Místo krizového manažera sledujeme nervózního chaotika, Hamáček Babiše zastiňuje, říká politolog | info.cz

Premiér Andrej Babiš – zdá se – začíná kupit chyby. Dlouho nebyl ochoten svolat krizový štáb, veřejnost se snaží uklidňovat, zároveň není schopen vysvětlit, jak to že stát není schopen zajistit základní ochranné pomůcky ani pro zdravotníky a sociální pracovníky. I v čase krize se snaží mediálně strhávat pozornost na sebe, poslední dny je tudíž zjevně unavený. Vidět to bylo několikrát. A třeba v neděli večer ho zcela zastínil Jan Hamáček, který působil věcně a kultivovaně. I tak by se dalo shrnout hodnocení politologa Daniela Kunštáta pro INFO.CZ.

„Vystupování předsedy sociálních demokratů a ministra vnitra Jana Hamáčka působí v porovnání s premiérem Andrejem Babišem – z hlediska věcného i z pohledu formy – docela uměřeně, klidně, racionálně. Paradoxně právě muž, který je obvykle právem vnímaný jako velice zdatný mlátič prázdné slámy, k veřejnosti hovoří – v kontextu vládních činitelů velmi nezvykle – jakoby normálním, lidským jazykem,“ hodnotí mediální projevy Hamáčka politolog.

Podle něj je to dokonce tak, že jenom tato zdánlivá banalita, která by ale podle Kunštáta měla být za normálních okolností zcela základní dispozicí každého politika, dělá v těchto dnech z Hamáčka zejména v porovnání s premiérem v podstatě mediální superstar. Kunštát je zároveň přesvědčený, že Babiš v posledních dnech skutečně nepůsobí tak, jak by před svými voliči chtěl. „Totiž jako organizačně schopný profesionál, který to – jako vždy – zařídí,“ říká politolog a dodává: „Celá vládní komunikace směrem k veřejnosti, kterou si Babiš zjevně chce monopolizovat, je mírně řečeno rozpačitá. Problém je, že není výjimkou, že polovina jeho sdělení národu bývá místy mylná a druhá polovina se poněkud odchyluje od reality. Babiš zkrátka až příliš často odvolává, co odvolal, a slibuje, co slíbil.“

„Obrazně řečeno,“ pokračuje Kunštát v rozhovoru pro INFO.CZ, „místo chladnokrevného krizového manažera sledujeme spíše nekompetentního a nervózního chaotika.“ Podle politologa se nám spolu s tím vyjevuje modus operandi celého Babišova politického působení: „Za kouřovou clonou zmateného a nesouvislého blábolení nezřídka neodhalíme více než to, že skutek nakonec utek.“

Ať už bude historie hodnotit počínání Babišova kabinetu v krizové situaci jakkoliv, jedno je podle Kunštáta jisté: „Kabinet přinejmenším v první fázi v mnoha ohledech takříkajíc logisticky selhal. Neodpustitelné podcenění situace ohledně zabezpečení zásob ochranných pomůcek budiž nejvýznamnějším symptomem této vládní choroby.“