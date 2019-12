Pravidelně sázíte? Pozor, banka vám může odmítnout hypotéku | info.cz

České banky podle zjištění INFO.CZ při žádostech hypotéky a úvěry prověřují, zda klient není hazardní hráč. Pokud žadatel pravidelně sází, a to i malé částky, může ho banka zařadit mezi rizikové klienty a hypotéku zamítnout. Stále ale není úplně jasné, z jakých zdrojů banky hazardní chování svých klientů zjišťují a nakolik je to legální.

K informacím o prověřování hráčů bankami se INFO.CZ dostalo prostřednictvím výpovědi klienta jedné pražské banky, který si přeje zůstat v anonymitě. A nechce jmenovat ani příslušnou bankovní pobočku (jejíž název ale redakce zná). Vzhledem k tomu, že bude žádat o hypotéku i v jiných bankách, obává se, aby mu zveřejnění jeho příběhu v žádosti neublížilo.

A o co vlastně jde? Klient po delším vyjednávání dostal od banky vyrozumění, že jeho žádost o dvoumilionovou hypotéku byla zamítnuta. A to pro nesplnění interních podmínek, která banka není povinna specifikovat. „Já ale důvod zjišťoval u svého finančního poradce. A dostal se tak k informaci, že se bance údajně nelíbilo, jak sázím na sport. Jako pravidelný sázkař jsem pro ni údajně rizikový klient,“ řekl zdroj INFO.CZ.

Přitom, jak tvrdí, prosází měsíčně maximálně stovky korun, jen ve výjimečných případech tisícovku. „Ale nikdy jsem se nedostal do dluhů, občas prohraju, občas vyhraju, nula od nuly pojde. Je to spíš takový koníček,“ řekl klient. Od svého finančního poradce se však dozvěděl, že podobně prověřují sklon k hazardu u žadatelů o půjčky a hypotéky i další velké banky. Je to prý zcela běžná praxe. U koho banka zjistí, že pravidelně sází nebo hraje hazardní hry, je automaticky zařazen do rizikovější skupiny. A to i s tím možným důsledkem, že právě tato skutečnost může nakonec přispět k zamítnutá žádosti o půjčku či hypotéku.

Banky prověrky hráčů potvrzují

INFO.CZ se pokusilo tyto informace ověřit přímo u bank i jejich dozorových orgánů. Zajímali jsme se o to, zda banky sklon k hazardu u svých klientů skutečně prověřují, a také o to, na jakém základě a z jakých zdrojů získávají příslušná data. A výsledek? I když většina bank tvrdí, že se jedná o důvěrné, vnitřní informace, do kterých nikomu nic není, některé banky prověřování hazardního chování svých klientů potvrzují.

„Ano, mohu potvrdit, že tuto skutečnost opravdu nějakým způsobem zohledňujeme,“ řekla INFO.CZ mluvčí Hypoteční banky (ČSOB) Andrea Vokálová. Jaká jsou kritéria pro určení, zda je obliba určitých druhů hazardu u určitého klienta riziková či nikoliv, však nesdělila. A odmítla odpovědět i na otázku, jaké informace či dostupný rejstřík k této prověrce hazardu banka využívá. „Hazardní chování zohledňujeme. To je ale opravdu všechno, co k této otázce můžeme říci,“ řekla Vokálová.

Podobně přiznala prověřování hazardu i Česká spořitelna. „Mohu potvrdit, že fakt, zda se žadatel o půjčku věnuje sázení, zohledňujeme. Přesné parametry a procesy ohodnocování úvěrových rizik však právě s ohledem na řízení těchto rizik nesdělujeme,“ napsal mluvčí České spořitelny Filip Horký.

Některé jiné banky jsou přitom v otázce prověrky hazardu skoupé na slovo ještě mnohem více. „Každou žádost o úvěrové produkty Komerční banky posuzujeme individuálně, především pak schopnost klienta plnit závazky vůči bance. Detaily jednotlivých kritérií však považujeme za interní informaci,“ napsal INFO.CZ mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Informace o tom, jak banka vlastně hodnotí rizikovost klienta v případě jeho možného sklonu k hazardu, je tak možné opět získat prakticky jen z anonymních zdrojů. INFO.CZ se obrátilo v této souvislosti na několik bankovních úředníků. „Nedoporučovala bych nikomu, aby před žádostí o hypotéku pravidelně sázel. Když bude mít banka pochybnosti, zda mu vyhoví či nikoliv, pokud je pravidelný sázkař, hodně mu to přitíží,“ řekla podle slibem zachování anonymity jedna z bankovních úřednic.

