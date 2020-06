Šarapatka není muž na svém místě, tvrdí komunisté. Chystá se jeho vyhazov z Rady ČT? | info.cz

Volba třech nových radních České televize dopadla přesně tak, jak jsme na INFO.CZ předpovídali . Nyní by měla přijít na řadu druhá rovina plánu bloku vládních stran. Ta spočívá v odvolání současného člena Rady ČT Zdeňka Šarapatky, což mimo jiné vládní většině umožní Radu ČT doplnit o zástupce komunistů. Jejich favorit totiž neprošel prvním kolem volby a KSČM tudíž požadovala, aby zůstalo jedno místo v Radě ČT neobsazené. Manévr s odvoláním Šarapatky by jim tak vyšel vstříc. A komunisté po něm velmi hlasitě volají.

Jak jsme na INFO.CZ nastínili minulý týden, vládní strany ve sněmovně pracují se scénářem, který počítá s odvoláním Zdeňka Šarapatky z postu radního. Redakci to potvrdila poslankyně hnutí ANO a členka volebního výboru sněmovny Barbora Kořánová. Obsáhlé citace, ve kterých vysvětluje důvody, které jí k iniciativě, na jejímž konci by mělo být odvolání jednoho z patnácti členů kontrolního orgánu veřejnoprávní televize, si můžete přečíst ZDE. Jednoduše řečeno, Šarapatka se podle ní dlouhodobě, agresivně a pejorativně vyjadřuje na sociálních sítích. Kořanová dle svých slov již o návrhu hovořila s kolegy z několika politických stran napříč spektrem.

„A nikdo nebyl vysloveně proti,“ tvrdí Kořanová. Podle zjištění INFO.CZ by bylo přesnější, pokud by uvedla, že není nikdo proti, avšak pouze pokud jde o zástupce bloku stran, který současnému Česku vládne. Přesto není zatím jasné, zda se k manévru hnutí ANO vůbec odhodlá. Vyvolalo by to nejspíš silnou vlnu nevole. „Omlouvám se, ale nejprve bych rád tu diskusi vedl u nás na klubu a pak s kolegy z volebního výboru. Asi by nebylo vhodné, aby se můj pohled dozvídali z médií,“ reagoval na náš dotaz, zda bude hlasovat pro odvolání Šarapatky, poslanec hnutí ANO a taktéž člen volebního výboru Patrik Nacher.

Nejsilnější vládní strana nicméně musí počítat s tím, že se octne pod tlakem komunistů. Vojtěch Filip bude zcela jistě usilovat o naplnění dohody. Pokud komunisté hlasovali pro Hanu Lipovskou, Pavla Matochu a Xavera Veselého, nyní budou skoro jistě chtít, aby se v Radě ČT uvolnilo místo pro jejich člověka. „Pokud tento bod bude navržen na schůzi volebního výboru, tak jeho projednání podpořím. Jsem přesvědčena, že členové nejen Rady ČT, by se měli chovat a vystupovat slušně a důstojně, a to i vzhledem k jejich vystupování k veřejnoprávnímu médiu,“ reagovala na dotaz INFO.CZ poslankyně KSČM a členka volebního výboru Miloslava Vostrá.

Ještě v jasnějším světle to vidí poslanec KSČM Jiří Valenta, který se k dění okolo České televize za komunisty vyjadřuje dlouhodobě. Na otázku, zda má Kořánová pravdu, tedy zda Šarapatka svým počínáním naplňuje zákon v tom smyslu, že by měl být z Rady ČT odvolán, odpověděl: „Osobně se domnívám, že důvody pro odvolání člena Rady ČT Šarapatky jsou natolik závažné, že by odvolán být měl. Uznávám sice, že je to zcela mimořádná situace, ovšem jeho jednání a veřejná vystupování přímo ohrožují důstojnost funkce člena Rady ČT a tak potažmo celé „Rady“. Využití par. 6, odst. 3, písm. b) zákona o ČT je tedy v tomto případě naprosto v pořádku.“

Zde je třeba uvést, co přesně zákon o České televizi říká. Opět citace: „Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5, b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady, c) nezúčastňuje-li se po dobu více než tří měsíců schůzí Rady.“ Pokud jde o Šarapatku, hnutí ANO i komunisté budou zjevně poukazovat na bod b) příslušného paragrafu.

Tedy že svým chováním na sociálních sítích narušil závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady, případně, že se dopustil takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady. Valenty jsme se také zeptali, jak by případně postupoval při hlasování o odvolání Šarapatky na plénu dolní komory. „Zcela jistě se při hlasování přikloním k možnosti odvolání pana Šarapatky, neboť mé dosavadní zkušenosti potvrzují, že se nejedná o člověka na správném místě,“ má jasno poslanec komunistů.

