Autor globálního hitu Gangnam Style má zválcovat KLDR. Kimovi soudruzi se bojí, co by koncert způsobil

Jihokorejský hvězda Psy, která se po celém světě proslavila díky hitu Gangnam Style, možná spolu s dalšími představiteli takzvaného K-Popu zamíří do Pchjongjangu. Psy má být součástí delegace umělců, které Jižní Korea po více než deseti letech vyšle ke svému severnímu sousedovi na „přátelské“ vystoupení.

Znesvářené Koreje k sobě hledají cestu a zdá se, že v poslední době se to alespoň trochu daří. Vybraní hudebníci vystoupí na přelomu března a dubna v severokorejském Pchjongjangu a to hned na dvou velkých koncertech.

Soul podle televizní stanice MBC a dalších zdrojů z branže na poslední chvíli navrhl, že by řady zpěváků mohl posílit i globálně známý Psy. Tento nápad ovšem velké nadšení nebudí a Pchjongjang podle serveru The Guardian k této změně zatím nebyl příliš shovívavý. Psy by prý svým provokativním stylem na konzervativní sever příliš nezapadl.

Skladba Gangnam Style, která od roku 2012 nasbírala i díky nejrůznějším coververzím na tři miliardy zhlédnutí, referuje o zhýralém životním stylu obyvatel stejnojmenné čtvrti Soulu.

Kromě toho se v hudebníkových textech objevují i vulgarity a patří k němu neodmyslitelně excentrický styl. Pro severokorejské posluchače, kteří poslouchají vsedě i hvězdnou skupinu Moranbong, jež se na poměry KLDR umí vcelku odvázat, by střetnutí s Psyem mohlo být příliš.

Koncerty K-Popových skupin mají oběma Korejím pomoci v pokračování dialogu, který se už delší dobu snaží vést. V dubnu by měl v demilitarizovaném pásmu proběhnouti mezikorejský summit, na jehož přípravné schůzce by mělo dojít i k setkání Kim Čong-una a jihokorejského prezidenta Mun Če-ina.