Nezáleží podle ní ani tak na výši sázek a prohraných penězích, jako spíše na četnosti sázení. „Kdo sází opravdu často, je považovaný za člověka, který může snadno spadnout do závislosti a stát se gamblerem, neschopným splácet půjčku,“ uvedla úřednice. Z jakých zdrojů ale vedení banky hazardní chování klientů prověřuje a poskytuje data podřízeným, údajně neví. „To jde mimo mě, snad ale existuje dokonce nějaký celostátní rejstřík hazardních hráčů,“ řekla INFO.CZ.

Povinná registrace

Jak by bylo možné takový rejstřík vytvořit? Poměrně jednoduše. Většina sázek dnes totiž probíhá přes internet nebo prostřednictvím mobilních telefonů, každopádně ale formou převodu peněz z účtu na účet. Především se však každý hráč, sázející online, musí povinně registrovat. „To nám dnes nařizuje zákon o hazardních hrách,“ řekl INFO.CZ mluvčí společnosti Sazka Václav Friedmann. I kdyby chtěl platit sázkař přes internet jen obyčejnou „sportku“, musí mít u Sazky registraci, založenou na základě jeho osobních údajů, včetně bankovního konta.

Z převodů peněz pak mohou banky snadno zjistit, zda a jakou částku klient posílá společnostem, provozujícím hazardní hry, A záleží na bankách, jak s informacemi naloží či s kým je eventuálně budou sdílet. Zda to skutečně dělají a zda přitom nezneužívají osobní data klientů k něčemu, na co nemají jejich souhlas, lze zjistit jen těžko. „Banky do naší pravomoci v tomto směru až na výjimky nespadají, bankovnictví má vlastní interní pravidla, na jejichž dodržování dohlíží Česká národní banka,“ řekl INFO.CZ mluvčí Úřadu na ochranu osobních údajů Tomáš Paták.

I kdyby se ale někdo stěžoval, že mu banka odmítla úvěr kvůli občasnému sázení „sportky pro radost“, těžko jí to dokáže. Banky nemají povinnost důvody svého rozhodnutí sdělovat. Některé sázkové společnosti se každopádně obávají toho, aby prověřování sklonu k hazardu neodradilo drobné sázkaře od on-line sázení. „Jestli banky opravdu prověřují hazardní chování, pak přece musejí rozlišovat, zda si někdo jednou týdně vsadí sportku nebo hraje v on-line kasinu,“ řekl Friedmann.

Gambler se předem nepozná

Podle některých odborníků na léčbu závislostí přitom není úplně jasné, jak může prověřování hazardních sklonů bankám vlastně v „lustraci“ případných problémových klientů pomoci. „Kdybych já seděl v bance a měl se podle četnosti a výše sázek rozhodovat, zda se z někoho stane gambler, nevěděl bych si asi úplně rady,“ řekl INFO.CZ Jiří Koreš, vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti Prevent 99 v Českých Budějovicích.

Podle Koreše se totiž příběhy gamblerů, kteří mu takzvaně prošli pod rukama, liší případ od případu, nedají se paušalizovat. „Někdo najednou hazardu propadne, i když celý život sázel za život jen dvacetikorunu týdně, někdo se stane gamblerem, i když předtím nikdy nehrál. Nezáleží totiž jen na jeho hráčské historii, ale také na vnějších okolnostech. Od osobních problémů přes nečekané události až třeba k tomu, že najednou náhodně přijde k větší sumě peněz,“ uvedl Koreš.

Jeho slova bez výhrady potvrzuje psycholog Aleš Kuda, ředitel pražského Neo centra pro léčbu závislostí. „Je to jako když se zjišťuje, zda řidič může jezdit u dopravního podniku, jestli je psychicky vyrovnaný. Něco můžete zjistit, ale nikdy nevíte, zda se ten člověk bude rozvádět nebo ho potkají jiné problémy, případně mu prostě a jednoduše najednou přeskočí v hlavě. A podobné je to i se vznikem gamblerství,“ řekl INFO.CZ Kuda.

I když žádný „oficiální“ rejstřík hráčů, ke kterému by se banky přiznávaly, zatím neexistuje, ministerstvo financí pracuje na takzvaném rejstříku vyloučených osob. Ten by měl zamezit tomu, aby registraci k provozování hazardních her dostávali například příjemci některých sociálních dávek, dlužníci v úpadku nebo lidé, kterým účast na hazardu zakázal soud. Do rejstříku se budou moci dobrovolně nechat zapsat i samotní patologičtí hráči.

„Rejstřík by měl být vybudován a spuštěn v první polovině příštího roku. Zhruba od přelomu let 2020 až 2021 pak nebude umožněna účast na hazardní hře osobám, které v něm budou zaneseny,“ řekl INFO.CZ mluvčí ministerstva Anna Fuksová.