Němcová: Něco podobného nepamatuju, ANO je sekta a Babiš tajně kooperuje s Okamurou | info.cz

Příští středu bude sněmovna hlasovat o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Ačkoli se momentálně zdá, že to koalice pohodlně ustojí, má to podle opozice smysl. „Nacházíme se v kritické situaci a je potřeba, aby každý poslanec dal jasně najevo, zda to ještě hodlá tolerovat. A to na vlastní triko, aniž by se schovával za nějaké stranické rozhodnutí nebo tajné hlasování,“ vysvětluje v rozhovoru pro INFO.CZ Miroslava Němcová z ODS.

Blok okolo Andreje Babiše se zdá být pevný a vláda nejspíš vydrží. Co svoláním schůze sledujete?



Chceme ukázat, co vláda dělá špatně a jak velké problémy má český premiér. Zároveň jsme přesvědčeni, že se nacházíme ve skutečně kritické situaci a je potřeba, aby každý poslanec dal jasně najevo, zda to ještě hodlá tolerovat. A to na vlastní triko, aniž by se schovával za nějaké stranické rozhodnutí nebo tajné hlasování.

Nechť každý poslanec, který podporuje vládu, vstane, a řekne, že mu nevadí skandály kolem premiéra Andreje Babiše, že mu nevadí jeho manažerská selhání nebo ostuda České republiky v zahraničí. Nechť každý poslanec řekne, zda toto všechno hodlá i nadále akceptovat a zda za to je ochoten nést svůj díl odpovědnosti. To vše má myslím v tuto chvíli zaznít.



Děje se to v čase, kdy sílí protesty ulice. Myslíte, že můžou Andreje Babiše nějakým způsobem nalomit nebo oslabit?



Nemyslím si, že by Babiš bral hlas ulice nějak výrazněji v potaz. Ostatně už před časem oznámil, že nikdy neodstoupí a že si to mají všichni zapamatovat. Prezident Zeman zase opakovaně řekl, že ho nikdy neodvolá, respektive že ho pokaždé a za všech okolností znovu jmenuje premiérem. Oba pánové si nejspíš myslí, že nás mají v pasti a že nás drží jako své rukojmí. Zapomínají přitom, že nejsou vlastníky této země, nýbrž pouhými správci.

Já si ale myslím, že hlas ulice je dobrý přesně k tomu, aby jim vzkázal, že se každý z účastníků demonstrací necítí být vlastněn Andrejem Babišem a že ti lidé jsou naopak plnoprávnými občany. Že to s Andrejem Babišem nehne, je jasné, přesto nepochybuji, že je každá taková akce pro lidi, kteří nesouhlasí s politikou Andreje Babiše a Miloše Zemana, povzbuzením. Je dobře, že lidé nepropadají malomyslnosti. Jak dobře víme, žádný strom neroste do nebe a i tento jednou padne.

Co říkáte na to, jak pevný je dlouhodobě klub hnutí ANO? V minulosti byla naše zkušenost opačná – součástí téměř každé politické krize bylo štěpení nebo alespoň pnutí v poslaneckých klubech…



To je přesně ten moment, o kterém také často přemýšlím. Podle mého soudu na tom lze ilustrovat rozdíl mezi demokratickými stranami a hnutím ANO. Demokratická politická strana má na rozdíl od hnutí ANO v rámci své struktury na jednotlivých úrovních lidi, kteří prostě vědí, že by v podobné situaci svým přitakáním jakémukoli jednání premiéra poškodili svou značku ve svém městě nebo kraji. A proto by se také ozvali. Kdežto hnutí ANO žádnou demokratickou politickou stranou není. Hnutí ANO zvnějšku skutečně vypadá jako sekta.



Celé to nese znaky sekty. Vzpomínám si na krize ODS, vždycky se ozývali lidé z rozličných úrovní. Psali nám nebo volali starostové malých obcí a upozorňovali vedení strany, že jim kazí práci v obci. Vždycky tady byl tlak zespoda a mnohdy také výhrůžky v tom slova smyslu, že ti lidé vystoupí z ODS. Tlak zdola stranu vždycky usměrňuje a dává vedení zpětnou vazbu.

Hnutí ANO nic takového nemá. Právě proto, že jde o sektu, jsou také nebezpečím pro demokratický systém. Oni sami se jím totiž uvnitř neřídí. Celé hnutí je nástrojem jednoho muže. Přitom je tam řada profesorů nebo lékařů, a ani jeden z nich nenajde odvahu a neozve se. Něco podobného nepamatuji.



Jak v tomto ohledu hodnotíte pozici sociálních demokratů?



