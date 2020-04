Ostrava bez Colours? Festivaly začínají počítat milionové ztráty, věří už jen v zázrak | info.cz

Jeden z největších tuzemských hudebních festivalů Colours of Ostrava chce mít o letošním ročníku jasno nejpozději začátkem května. V rozhovoru pro INFO.CZ to řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Podle něj se akce bude konat buď v původně plánovaném termínu, anebo až za rok v červenci. „A maximálně bychom se snažili o stejný program jako letos,“ vysvětluje. Colours tedy nepracují se scénářem, ke kterému přistoupil třeba pražský festival Metronom. Jeho pořadatelé už oznámili přesun akce na září.

„Pro rozhodnutí ohledně letošního ročníku jsme si stanovili nejzazší termín začátek května – tedy pro rozhodnutí, zda se letos budeme konat, nebo zda se přesuneme na další rok,“ dává Sedlák nahlédnout do uvažování organizátorů Colours of Ostrava.

Vyjádření vlády momentálně moc důvodů k optimismu nedávají. Je to pár dní, co ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci diplomaticky říkal, že je ohledně letních festivalů „skeptický“, a podobně to vidí i ministr kultury Lubomír Zaorálek, který mi na dotaz ohledně velkých hudebních festivalů či divadelních přehlídek v polovině týdne odpověděl: „Těžko si to lze představit.“ Podle něj se situace jeví tak, že podobné masové akce nebude možné pořádat ještě několik měsíců. „Budeme rádi, když budeme držet počet nemocných na poměrně dobrých číslech. A i když se to bude dařit, budeme se potkávat omezeně. Přesnou odpověď vám ale nyní nedá ani ten nejlepší epidemiolog,“ dodal Zaorálek.

Opatrní jsou pořadatelé celé řady velkých akcí. „Stále doufáme, že se situace zlepší a budeme moci uskutečnit Sázavafest v původním termínu. Stále pracujeme na letošním ročníku, ale ovšem se připravujeme i na nejhorší,“ řekla nám třeba ředitelka Sázavafestu Andrea Zdarsová.

Také tento festival by se v případě zrušení původního termínu přesunul až na příští rok. „V tuto chvíli stále pracujeme na přípravách festivalu. Finální resumé o tom, zda se vše odehraje podle plánu, se bude odvíjet od závazných pokynů vlády. Zdraví návštěvníků je pro nás na prvním místě. Každopádně ale věříme, že v červenci už bude vše v normálních kolejích a potkáme se ve Vesci. Děkujeme všem fanouškům za morální podporu, které se nám od nich dostává. Uděláme vše proto, abychom je nezklamali,“ doplňuje za tým organizátorů festivalu Benátská! s Impulsem Petr Pečený.

Podle ředitelky divadelního Open Air festivalu v Hradci Králové Barbory Hodonické je naopak už teď jasné, že ona s kolegy přehlídku v původním rozsahu nezorganizuje. „Přesunutí akce bohužel v našem případě v úvahu nepřipadá, a to hned z mnoha důvodů. Léto, pokud dojde k dalším uvolněním, budou lidé trávit venku, mimo své domovy a mimo město. Září potom představuje pro umělce začátek nové sezóny a s ní spojené zkoušení nových inscenací a oprašování těch starých. Toto září se navíc budou všichni snažit dohnat to, co v posledních měsících sezony předchozí zameškali. Klasický ročník, jak jej známe a jak jej mají všichni rádi, proto doufejme, bude zase v příštím roce,“ věří Hodonická.

Milionové ztráty

Navzdory touze organizátorů uspořádat jednotlivé akce v původně plánovaných termínech a v plném rozsahu musejí podobně jako v Hradci Králové začít pracovat se scénářem, že konání festivalů skutečně nebude možné. V takovém případě budou počítat ztráty. „V tuto chvíli je ještě relativně brzy náklady případného přesunutí veřejně vyčíslovat, je tam hodně dalších faktorů a variant, na kterých to závisí. Takže obecně se dá říci, že náklady přesunu budou vysoké a jejich výše bude záviset na dohodách s kapelami, dodavateli a partnery,“ vysvětluje Sedlák za Colours.

Zájem o vstupenky byl podle jeho slov do konce února rekordně vysoký. Od poloviny března jsou ale prodeje lístků na Colours kvůli epidemii koronaviru minimální. „Takže se současná nepříznivá situace na nás projevuje již od začátku pandemie,“ říká Sedlák. V odpovědi na otázku, zda festival ustojí případné zrušení letošního ročníků, nezastírá, že by přesun programu necelé tři měsíce před startem, kdy je většina věcí již připravena a domluvena, představoval obrovskou zatěžkávací zkoušku.

