Onderka si brousí zuby na Staňkovo místo. Teď záleží jen na Hamáčkovi se Zemanem | info.cz

Přestože v těchto dnech poutá pozornost širší veřejnosti především jmenování Marie Benešové na post ministryně spravedlnosti, nelze vůbec vyloučit, že se rýsuje také výměna ministra kultury Antonína Staňka. A to přesto, že ji předseda ČSSD Jan Hamáček zatím odmítá. „Vypadá to, že se kolem ministra Staňka utahuje smyčka, ale času na jeho rychlé odvolání už moc není. Již zítra budou jmenováni noví ministři. Tudíž lze čekat, že se rozehrají složitější politické hry,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ politolog Milan Znoj. A podobně to vidí také jeho kolega Daniel Kunštát.

Nejprve stručná rekapitulace: premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš před časem oznámil rošádu na několika vládních postech. Poměrně překvapivě se ale vyhnula ministrům nominovaným sociální demokracií, přesto i my jsme na webu INFO.CZ opakovaně v minulosti psali, že pokud to má někdo z nich nahnuté, je to právě Staněk. Současně platí, že se Hamáčkovi do manévru dlouhodobě nechce, Staněk má totiž blízko k prezidentu Miloši Zemanovi. „Nemám v plánu měnit ministra kultury. Důvody, proč odvolal ředitele dvou významných institucí, mně osobně vysvětlil. Ze vzniklé situace však radost nemám,“ napsal v pondělí v textové zprávě pro server iRozhlas.cz.

„Sociální demokracie se zatím bránila měnit své ministry, protože se obávala, že by se do řečí znovu dostal ministr zahraničí Petříček,“ komentuje situaci Znoj. Přesto je podle něj evidentní, že Staněk o své vratké pozici ví. „A pokusil se ji upevnit a tak propustil ředitele Národní galerie Jiřího Fajta,“ uvažuje Znoj a dodává, že Staněk doufal, kterak nad ním bude držet ochrannou ruku prezident Miloš Zeman. „Avšak ministr Staněk si počínal jako slon v porcelánu. Docela svévolně odvolal dva ředitele významným kulturních institucí a popudil proti sobě kulturní veřejnost,“ připomíná Znoj.



„Staněk je skutečný doktor Cvach české politiky,“ dodává politolog Daniel Kunštát. „Pomineme-li jeho skoro až neuvěřitelnou nevýraznost, bezbarvost a neschopnost komunikace, ve funkci se za relativně krátkou stačil zdiskreditovat i celou řadou věcných přešlapů, které zpochybňují jeho – byť i elementární – kompetenci resortní i obecně politickou,“ myslí si Kunštát. Také podle něj je dost dobře možné, že odvolání ředitele Národní galerie bylo pomyslnou poslední kapkou – jak pro vedení sociální demokracie, tak dost možná i pro premiéra Babiše.

Staněk v danou chvíli totiž nečelí kritice pouze ze strany umělců a kulturní obce, nýbrž už i od některých vrcholných členů sociální demokracie. První místopředseda strany Roman Onderka v neděli v Otázkách Václava Moravce dokonce uvedl, že by osobně zvažoval Staňkův konec v kabinetu. Ministr kultury pak dnes pro ČTK řekl, že odvolání Fajta rád vysvětlí členům grémia ČSSD. Podle Znoje je nicméně zjevné, že celá anabáze nepoškozuje pouze sociální demokraty, ale také Babišovu vládu jako celek.



„Nepředpokládám, že Roman Onderka hovořil o jeho konci jen tak náhodně a bez konzultace v rámci vedení sociální demokracie,“ pokračuje Kunštát. Milan Znoj pak podotýká, že pro Staňka nemusí být ani podpora od prezidenta Miloše Zemana všemocná. „Avšak přesvědčit jej může jenom Andrej Babiš. Pro sociální demokracii je Antonín Staněk už jenom politickou přítěží. Navíc jeho odvolání by umožnilo, aby se členem vlády mohl stát Roman Onderka, který se stává stále výraznější tváří sociální demokracie navenek,“ zdůrazňuje Znoj.

Přesto Kunštát nepochybuje, že Zeman bude ministra kultury držet, dokud to půjde. „Ostatně je vysoce pravděpodobné, že bez jeho podpory by se Staněk – muž bez jakéhokoliv politického talentu – nikdy členem kabinetu asi ani nestal,“ vysvětluje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ. Také podle něj ale o konci Staňka nakonec nerozhodne ani tak postoj sociální demokracie jako především samotného premiéra. „Pokud usoudí, že je Staněk na postu ministra příliš velkou zátěží pro vládu jako celek a tím pádem i pro samotného Babiše, Zeman bude muset patrně se skřípěním zubů ustoupit,“ říká Kunštát.



Jiná otázka podle něj ale je, že za to jako vždy zcela určitě bude něco od Babiše nebo Hamáčka žádat. „Stejně jako když se nedávno podvolil ve věci odvolání ministryně Novákové, kdy součástí celého „trejdu“ bylo dost možná i to, že jednoho svého koně (Novákovou) obětoval ve prospěch koně jiného, tedy budoucí ministryně spravedlnosti. Pakliže tedy bude Staněk skutečně vyměněn, můžeme očekávat, že dříve nebo později se v nějaké ministerské nebo jiné významné státní funkci objeví někdo z notorických přátel Miloše Zemana,“ uzavírá Kunštát.

Pokud by byl Staněk navzdory zatím odmítavému stanovisku Jana Hamáčka odvolán, šlo by o druhou výměnu ve druhé vládě Andreje Babiše, pokud jde o ministry, kteří ve vládě zastupují sociální demokracii. Celkově by se nicméně jednalo již o šestou výměnu. Z vlády postupně odešli ministryně spravedlnosti Taťána Malá, ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Druhá vláda Andreje Babiše byla přitom jmenována před necelým rokem, konkrétně 27. června loňského roku.