Plzeňsku také zde kandiduje ODS společně s TOP 09, lídrem jejich kandidátky bude senátor, náměstek hejtmana pro dopravu a bývalý starosta Litomyšle Michal Kortyš (ODS). Jedničkou Pirátů je Daniel Lebduška, lidovci kandidují v Koalici pro Pardubický kraj společně s Nestraníky a SNK-ED, jejich lídrem je Roman Línek. STAN tu ještě o podobě kandidátky jedná, představit ji chce v červnu.

Vysočina

Vysočina byla před čtyřmi roky po Jihočeském kraji druhá, kde dokázala vyhrát ČSSD. Svůj hlas jí dalo 19,37 % voličů, druhé skončilo hnutí ANO (17,04 %), třetí lidovci (13,41 %) a čtvrtí komunisté (11,4 %). ODS zde skončila až pátá, volilo ji 9,10 % voličů, šestí na pásce byli Starostové pro Vysočinu (6,84 %) a sedmá předvolební koalice SPD-SPO (6,4 %).

Jedničkou na kandidátce hnutí ANO do krajských voleb na Vysočině bude současný náměstek hejtmana Martin Kukla. ODS zde jde do voleb společně se Starosty pro občany, lídrem kandidátky bude ředitel Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí, finalista soutěže Manažer roku 2018 a zastupitel města Jihlava Vítězslav Schrek (ODS). Lídryní Pirátů je projektová manažerka Hana Hajnová, lidovce do voleb povede Vít Kaňkovský. STAN zde jde do voleb společně s SNK-ED, jejich společným lídrem bude Lukáš Vlček.

Jihomoravský kraj

Na jižní Moravě vyhrálo před čtyřmi roky hnutí ANO se ziskem 20,84 % hlasů. Druzí skončili lidovci, volilo je 15,94 % voličů, třetí sociální demokraty 15,49 %, čtvrtá byla KSČM (9,69 %) a pátá ODS (8,07 %). Těsně nad pět procent se dostaly ještě další čtyři subjekty a předvolební aliance: koalice TOP 09 a Žít Brno (6,67 %), Starostové pro jižní Moravu (6,21 %), koalice SPD-SPO (5,66 %) a společná kandidátky Zelených a Pirátů (5,11 %).

Na jižní Moravě by měl být lídrem kandidátky hnutí ANO bývalý primátor Brna Petr Vokřál. Jedním z jeho vyzyvatelů bude Jiří Nantl (ODS), který je lídrem společné kandidátky občanských demokratů s podporou Svobodných a hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu. Piráty zde do voleb povede Lukáš Dubec, lidovce pak Jan Grolich. Kromě nich jde do voleb také Koalice Spolu pro Moravu, kterou tvoří TOP 09, Strana Zelených, Idealisté nebo opět Liberálně ekologická strana. STAN na jižní Moravě do voleb povede ministr pro místní rozvoj v úřednické vládě Jiřího Rusnoka (a Miloše Zemana) František Lukl.

Olomoucký kraj

Na Olomoucku vyhrálo v roce 2016 přesvědčivě hnutí ANO, svůj hlas mu dalo 23,77 % voličů. Druhou ČSSD volilo 13,88 % voličů, třetí komunisty 11,56 % a čtvrtou Koalici pro Olomoucký kraj 11,39 %. Pátí na Olomoucku skončili Starostové pro Olomoucký kraj (9,68 %), až šestá byla ODS (7,54 %). Sedmou koalici SPD-SPO volilo 7,33 % voličů. Z neúspěšných stran byla nejblíže k pěti procentům TOP 09 (4,05 %).

Stejně jako ve Středočeském kraji také na Olomoucku mandát za hnutí ANO obhajuje současný hejtman, Ladislav Okleštěk. Občanské demokraty zde do voleb povede náměstek hejtmana a radní města Uničov Dalibor Horák. Olomoucký kraj je jediný, kde Piráti nekandidují samostatně, nýbrž v koalici, a to se Starosty a nezávislými. Lídrem jejich kandidátky bude manažer Josef Suchánek. Také na Olomoucku jsou do voleb lidovci v silné alianci (Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj složená z KDU-ČSL, TOP 09, Zelených a hnutí Pro Olomouc), lídrem je navíc předseda strany Marian Jurečka.

Zlínský kraj

Pokud na Zlínsku kandiduje ve kterýchkoli volbách Jiří Čunek, zpravidla je vyhraje. Také proto tady poslední krajské volby ovládli lidovci, a to se ziskem 22,97 % hlasů. Druhé hnutí ANO volilo 15,68 % voličů, třetí skončila ČSSD (12,46 %), čtvrtí pak Starostové s 11,62 % hlasů, pátá byla KSČM (8,22% ), šestá koalice Svobodných a Soukromníků (7,88 %) a až sedmá ODS (6,39 %).

Na Zlínsku má být podle zjištění serveru Seznam zprávy lídrem hnutí ANO stávající náměstek hejtmana Jiří Sukop. ODS zde jako lídra do voleb vyšle manažera Lubomíra Trauba, Piráti jako svou kandidátku na hejtmanku zvolili finanční analytičku Hanu Ančincovou, lidovce do voleb podle všeho opět povede zmíněný hejtman a senátor Jiří Čunek. Kromě toho zde vznikla široká aliance, kterou tvoří STAN, TOP 09, ZHN a Nový Impuls, jako lídr ji do voleb povede bývalý předseda Starostů a nezávislých a poslanec Petr Gazdík.

Moravskoslezský kraj

Na Ostravsku minulé krajské volby ovládlo hnutí ANO, a to se ziskem 25,7 % hlasů. S odstupem druhou ČSSD volilo 16,66 % voličů, třetí skončili komunisté (11,38 %), čtvrtí byli lidovci (10,17 %), pátá koalice SPD-SPO (7,02 %) a šestá ODS (6,93 %). Relativně těsně pod pěti procenty na v Moravskoslezském kraji skončili Starostové a nezávislí, kterým svůj hlas dalo 4,29 % voličů.

Za hnutí ANO jde do voleb jako lídr současný hejtman Ivo Vondrák. ODS zde spojila síly s TOP 09, lídrem jejich společné kandidátky bude náměstek hejtmana a radní města Klimkovice Jakub Unucka (ODS). Piráti zde do volebního klání vyšlou místopředsedkyni krajského sdružení Zuzanu Klusovou a lidovce povede Lukáš Curylo. STAN zde zatím o své kandidátce nemá jasno, představí ji snad začátkem června.