„Nejen pro nás, ale také pro umělce, dodavatele, spolupracovníky, brigádníky, stánkaře a mnoho dalších, kteří jsou na festival ekonomicky i jinak navázáni. Výpadek tržeb je u nás jistý už v tuto chvíli. Zatím jsme schopni se mu přizpůsobit. Bude záležet na mnoha proměnných, které nemůžeme ovlivnit. Rozhodně uděláme vše pro to, abychom to zvládli,“ nepochybuje Sedlák. „Ztráty by se pohybovaly v milionech korun, ale v tuto chvíli to přesně vyčíslit nejde. Stále doufáme a jsme připraveni i na možnou variantu omezení nebo dodržení striktních hygienických podmínek,“ doplňuje Zdarsová za Sázavafest.

„Naše produkce jsou z devadesáti procent za dobrovolné vstupné. Jsme nezisková organizace, tržby ze vstupného představují určitou část příjmů, tou významnější jsou pak dotace z veřejného sektoru. Největším úskalím této situace je, že je na nás napojeno mnoho kolegů z řad kreativních produkčních, umělecko-technických pracovníků, PR pracovníků a podobně,“ doplňuje své kolegy a kolegyně Hodonická. Také ona připomíná, že řadu lidí, kteří se podílí na pořádání festivalu, živí práce na několika projektech, bez nichž jsou bez příjmu. „To vidíme jako hlavní úskalí,“ zdůrazňuje.

A třeba Sedlák říká, že na přípravách Colours pracuje celý rok tým několika desítek lidí, z nichž je část na volné noze, a logicky má také další aktivity. S propouštěním nicméně na Colours nepočítají. „Skvělý tým, který nyní máme, je základ, že hned začneme pracovat na přípravě dalšího ročníku a také na rozsáhlých aktivitách na sociálních sítích. Je třeba si ale uvědomit, že pak na místě festivalu je přes šest tisíc pracujících – přímo za festival, stánkařů, dodavatelských firem, partnerů, týmů hudebníků atd. Ti všichni budou případným přesunem postiženi,“ vysvětluje Sedlák. Podobně hovoří také Zdarsová: „Máme hlavně externí zaměstnance, a pokud dojde na nejhorší, tak i my budeme muset propouštět. Ale svých zaměstnanců si vážíme a snažíme se udělat maximum pro to, aby tým zůstal kompletní.“

Všichni oslovení organizátoři velkých letních festivalů si jsou navzdory těžkostem vědomi, že vládou přijatá opatření jsou v zájmu zdraví lidí. Pokud jde o plán rozvolňování restriktivních opatření, jež kabinet zveřejnil začátkem tohoto týdne, vědí také, že zatím počítá s veřejnými akcemi pouze do padesáti osob. Na místě je tedy otázka, kde spatřují možnosti, pokud jde o minimalizací následků krize způsobené koronavirem.

„Colours of Ostrava je členem FESTAS, tuzemské asociace festivalů, akcí, které jsou v tuto chvíli ve stejné situaci jako my. V rámci této asociace koordinujeme návrhy, které by nám měly ze strany státu pomoci – fond na podporu zrušených festivalů, podpora formou bezúročných půjček, snížení sazby DPH na vstupenky, úleva na nájemném, dlouhodobá výjimka z EET a podobně,“ vypočítává Sedlák z Colours of Ostrava s tím, že důležitý bude také přístup poskytovatelů dotací na realizaci festivalů. Dotace ovšem mají přísné podmínky, které se současnou situací samozřejmě nepočítají.

„Festivaly si podporu určitě zaslouží,“ má za to Sedlák a odmítá, že jde o pouhou „zábavu“ pro masy návštěvníků. „Vysoký počet festivalových návštěvníků z celého Česka i zahraničí má nejen u Colours of Ostrava, ale i všech masových akcí, velký přínos pro daný region – město, kraj i koneckonců pro celou Českou republiku. Pro turistický ruch, místní podnikatele v ubytování, gastronomii, přepravce, pro propagaci daného města atd. Celkový odhadovaný každoroční vygenerovaný přínos pro stát za tuto celou asociaci festivalů je přibližně 500 milionů korun ročně,“ uzavírá.