Sociální demokraté se podle mě rozhodli spět ke svému zániku. Měli několik příležitostí vystoupit z koalice a zachovat se sebevědomě a čestně – ať už ve chvíli sporu o ministra zahraničí, kdy nechali Andreje Babiše a Miloše Zemana řádit na samotné hranici Ústavy, nebo naposledy po evropských volbách, ve kterých propadli. Přesto z toho nevyvodili žádné důsledky.

Andrej Babiš jim přetahuje voliče, a pokud ČSSD něco prosadí, tak si to ukradne a před voliči prezentuje jako svůj úspěch. Tím vším se mu daří sociální demokracii marginalizovat. Je to s podivem, ale rozhodli se hrát roli fíkového listu. Protože pokud je tady někdo schopen si něco na Andreji Babišovi vydupat, jsou to pouze komunisté. A sem tam Okamura. Hlavní roli ale vedle Babiše hraje KSČM.



A co říkáte na způsob, jakým Andrej Babiš pokaždé reaguje na kritiku? Skoro vždycky se ohání tím, že jde o kampaň nebo účelové spiknutí tradičních stran, vlastně s ním lze jen obtížně vést racionální, věcnou politickou debatu…



Netroufám si na nějaké psychologické sondy. Nicméně jsem přesvědčena, že Babiš těmito reakcemi – tedy tím, že buď kňourá a stěžuje si na všechny okolo, případně všechny napadá – na sebe prozrazuje, jak je nevyvážená osobnost. Moc dobře ví, kde má limity a co vše dělal v minulosti. Proto reaguje vždy tím nejprimitivnějším způsobem, tedy útokem.

Přitom skoro nikdy nemá věcné argumenty, nedokáže vážně promluvit o vládních agendách tak, aby nabídl rejstřík návrhů řešení na rozličné problémy třeba v oblasti kultury, životního prostředí nebo školství. Všimněte si také, jak často reaguje na otázky novinářů větou, že neví, že tomu nerozumí a podobně. A já myslím, že právě v tomto jediném má stoprocentní pravdu.



Co vás napadlo v pondělí, když Jan Hamáček vystoupil s tím, že pokud bude Michal Semín zvolen do Rady ČTK, tak to bude znamenat konec koalice?



Říkala jsem si, že je Jan Hamáček – s odpuštěním – komik. Protože tady jsou závažnější důvody pro vypovězení koaliční smlouvy, skandály kolem Andreje Babiše, dluhopisy, zpráva OLAFu, zprávy Evropské komise, únos jeho syna a další. Nic z toho sociálním demokratům nevadí a vadí jim volba pana Semína. A to upozorňuji, že jsem ho osobně nevolila a nemyslím si, že má byt členem Rady ČTK.



Ale pokud tuto věc ČSSD klade jako základní problém existence vlády s hnutím ANO, tak to znamená, že není vůbec schopna rozlišit podstatné od nepodstatného. Hrají vlastně s voliči jen takovou hru, aby ukázali, že jsou schopni se vzepřít. Zároveň ale přiznávají, že vše okolo Babiše jsou marginálie, avšak Semín, to je problém. A to jsem poslední, kdo by popíral důležitost veřejnoprávních médií. Podstatnější je teď ale Andrej Babiš. ČSSD se chová stylem: když nám hoří střecha, půjdeme uklízet sklep.

A jak byste reagovala na argument, že pokud ČSSD opustí vládu, obrátí se Andrej Babiš s nějakou nabídkou na Tomia Okamuru a jeho SPD?



Předně: já být sociální demokratkou, tak se snažím zachovat dobrou značku sociální demokracie. A nestarala bych se o značku Andreje Babiše. Protože pokud by se Babiš spojil s Okamurou, tak by to byla jeho vizitka, nikoli vizitka sociálních demokratů. A navíc: ať to Andrej Babiš konečně udělá, vždyť on tady s nimi stejně tajně kooperuje.

Ať ho sociální demokraté donutí odkrýt hledí, ať to udělá veřejně. Takto mu ČSSD pouze poskytuje alibi k tomu, aby mohl navenek tvrdit, že de facto vládne se sociální demokracií. Přitom všichni víme, že to tak není. Já být jimi, odejdu z koalice i za cenu, že se Babiš spojí s Okamurou. Ať nám ukáže, čeho všeho je schopen. Ať to vidí také občané naší země.



Jak dlouho myslíte, že Babišova vláda vydrží?



Myslím, že je už za zenitem. Je už zjevně na sestupné trajektorii. Kdy ale skutečně padne, odhadnout neumím. Očekávám, že se tak stane do roku až roku a půl.