Valentovi mimo jiné vadí způsob, jakým způsobem radní veřejnoprávní televize kritizuje prezidenta Miloše Zemana. „Jeho zkreslující, hrubě urážející a dehonestující výroky nejen směrem k prezidentovi ČR, ale například i k oprávněné a zcela legitimní kritice hospodaření a činnosti ČT, a zejména k osobám tuto kritiku provádějícím, jsou dlouhodobě zcela nevhodné a nepřijatelné a současně ohrožují názorovou pluralitu a demokratický systém v naší zemi,“ uvedl Valenta v rozhovoru pro INFO.CZ.

Zdůrazňuje přitom, že mandát člena Rady ČT musí být vykonáván důstojně a nezávisle. „A musí vhodně reprezentovat největší veřejnoprávní médium v zemi, což v případě pana Šarapatky, alespoň dle mého názoru, není. Nevhodným mediálním atakům pana radního jsem byl, po svém sněmovním vystoupení v rámci schvalování výročních zpráv ČT v loňském roce, vystaven i já, takže mohu poměrně přesně zhodnotit osobnostní kvality, doufejme již v blízké době bývalého člena Rady ČT,“ uzavřel Valenta.

Kořánová neříká pravdu, opozice bude proti

Zástupci ČSSD a SPD na dotazy INFO.CZ nereagovali. Klíčová ale bude – ostatně jako při všech hlasováních ve sněmovně v tomto volebním období – pozice hnutí ANO. Bez hlasů zdaleka nejsilnější sněmovní frakce nemůže dolní komorou prakticky nic projít. Podobné je rozložení sil také ve volebním výboru. Blok složený z hnutí ANO, ČSSD, KSČM a SPD v něm má drtivou převahu dvanácti hlasů z osmnácti. A podle našich informací by se měl volební výbor sejít příští týden v úterý s tím, že odvolání Šarapatky může být jedním z bodů jednání.

Pokud Kořánová říká, že o návrhu hovořila s kolegy z několika politických stran napříč spektrem s tím, že nikdo nebyl vysloveně proti, nemluví tak úplně pravdu. Opozice totiž s odvoláním Šarapatky nesouhlasí. Platí to o Pirátech, ODS i Starostech a nezávislých. A je velmi pravděpodobné, že lidovci a TOP 09 na tom budou stejně. „Některá vyjádření pana Šarapatky se mi nezdají vhodná, ale neumím si představit, že by okamžitě po nějakém náznaku v příspěvku byli radní odvoláváni,“ říká Tomáš Martínek z Pirátů.

Podle něj by to vytvořilo nebezpečný precedent, kdy by se nepohodlní radní báli cokoliv říci, aby v tom někdo nenašel záminku pro jejich odvolání. „Zvláštní by mi to přišlo od poslanců, kteří se ve sněmovně zaštiťují svobodou slova. Umím si představit, že bude přijato usnesení s žádostí ke zdrženlivosti vyjadřování, obdobně jako u jednání člena Rady Českého rozhlasu Vítězslava Jandáka,“ uvažuje Martínek. A jak by tedy hlasoval? „Nechci vytvářet nebezpečný precedent, proto odvolání nepodpořím,“ má jasno poslanec Pirátů a člen volebního výboru.

Podle Martínka by navíc případné hlasování působilo dojmem, že bylo vyvoláno z politického důvodu. Na mysli má výše zmíněný plán, který spočívá v uvolnění jednoho místa v Radě ČT pro komunisty. „Kdyby pak byla zvolena bez ohledu na ostatní nominované odborníky například v dřívější volbě neúspěšná Hana Hemzáčková, která dělala asistentku několik komunistickým poslancům, potvrdilo by to moje obavy z politických záminek,“ dodal Martínek. Podobně to vidí také jeho kolega z volebního výboru i Pirátské strany Radek Holomčík.

„S názorem paní poslankyně Kořanové, že svými texty a názory porušuje Zdeněk Šarapatka zákon o České televizi, a proto by měl být odvolán z funkce radního ČT, nesouhlasím,“ uvedla pak pro INFO.CZ poslankyně ODS Miroslava Němcová, která je taktéž členkou volebního výboru. A dodala: „Na volebním výboru budu hlasovat proti návrhu na odvolání Zdeňka Šarapatky z funkce člena Rady ČT. Tlak zástupců hnutí ANO na to, aby v radách ČT a ČRo byli zastoupeni pouze jejich sympatizanti, je v příkrém rozporu se základním požadavkem na výkon této funkce: nezávislost, nestrannost.“