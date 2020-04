Praha si založila developerskou firmu. Má stavět až tisíc bytů ročně, působí ale rozmíšky v koalici | info.cz

Díky nově založené metropolitní příspěvkové organizaci Pražská developerská společnost by v hlavním městě mohlo vznikat až tisíc nových bytů ročně. Část by jich podle radní pro podporu bydlení Hany Marvanové měla být realizována přímou výstavbou, část jako družstevní bydlení. Jenže právě druhý způsob výstavby se nelíbí koaličnímu partnerovi Praha sobě, podle něhož jde o „podvod na voličích.“

Radní v posledních dnech schválili založení Pražské developerské společnosti (PDS), magistrátní příspěvkové organizace, která se bude starat o bytový rozvoj v metropoli. Organizace bude těsně spolupracovat s Institutem pro plánování a rozvoj (IPR) a měla by začít fungovat během měsíce. Jejím hlavním úkolem je „iniciovat, koordinovat a případně také realizovat městskou bytovou výstavbu.“

„Předpokládám, že až se to celé nastartuje, tak by díky společnosti mohlo vznikat pět set až tisíc nových bytů ročně. Pochopitelně to ale nenastane hned, je třeba, aby se celý ten projekt rozjel,“ vysvětluje pro INFO.CZ radní Hana Marvanová (STAN/ Spojené síly pro Prahu), která má dostupnost bydlení ve své kompetenci. Alespoň část těchto nových bytů by podle ní měla být určena pro vybrané profese, které Praha potřebuje – učitele, hasiče, policisty či zdravotníky.

V rámci konkrétních projektů vybraných developerskou společností by jich část měla být realizovaná skrze přímou výstavbu pro město, část pozemků by radní chtěla využít pro družstevní výstavbu. Ta by pro Prahu byla podle Marvanové výhodnější například v tom, že by na začátku nebyla zapotřebí tak vysoká vstupní investice – výstavbu by financovalo družstvo, město by tak muselo složit jen čtvrtinu cen bytů. Celkem by měly vzniknout ročně byty za jednotky miliard korun.

Výstavba prostřednictvím družstevnictví ale vyvolává pnutí v pražské magistrátní koalici. Zastupitel Pavel Zelenka za hnutí Praha Sobě argumentuje, že družstevní výstavba je předražený a nefunkční projekt a dokonce podvod na Pražanech. „Praha sobě už radní Kordovou Marvanovou informovala, že projekt v této podobě za žádných okolností nepodpoří a považuje za nutné kompletně přepracovat financování a právní jistoty,“ uvedlo hnutí.

Marvanová nicméně kritiku odmítá a považuje ji za neporozumění odbornému materiálu a principům, na kterých funguje bytové družstevnictví. „Velmi mě mrzí, že je projekt takto shazován ze stolu, aniž by výhradám předcházela skutečně věcná a odborná diskuse. Praha sobě si vzala na prostudování dokumentu, který ovšem již dvakrát mediálně zkritizovala, čas do 11. května. Z výhrad je evidentní, že její experti by si především měli nastudovat, co znamená princip družstevnictví obecně a jakými se řídí pravidly,“ tvrdí radní.

Za Hanu Marvanovou se postavil i předseda klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil: „Velmi mi vadí, když koaliční partneři označují práci druhých slovy, jako je podvod na voličích. Místo expresivních útoků bych čekal věcnou diskuzi,“ uvedl Pospíšil.